Top 5 filme de văzut pe 8 martie. Filme despre și pentru femei

Dacă vă gândiți să vă petreceți seara de 8 martie vizionând un film bun, noi ne-am gândit să vă propunem un top 5 filme de văzut pe 8 martie. Filme despre și pentru toate femeile.

5. Letters to Juliet

O superbă comedie romantică, Scrisori către Julieta ne poartă către însoritele și magnificele ținuturi ale Italiei, acolo unde Sophie (Amanda Seyfried), o tânără scriitoare americană, se bucură de o vacanță care îi va schimba viața pentru totdeauna.

Aflată în Verona, orașul marilor iubiri și al legendarilor Romeo și Julieta, Sophie este de-a dreptul fascinată de mitul scrisorilor către Julieta, așa că se hotărăște să ajute miile de îndrăgostiți care an de an vin și cer sfaturi pentru a-și rezolva problemele sentimentale

4. Because I Said So

Într-o comedie care care că tema momentul în care trebuie tăiat cordonul ombilical, regizorul Michael Lehmann (The Truth About Cats & Dogs / Cine pe cine iubește, 40 Days and 40 Nights / Cât reziști fără sex?, Heathers) aduce în prim-plan patru actrițe puternice într-un singur film – Așa Vreau Eu / Așa Vreau Eu / Because I Said So.

3. August Rush

Un copil de 11 ani dintr-un orfelinat visează că-și va întâlni părințîi și de aceea pleacă în căutarea lor. Simte că are o anumită conexiune cu muzică... dar de la a pune prima dată mâna pe un instrument muzical și până a ajunge într-o orchesta faimoasa este doar un pas. Însă ajunge pe mâna unui om care ii punea pe copii să cânte pentru bani...El încearcă să-și găsească părinții și să gasesta MUZICĂ,cea care ia unit pe părinții săi: tânărul chitarist irlandez Louis și o frumoasă violoncelistă, Lyla. Ei se întâlnesc într-o noapte magică în Washington Square. Tatăl ei se împotrivește relație lor, astfel încât ei ajung să se despartă, lăsând în urmă un copil, pe August Rush.

2. The Back-Up Plan

Plan de rezervă este o comedie care explorează întâlnirile amoroase, dragostea, căsătoria și familia, numai că… în ordine inversă.

După ani de întâlniri amoroase, Zoe (Jennifer Lopez) s-a gândit că așteptarea bărbatului potrivit durează prea mult. Hotărâtă să devină mamă, ea pune în aplicare un plan, se duce la doctor și pornește singură la drum. În aceeași zi, Zoe îl întâlnește pe Stan (Alex O’Loughlin) – un bărbat care promite.

1. A Walk to Remember

Un băiat rebel se îndrăgostește de cea mai ingenuă creatură a liceului iar dragostea lor îi va transfigura pe amândoi.

Landon Carter și prietenii săi sunt cei mai cool puști dintr-un liceu din Beaufort. Poartă hainele adecvate, conduc mașinile potrivite și intră în bucluc atât cât să-și asigure o reputație de rebeli. Jamie Sullivan e opusul lor – nimic nu pare cool la ea. E fiica predicatorului și poartă haine care-i ascund formele și același pulover în fiecare zi.

Sursa: cinemagia.ro