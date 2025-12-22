Antena Căutare
(P) Descoperă ghidul interactiv de cadouri de Crăciun pentru toată familia!

Sărbătorile sunt minunate din mai multe motive. Unul dintre ele este că le putem aduce zâmbetul pe chipul celor dragi, surprinzându-i cu anumite cadouri.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 16:01
Sărbătorile sunt minunate din mai multe motive

Notino poate ajuta în acest sens, prin ghidul interactiv de cadouri de Crăciun pentru toată famila. În luna decembrie, acest magazin vine cu noi idei de cadouri pentru Moș Crăciun, care includ cele mai frumoase produse în materie de frumusețe, parfumuri, cosmetice de lux de îngrijire a pielii și multe altele.

Acest ghid te va uimi prin colecția de cadouri unice de la branduri renumite, perfecte pentru a sărbători în sezonul festiv. Vei găsi seturi cadou de sărbători cu produse extrem de populare, de machiaj și de îngrijire a corpului, la prețuri atrăgătoare.

Răsfoiește acest ghid cu selecția de cadouri de beauty și descoperă cele mai populare creații de brand, care pot fi oferite în dar celor dragi. Cele mai interesante sunt:

· Calendarele online de Advent cu surprize de beauty, câte una pentru fiecare zi din decembrie

· Cadourile tip Notino Beauty Box cu produse de marcă, spectaculoase, ce pot fi testate.

Astfel de cadouri sunt frumoase și practice, cu mixt de produse de machiaj, de îngrijire a pielii și tendințe în acest domeniu. Ele au și parfumuri, lumânări parfumate pentru a crea o atmosferă confortabilă în casă și reprezintă cele mai versatile opțiuni de cadouri pentru acest sezon.

Cea mai bună ofertă de sărbători este cu siguranță setul cadou pentru femei cu 8 produse de îngrijire (cremă de zi, loțiune de curățare pentru netezirea pielii, ser strălucire cu vitamina C, cremă de revitalizare, toner tonic calmant pentru zona ochilor, cremă anti-rid pentru ochi, mască pentru păr, ser anti-rid iluminator cu vitamina C) ambalate într-o cutie elegantă. Acest set este o opțiune compactă, interesantă, dar și foarte bogată.

De asemenea și setul cadou cu produse pentru nutriție și hidratare în profunzime, cu 5 eșantioane de parfumuri și produse cosmetice de îngrijire sau decorative, este o surpriză specială deoarece are atât de multe produse pentru femei.

În magazinul Notino sunt disponibile acum foarte multe seturi perfecte pentru a fi puse sub brandul de Crăciun, cu produse cosmetice în ambalaje sclipitoare, ce sunt absolut superbe. Ghidul de pe acest site include:

· Seturi de machiaj festive, parfumuri populare pentru femei și bărbați, articole de casă precum lumânările parfumate

· Seturi cadou pentru femei cu parfumuri care atrag de la prima vedere, prin ambalajul frumos

· Seturi cadou cu parfumuri în miniatură, pentru poșetă

· Seturi cadou cu parfum și cosmetice de damă, articole de machiaj, pentru îngrijirea pielii și a părului

· Seturi cadou pentru scalp seboreic anti-mătreață și alte produse pentru rutina obișnuită de îngrijire a părului

· Seturi anti-electrizare cu șampon hrănitor pentru toate tipurile de păr și balsam corespunzător ce hidratează, netezește și împiedică electrizarea.

În e-shop-ul Notino, poți descoperi arta dăruirii în fiecare detaliu, care face ca un cadou de sărbători să fie cu adevărat unic, prin:

· Mostre gratuite de parfumuri și produse cosmetice pentru îngrijirea pielii

· Cutii cadou ultra-elegante care vor adăuga o notă finală darurilor tale

· Mesaje personalizate pentru parfumurile achiziționate

· Vouchere cadou pentru un sezon de sărbători memorabil și multe altele.

Pentru sezonul sărbătorilor de iarnă, ai posibilitatea de a adăuga o notă personală cadoului tău cu serviciile de gravare Notino. În acest fel, produsele de beauty alese – cum sunt parfumurile – vor fi gravate cu mesaje speciale sau de dragoste.

Notino are vouchere cadou a căror valoare este de la 100 RON până la 400 RON, în format electronic cât și pe hârtie. Cu un voucher, persoana respectivă își poate alege orice dorește drept cadou, un parfum sau un produs cosmetic de brand din acest e-shop.

Mai multe cadouri

Explorează și ghidul Notino cu parfumuri de lux, festive, ce sunt cadouri ideale de Crăciun. În shop găsești parfumuri unisex cu note floral-fructate și un amestec de lemn prețios și condimente. Vei găsi și parfumuri orientale cu note picante, arome de cuișoare și scorțișoară, perfecte pentru sezonul sărbătorilor de iarnă și chiar parfumuri din categoria bestseller de la branduri emblematice. Pe rafturile magazinului Notino există și parfumuri pentru bărbați cu note lemnoase, arome fine de migdale, vanilie și portocale, în sticle ce par neobișnuit de frumoase. De asemenea, parfumurile feminine cu miros de iasomie și alte arome fine sunt opțiuni de cadouri pline de rafinament în acest sezon minunat, când ne bucurăm de cei dragi și de bradul de Crăciun

