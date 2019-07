Ce trebuie sa faca ajutorul de bucatar?

Ajutorul de bucatar reprezinta o pozitie la nivel de intrare pentru noii bucatari. Acesta lucreaza in bucatarie si, in general, ii ajuta pe ceilalti bucatari in procesul de gatire a mancarurilor.

Chiar daca aceasta este o slujba la nivel de intrare, fisa post ajutor bucatar contine o multime de responsabilitati, chiar daca este prima slujba de acest fel, iar pe masura ce ajutorul de bucatar castiga mai multa experienta, superiorii se asteapta de la el sa faca chiar mai mult decat a facut initial.

Printre indatoririle pe care le are un ajutor de bucatar in bucatarie se numara, in primul rand, asistarea bucatarilor. Acest lucru implica pregatirea ingredientelor si efectuarea oricaror sarcini pe care bucatarul-sef le impune.

In majoritatea bucatariilor, ajutorul de bucatar se misca in mod regulat in bucatarie, pentru a ajuta mai multi bucatari. Aceasta este o modalitate excelenta pentru ajutorul de bucatar de a afla ce specialitate i se potriveste, avand ocazia de a asista la realizarea mai multor tipuri de preparate.

O alta indatorire a ajutorului de bucatar intr-o bucatarie este ajutorul la livrearea produselor. Bucatariile restaurantelor, hotelurilor si altor locatii de acest fel primesc livrari regulate de ingrediente proaspete, iar ajutorul de bucatar trebuie sa fie acolo pentru a ajuta la transportul si despachetarea produselor. Ajutand la despachetarea livrarilor, acesta are sansa de a afla cum se distribuie totul intr-o bucatarie si cum functioneaza o bucatarie in detaliu.

Masurarea ingredientelor utilizate pentru pregatirea preparatelor culinare este o alta indatorire pe care o are ajutorul de bucatar. Acesta va ajuta la masurarea ingredientelor pentru diverse retete, iar pentru ca in unele situatii este nevoie de ingrediente si condimente speciale, acesta se va asigura ca masuratorile sunt facute cu precizie.

Pregatirea legumelor si a carnii este o alta sarcina pe care o are ajutorul de bucatar. De obicei acesta trebuie sa condimenteze si sa marineze fripturile, sa curete si sa taie legumele si altele asemenea.

De asemenea, ajutorul de bucatar ofera asistenta in rotatia stocurilor. Ingredientele trebuie sa fie verificate si utilizate inainte de data lor de expirare/alterare, iar de acest lucru este nevoie sa se ocupe ajutorul de bucatar.

O alta importanta responsabilitate a ajutorului de bucatar este de a ordona dupa ceilalti bucatari si de a curata spatiile de lucru. Pastrarea bancurilor de lucru curate ajuta la reducerea sansei de raspandire a contaminarii alimentare si a clientilor care se plang de intoxicatii alimentare. Un alt motiv important este mentinerea sanatatii si sigurantei in bucatarie.

Alimentele si lichidele de pe podea pot cauza alunecari, caderi ale personalului din bucatarie, iar acest lucru nu este deloc de dorit, mai ales cand poate fi evitat doar prin mentinerea spatiului de lucru curat.

In acelasi sens, este important ca ajutorul de bucatar sa mentina un standard inalt de igiena si in ceea ce priveste propria persoana. Pentru aceasta este nevoie ca acesta sa poarte uniforma potrivita, incaltarile sa fie unele potrivite pentru activitatea pe care o face si sa fie mereu atent la igiena mainilor.