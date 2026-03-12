Iulian Mugurel Vrabete, membru al trupei Holograf, a murit. Basistul a decedat la vârsta de 70 de ani

În această dimineață, mai mulți artiști din lumea muzicii au postat pe conturile lor de Facebook că Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață.
A murit Iulian Mugurel Vrăbete
Basistul în vârstă de 70 de ani este cunoscut în special pentru cariera sa îndelungată alături de trupa Holograf.
Pe pagina de Facebook oficială a trupei Holograf a apărut o fotografie cu mai multe lumănâri aprinse în întuneric, iar mesajele pentru Iulian Mugurel Vrabete au început să curgă.
Fanii trupei au transmis condoleanțe și și-au amintit de multele ocazii în care s-au bucurat de muzica făcută de celebrul basist.
Pe 14 martie, trupa Holograf urma să aibă concert în formulă completă la Reșița.
Basistul trupei Holograf s-a stins din viață pe neașteptate, lăsând în urmă o familie îndurerată și pe colegii săi de trupă care astăzi îl plâng.
Vestea morții lui Iulian Mugurel Vrabete a adus multă tristețe în inimile fanilor trupei rock românești. Basistul a făcut istorie în lumea muzicii românești, aducând o contribuție majoră în formația Holograf.
Impresarul formației, Cristi Beiu, a confirmat vestea dureroasă a morții basistului.
Artistul în vârstă de 70 de ani a concertat alături de colegii lui de trupă pe 9 martie fără să știe că acela urma să fie ultimul lor concert împreună. Pe pagina de Facebook a trupei Holograf apare anunțul că artiștii urmau să aibă un concert pe 14 martie la Reșița, dar se pare că nu vor mai fi în formulă completă.
De-a lungul carierei sale, Iulian Vrabete s-a remarcat ca unul dintre cei mai mari basiști români, cu o carieră strălucită în domeniu. Încă din anii '80 formația Holograf s-a remarcat ca una dintre cele mai importante trupe de rock din România, cu piese care au rămas nemuritoare. Basistul a mai colaborat în trecut cu artiști precum Mircea Vintilă și Laura Stoica.
Iulian Vrabete și-a început cariera muzicală punând bazele trupei Basorelief în anii '70. Mai apoi el s-a alăturat trupei Holograf în 1987 și de atunci au înregistrat împreună zeci de piese și au avut spectacole care le-au adus sute de mii de fani.
Chiar dacă anii au trecut de-atunci, de la lansarea lor, muzica lor dăinuie și astăzi, iar artiștii din Holograf reușesc să strângă la concertele lor săli pline de fani și în prezent.