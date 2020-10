Care sunt proprietățile și beneficiile castanelor coapte

Castanele au un conținut ridicat de antioxidanti cu rol în neutralizarea efectului radicalilor liberi, prevenind multiple afecțiuni, chiar și cancerul, dar au și rol de încetinire a procesului de îmbătrânire.

Îmbunătățesc funcțiile cerebrale datorită conținutului de vitamine din complexul B (tiamina, riboflavina și acid folic). Consumul de castane este benefic pentru a menține creierul sănătos, dar îl și protejează împotriva afecțiunilor ce apar odată cu procesul natural de îmbătrânire.

Sporesc densitatea oaselor prin conținutul ridicat de cupru care are un rol important n procesul de absorbție a fierului, esențial pentru sănătatea oaselor. De asemeni, conținutul ridicat de magneziu sporește densitatea osoasa. Consumul de castane este, îndeosebi, recomandat celor care au risc crescut de osteoporoză, dar și celor care suferă deja de aceasta.

Cum pot fi consumate castanele?

Pentru a fi consumate, castanele trebuie să ajungă la stadiul de maturitate şi să fie bine coapte. În zonele unde nu există castani cu castane comestibile, acestea pot fi achiziționate gata prăjite, dar se pot pregăti acasă, la cuptor, după ce se crapă în două.

Castanele coapte pot fi servite cu lapte cald, ori sub formă de cremă sau piure, alături de carnea de curcan. Castana, pe lângă coaja groasă și lucioasă mai are un înveliș subţire care trebuie îndepărtat deoarece are gust amar.

Castanele mai pot fi preparate și prin fierbere pentru 3 sau 4 minute.

Din castane se obţine o făină fină lipsită de gluten, care poate înlocui făină de grâu, de orz, ovăz şi secară. Persoanele afectate de boala celiacă (intoleranţă la gluten) sau cele îngrijorate pentru sănătatea intestinelor pot mânca pâine şi produse de patiserie preparate cu făină de castane.