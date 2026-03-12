Oana Radu acuză o colegă de breaslă că i-ar fi furat portofelul. Detaliile incredibile

Artista a făcut un apel public pe conturile sale de socializare și nu își dorește să facă plângere la poliție. Spune că totul s-a văzut pe camere.

Așa cum și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului, Oana Radu nu lasă nimic la voia întâmplării. Cel mai recent eveniment care i s-a întâmplat vedetei, i-a șocat totuși pe aceștia. Cântăreața a vorbit pe conturile sale de socializare despre un eveniment fără echivoc.

Se pare că o colegă de breaslă i-ar fi furat portofelul atunci când se aflau amândouă în același loc, mai precis chiar în cadrul afacerii cu lenjerii a vedetei. Oana Radu susține faptul că toate camerele de supraveghere au surprins momentul.

Oana Radu acuză o colegă de breaslă că i-ar fi furat portofelul

Vedeta nu își dorește să facă plângere la poliție. A făcut un apel către colega sa de breaslă pentru a-și recunoaște singură vina. Faptul că aceasta a luat un bun care nu îi aparținea s-a văzut în mod clar, așa cum sugerează Oana Radu.

Articolul continuă după reclamă

Deși s-ar putea crede că este doar o simplă bănuială a Oanei Radu, iată că lucrurile nu stau tocmai așa. Evenimentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere, iar dovezile sunt grăitoare. Oana Radu susține că toată întâmplarea ar putea fi de asemenea o greșeală neintenționată.

Oana Radu a susținut clar că nu și-a dorit să facă o scenă tragică din acest eveniment, mai ales pentru că nu a vrut să-i păteze imaginea colegei sale de breaslă.

Citește și: Cum arată Oana Radu după prima săptămână de dietă. Artista a dat jos 4 kilograme. Ce spune despre injecțiile de slăbit

„Am un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru, de la Lenjerie. Vă rog mult să-mi înapoiați portofelul. Cum se face că a venit dânsa aici și a văzut promoția noastră activă, cumperi și primești 3 produse surpriză în colet', a transmis Oana Radu în mesajul său din mediul online, arată acest site.

Potrivit spuselor sale, ar fi încercat să ia din nou legătura cu colega de breaslă, dar nimic nu a mers conform așteptărilor.

Oana Radu, pregătită să facă dreptate

Deși susține că pe camere se vede întregul incident, Oana Radu a transmis că cea despre care spune că i-ar fi furat portofelul, ar fi negat întâmplarea în cele din urmă.

„Acum eu când am sunat-o a zis că nu, are doar portofelul ei. Numai că pe camerele noastre se vede clar că dânsa a luat și portofelul meu. Poate sunt la fel portofelele și nu și-o fi dat seama', a mai spus vedeta în mediul online.

Citește și: Motivul pentru care Oana Radu refuză dieta după ce fanii i-au spus că s-a îngrășat. Cum a reacționat artista

Încă o dată, Oana Radu a subliniat că nu ține să publice imaginile care apar pe camerele de supraveghere pentru că își dorește ca cea care i-a furat portofelul, să recunoască singură.

„Este un portofel de brand, care îmi place foarte mult, e cadou de la Șerban. Nu aveam decât 200 de lei în el și cardurile, dar îmi place portofelul. Este un portofel destul de scump și mi-l doresc înapoi, dragă domnișoară.”, a mai spus Oana Radu.