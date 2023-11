Cele mai frecvente greșeli care te fac să acumulezi kilograme în plus în timpul postului, potrivit lui Carmen Brumă. Ce să eviți

Începând cu data de 15 noiembrie, credincioșii intră în Postul Crăciunului, perioadă care va dura până pe 24 decembrie, inclusiv. Iată câteva sfaturi prețioase de la Carmen Brumă pentru a nu acumula kilograme în plus atunci când ții post!

În perioada postului multe persoane se confruntă cu acumularea de kilograme, din cauza alegerilor alimentare pe care le fac. Într-un clip video publicat pe contul personal de Instagram, Carmen Brumă a explicat cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac și care pot modifica greutatea corporală în această perioadă.

Citește și: Carmen Brumă a pozat fără sutien la 46 de ani. Cât de bine arată trupul iubitei lui Mircea Badea

Cele mai frecvente greșeli care te pot face să acumulezi kilograme în plus, potrivit lui Carmen Brumă

Carmen Brumă reușește să se mențină într-o formă de invidiat, iar asta se datorează stilului de viață sănătos, dar și câtorva reguli de bază pe care le respectă în dieta sa.

Pentru că perioada Postului Crăciunului este deja aici, iar doamnele care vor să îl țină se tem că vor acumula kilograme, Carmen Brumă oferă câteva sfaturi prețioase legate de combinațiile alimentare din această perioadă.

„Iată două posibile greșeli în post, care pot duce la îngrășare. Nu mănânci suficiente proteine sau nu combini corect sursele de proteine vegetală, astfel încât să aibă toți aminoacizii esențiali, iar lucrul ăsta te face să obții greu senzația de sațietate. Nu mănânci suficiente fibre, ceea ce te face să ronțăi ceva, să ciugulești ceva tot timpul, iar lucrul ăsta menține secreția de insulină, iar acest lucru favorizează problemele de sănătate, iar printre acestea și kilogramele în plus.”, a dezvăluit Carmen Brumă pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată locuința de lux în care stau Mircea Badea și Carmen Brumă. Cei doi se bucură de o terasă de dimensiunea unui apartament

Carmen Brumă, de la 90 kg la 16 ani, la un corp de invidiat

Carmen Brumă a povestit cum a ajuns să îmbrățișeze cariera pe care o are în prezent, dar și un stil de viață sănătos. Vedeta are un corp de invidiat și îi ajută, prin programele sale de slăbit, și pe cei ce vor să-și schimbe stilul de viață.

În urmă cu mulți ani, vedeta a fost nevoită să se mute la Moscova, în timp ce ea visa să ajungă în America, povestește ea, potrivit Libertatea.

Aceasta a dezvăluit că, fără să-și dea seama, a intrat în ceea ce astăzi se numește depresie, și că a luat foarte mult în greutate. La 16 ani ajunsese să cântărească aproape 90 de kilograme și a conștientizat gravitatea situației abia în momentul în care a încercat să îmbrace o pereche de blugi, pe care nu a putut să îi ridice mai sus de genunchi.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi.”, a spus Carmen Brumă în urmă cu ceva timp, potrivit sursei menționate mai sus.

Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a început să meargă regulat la sală și astfel a reușit să slăbească 30 de kilograme în mod natural.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările