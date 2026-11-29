Fasolea cu cârnați nu lipsește de pe mesele românilor de Ziua Națională. Rețeta clasică conține ceapă care se călește împreună cu restul legumelor, în timp ce varianta cu ceapă caramelizată presupune gătirea lentă până devine aurie și ușor dulceagă.

Fasolea cu cârnați este unul dintre preparatele care se găsesc pe mesele românilor de Ziua Națională. Pentru un gust deosebit este recomandat să caramelizezi ceapă până devine aurie și are un gust ușor dulceag.

Rețetă de fasole cu cârnați și ceapă caramelizată

Ingrediente:

Fasole albă, uscată

Cârnați afumați

Cepe

Morcov

Ardei roșu

Pastă de tomate

Ulei

Foi de dafin

Boia dulce

Sare

Piper

Cimbru

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Mod de preparare:

Fasolea se spală și se lasă la înmuiat, eventual peste noapte. A doua zi, se scurge apa și se pune la fiert cu apă curată. Apa poate fi schimbată de două ori după primele clocote și se continuă fierberea până este aproape gătită complet. Se taie rondele cârnații și se rumesc într-o tigaie cu puțin ulei.

Între timp, se taie ceapa solzișori și se gătește într-o altă tigaie cu puțin ulei, la foc mic, până devine aurie și are un gust dulceag. Acest pas ar putea dura câteva minute și este bine să nu grăbești acest pas.

După ce ceapa s-a caramelizat, se adaugă morcovul ras și ardeiul tăiat cubulețe. Se gătesc împreună câteva minute, iar mai apoi se adaugă pastă de tomate, boia dulce și cimbru. Se amestecă bine, iar după ce legumele sunt gata, se transferă într-un vas încăpător, peste care se adaugă cârnații rumeniți, fasolea fiarbă, foi de dafin și puțină apă. Se lasă pe foc până când sosul este consistent. La final, se adaugă sare, piper și eventual pătrunjel proaspăt tocat.

Ce să faci pentru un gust mai bun

Varianta clasică de fasole cu cârnați conține ceapă care este călită câteva minute, împreună cu morcovul și ardei, iar mai apoi se adaugă pasta de tomate.

Pentru un gust mai bun, o poți carameliza, adică să o gătești lent, pentru 15-20 de minute, până când devine moale, aurie și are un gust dulceag.

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