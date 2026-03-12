Denisa suferea de această boală înainte să moară. O afecțiune la care mulți români sunt predispuși

Artista a murit la 27 de ani și puțini știau că suferă de această boală. O persoană extrem de discretă cu un final tragic.

Puțini știau de boala cu care se lupta Denisa, cântăreața de manele. Aceasta a încetat din viață în 2017, după ce a fost găsită în stop cardio-respirator. În ciuda intervenției și a manevrelor de resuscitare care i s-au făcut, nimic nu a mai putut da un răspuns afirmativ.

Denisa suferea de cancer la ficat, mai precis carcinom hepatocelular. Acest tip de cancer este mai frecvent la bărbați decât la femei, arată site-urile de specialitate. Totul din cauza consumului de alcool.

Denisa suferea de această boală înainte să moară

Cancerul care a răpus-o nu a mai avut răbdare. Cu toate că apropiații săi, atât familie cât și prieteni, au încercat să o ajute, în cele din urmă deznodământul a fost unul singur. Impresarul său a vorbit atunci despre tot ceea ce s-a întâmplat și parcursul său de la aflarea bolii care a răpus-o.

"Eu aveam grijă de Denisa la evenimente. Nu făceam niciun abuz asupra ei. Noi suntem verișori, suntem frați. Ea a stat la mine în casă. Denisa ne-a interzis tuturor membrilor din familie să apărem. Lucrurile au luat-o razna. Denisa a aflat lucrul că are șanse minime chiar de la Florin Pește (n.r. unchiul artistei).

Eu am avut cancer acum 6 ani şi m-a salvat o doamnă conferenţiar. Am dus-o şi pe Denisa la ea în trei ore. Medicul i-a scris pe ecografie că este suspectă de hepatocarcinom. I s-au făcut markerii tumorali și abia la o săptămână i s-a spus. Știe că are cancer. Și mama Denisei a avut cancer. Sunt specualții că Denisa a făcut cancer de la oboseală.”, a spus în 2017 Liviu Dovleac, impresarul vedetei, arată acest site.

Parcursul pe care l-a avut Denisa de când a aflat că este bolnavă

Cu toate că avea doar 27 de ani atunci când a murit, mulți care îi ascultau melodiile i-au dus dorul încă de atunci. Sănătatea sa era una cu adevărat precară, însă așa cum au declarat apropiații săi, aceasta muncea în continuare.

În ultimele sale momente de viață, Denisa se hrănea cu ajutorul perfuziilor. La final, se deplasa doar cu ajutorul celor care o cărau pe brațe. Slăbise de asemenea foarte mult, iar fotografiile cu ea din momentele în care se afla la concerte au rămas doar o amintire.

În ciuda faptului că fiica lor a murit, părinții Denisei nu au făcut pace niciodată. Fiecare a organizat parastase diferite pentru fiica lor, astfel încât să-i amintească numele în continuare. Deși eforturile părinților săi au fost evidente, cancerul a reușit să o ia mult prea devreme pe Denisa.