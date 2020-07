Cum scapi natural de muşte şi ţânţari. 11 plante care ţin insectele la distanţă. E bine să le ai în casa ta | FOTO

Busuiocul

Este de departe cea mai populara planta aromatica din gradina si din bucatarie. Dar busuiocul nu este bun numai pentru aroma pe care o da mancarurilor sau pe care o raspandeste in aer, ci si pentru alungarea mustelor si tantarilor. In plus, busuiocul absoarbe tot felul de toxine din aerul din casa, este antibacterian, antifungic si printre putinele plante care elibereaza oxigen timp de 20 de ore pe zi.

Lavanda

Pe langa mirosul delicat, care contribuie la relaxare si la un somn linistit, lavanda are si proprietatile de a tine la distanta purecii, moliile, tantarii si mustele. Va arata minunat ca planta ornamentala la usi si pe pervazuri, iar florile uscate pot fi puse in saculeti in sifonier.

Dafinul

Frunzele de dafin, care dau atata savoare mancarii, sunt si o arma impotriva mai multor daunatori. Alunga mustele, moliile din sifonier, gandacii si soarecii din camara si fluturii din pungile de cereale si faina. Tufele de dafin pot fi crescute in ghivece afara in timpul verii insa in perioadele mai reci trebuie tinute inauntru. Frunzele uscate pot fi puse in saculeti pe care sa ii atarnati la usi si ferestre sau pot fi puse direct in pungile cu cereale.

Rozmarinul

Foarte util in bucatarie si la gratare, rozmarinul are si alte intrebuintari. Pe masura ce creste, tine tantarii departe de casa. Il puteti creste in ghiveci sau in gradina, in jurul terasei. Si pentru ca nici pisicile nu iubesc aceasta planta, il puteti folosi ca sa le tineti departe de locul cu nisip al copiilor sau anumite locuri din casa

Verbina

Este un arbust care ajunge până la doi metri înălțime, care are frunze și flori foarte parfumate cu o aromă care aduce cu cea a frunzelor de lămâie. Seara uleiurile volatile din verbină sunt emanate în aer fapt care face că această să fie una din cele mai bune plante care alungă muștele.

Menta

Este una dintre cele mai vechi plante medicinale cunoscute. Lăsată liberă, în grădină, de exemplu, crește bogat și poate ajunge până la un metru înălțime. Este foarte decorativă prin culoarea verde intensă și este extrem de eficientă în alungarea insectelor nedorite, atât muște cât și țânțari.

Cimbrul lămâios

Îndepărtează țânțarii în proporție de 62%. Procentul fiind rezultatul unor studii realizate de specialiștii de la Universitatea din Ontario care au folosit planta pentru a crea produse de tip repelent organic.

Lemnul dulce

Este o plantă decorativă, cu proprietăți deosebite care ține la distanță muștele și țânțarii. Lemnul dulce poate ajunge la un metru și jumatate înălțime și este recomandat să se planteze lângă limita grădinii pentru a forma o barieră de protecție împotriva țânțarilor, muștelor și altor insecte.

Usturoiul

Frunzele de usturoi verde, usturoiul plantat în grădină va ține departe mai ales țânțarii care urăsc mirosul de usturoi. De asemenea, o bună alternativa este să mănânci usturoi!

Galbenelele

Sunt plante cu proprietati medicinale. Acestea mentin curtea curata si tin la distanta daunatorii si insectele enervante.