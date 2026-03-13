Antena Căutare
Marius și Simona Urzică, despre bani, încredere și planuri în doi: „Ne completăm și când vine vorba de finanțe, nu doar în viață"

Participarea la Power Couple România nu înseamnă doar probe spectaculoase și adrenalină, ci și momente în care cuplurile ajung să vorbească despre lucruri foarte reale: siguranță, planuri de viitor, cheltuieli, economii și modul în care iau decizii împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 16:32 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 16:33
Marius și Simona Urzică spun că experiența din competiție i-a făcut să realizeze încă o dată cât de important este să fii pregătit pentru situații neprevăzute și să ai o strategie clară atunci când vine vorba de bani.

Am stat de vorbă cu ei despre educația financiară în familie, despre cine ține frâna și cine accelerează, dar și despre cum reușesc să păstreze echilibrul între dorințe și responsabilități.

„Îmi place să știu că suntem protejați”

Chiar dacă nu toată lumea trece prin probele extreme din Power Couple, siguranța rămâne un subiect important în orice familie.

Articolul continuă după reclamă

Simona recunoaște că ea este cea care se gândește mai des la ce s-ar putea întâmpla în situații neprevăzute.

„Cred că eu sunt cea care se gândește mai mult la situațiile neprevăzute. Îmi place să știu că suntem protejați.”

Marius spune că privește lucrurile mai relaxat, dar nu ignoră importanța planificării.

„Nu evit subiectul, dar recunosc că sunt mai calm și tind să cred că o să fie bine.”

„Casa e vis împlinit, dar planurile nu se termină niciodată”

Pentru cei doi, locuința a fost un obiectiv important, construit pas cu pas. Ca în multe cupluri, unul visează, celălalt calculează, iar echilibrul apare din dialog.

„Pentru noi casa chiar e un vis împlinit, dar mereu mai avem câte ceva de făcut”, spune Marius.

Simona completează: „Eu vin de obicei cu planul mare, iar partea financiară o discutăm și o decidem împreună.”

„Eu intru în panică, el vine cu soluția”

Situațiile neprevăzute nu lipsesc din viața nimănui, iar reacțiile pot fi diferite. Cei doi spun că tocmai diferențele îi ajută să funcționeze bine în echipă.

„Eu sunt cea care se panichează prima”, spune Simona.

„Iar eu încerc să găsesc soluția rapid și să rezolvăm lucrurile pas cu pas”, adaugă Marius.

Vacanță sau investiții? „Ideile curajoase vin de la Simona”

Întrebați ce își doresc cel mai mult în perioada aceasta, răspunsul a venit rapid. Pentru ei, fiecare plan trece prin filtrul unei discuții în doi.

„În perioada asta parcă ne-ar tenta o vacanță”, spune Simona.

„Ideile curajoase vin mai mult de la Simona, iar eu sunt cel care mai temperează lucrurile”, recunoaște Marius.

Cine conduce finanțele în familie

La capitolul cheltuieli zilnice, lucrurile sunt destul de clar împărțite. Modelul lor este unul mixt: responsabilități împărțite, dar transparență totală.

„Eu sunt mai organizată cu cheltuielile zilnice”, spune Simona.

„Iar eu cu facturile, dar verificăm mereu împreună și luăm deciziile în echipă”, adaugă Marius.

Economii vs. „trăim acum”

Cei doi cred că echilibrul dintre economisire și bucuria momentului este esențial.

„Eu sunt mai strângătoare. Îmi place să avem o siguranță”, spune Simona.

„Eu mai spun uneori «trăim acum», dar cred că ne completăm bine”, râde Marius.

Cont comun sau separat?

Pentru ei, regulile sunt importante, dar încrederea este baza.

„Noi mergem pe o combinație”, explică Marius.

„Avem încredere totală unul în celălalt și asta contează cel mai mult”, spune Simona.

Cine cheltuie mai mult

În final, spun că cel mai important este să fie pe aceeași direcție.

„Cred că Marius e puțin mai cheltuitor”, spune Simona.

„Posibil… dar Simona e cea care găsește mereu oferte bune”, răspunde el.

Ce îi învață pe copii despre bani

Educația financiară începe acasă, iar cei doi sunt atenți la acest lucru.

„Pe copiii noștri îi învățăm să respecte banii și să înțeleagă că se câștigă prin muncă”, spune Simona.

„Și că e bine să și economisești, nu doar să cheltuiești”, adaugă Marius.

Simplu sau cu beneficii extra?

Întrebați ce stil financiar li s-ar potrivi, răspunsurile au fost diferite.

„Eu cred că aș merge pe varianta simplă și eficientă”, spune Marius.

„Iar eu aș vrea și beneficii în plus și protecție”, spune Simona.

Cine ar alege varianta premium

„Aici cred că eu sunt cea care apreciază experiențele premium”, spune Simona.

„Eu sunt mai simplu, dar nu zic nu la avantaje”, recunoaște Marius.

„Hai să facem schimbarea”

La final, întrebarea a fost directă: cine ar face primul pas dacă ar apărea o ofertă avantajoasă.

„Cred că eu aș spune primul: «Hai să facem schimbarea!»”, spune Marius.

„Dacă vedem că ne ajută și că e avantajos pentru familie, atunci clar ne-am gândi serios”, încheie Simona.

Soluții simple pentru bani în doi, cu beneficii în plus, de la ING

Discuțiile despre bani apar în orice cuplu, fie că e vorba despre cheltuieli zilnice, economii sau planuri mai mari. Marius și Simona spun că, pentru ei, cel mai important este să găsească soluții simple, dar care să ofere și siguranță pe termen lung.

Pentru astfel de situații, ING a lansat noile pachete de cont curent, gândite pentru stiluri diferite de viață — de la operațiuni de bază fără costuri, până la beneficii premium.

Trei variante de pachete, în funcție de ce îți dorești

Cu noile pachete de cont curent ING, fiecare își poate alege varianta potrivită:

ING Go – pentru operațiunile de zi cu zi, cu 0 comisioane la transferuri și încasări în lei și euro și retrageri fără comision de la ATM, în condițiile pachetului.

ING More – pentru cei care vor mai multe avantaje, cu beneficii suplimentare precum 10% dobândă pe an la economiile accelerate prin Round Up, asigurare pentru afecțiuni grave și 0 comisioane la transferuri, încasări și retrageri ATM în lei și euro

ING Extra – pentru cei care își doresc beneficii premium, cu curs valutar avantajos nelimitat, asigurare cu acoperire extinsă și avantaje speciale pentru călătorii, inclusiv acces în lounge-uri internaționale.

Ofertă specială pentru noii clienți

În această perioadă, cei care aleg pachetele ING More sau ING Extra beneficiază de o ofertă de bun venit: primele 3 luni sunt gratuite, fără niciun cost, pentru ca noii clienți să se bucure de toate avantajele pachetului ales.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x