Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis

În această dimineață vestea morții basistului Iulian Mugurel Vrabete i-a întristat pe membrii trupei Holograf.

Vestea tristă a pierderii basistului Iulian Mugurel Vrabete i-a îngenuncheat pe membrii trupei Holograf.

Ce mesaj copleșitor au transmis membrii trupei Holograf după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete

Aceștia au postat pe pagina lor oficială de Facebook un mesaj înduioșător despre regretatul artist alături de care au avut onoarea să cânte aproape patru decenii.

Mesajul copleșitor al trupei Holograf transmite:

"Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel".

Se pare că basistul a trăit mulți ani cu un diagnostic crunt care i-a adus sfârșitul la vârsta de 70 de ani.

Iulian Vrabete a făcut istorie în lumea muzicii românești, cu o carieră de aproape jumătate de veac. El a colaborat de-a lungul anilor cu mai mulți artiști români, fie în calitate de producător sau instrumentist.

Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 70 de ani, după ce în urmă cu doar câteva zile, pe 9 martie, acesta a concertat alături de colegii lui din trupa Holograf la Constanța. Acolo sute de fanii s-au bucurat de muzica lor și și-au amintit de începuturile muzicii rock românești.

Piesele trupei Holograf aduc și astăzi bucurie fanilor care le-au fost alături în ultimele decenii. Formația Holograf a luat ființă în 1987, iar de atunci basistul Iulian Mugurel Vrabete a contirbuit enorm la succesul celei mai cunoscute trupe rock din România.

Cu o carieră în muzică de aproape 50 de ani, regretatul basist rămâne în memoria colectivă ca unul dintre cele mai sonore nume ale muzicii rock din țara noastră. Plecarea lui la ceruri mult prea devreme lasă în urmă o familie îndurerată, membrii trupei Holograf care îl plâng și sute de mii de fani care îi regretă astăzi dispariția.