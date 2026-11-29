Cine spune că mâncarea de post nu poate fi și un răsfăț? Dacă vrei să începi dimineața de duminică cu ceva dulce și delicios, poți încerca o rețetă simplă de clătite americane cu mere și scorțișoară. Sunt pufoase, aromate și se pregătesc în aproximativ 20 de minute, fără ouă, lapte sau unt.

Mic dejun de post pentru un răsfăț de duminică | Profimediaimages.ro

Mic dejun de post pentru duminică. Rețetă de clătite pufoase cu mere și scorțișoară

Duminica este momentul perfect pentru un mic dejun pregătit în tihnă, mai ales când întreaga familie este acasă.

În perioada postului Crăciunului, când multe persoane caută alternative la preparatele obișnuite, clătitele americane cu mere pot fi o alegere inspirată. Spre deosebire de clătitele clasice, acestea sunt mai mici și mai groase, iar textura lor pufoasă le face potrivite pentru un mic dejun dulce.

Secretul rețetei este mărul ras, care oferă umiditate aluatului și o dulceață naturală. În combinație cu scorțișoara, rezultatul este un desert aromat, care poate fi servit și fără zahăr pudră sau alte adaosuri.

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Ingrediente pentru clătite americane de post cu mere

Pentru aproximativ 8-10 clătite mici ai nevoie de:

• 200 g făină

• 220 ml lapte vegetal (de ovăz, soia sau migdale)

• 1 măr potrivit, dat pe răzătoarea mică

• 1 lingură de zahăr

• 1 lingură de ulei

• 1 linguriță și jumătate de praf de copt

• 1 linguriță de scorțișoară

• 1 linguriță de esență de vanilie

• Un praf de sare

• Puțin ulei pentru uns tigaia

Cum se prepară clătitele pufoase de post

Într-un bol încăpător, amestecă făina cu praful de copt, zahărul, scorțișoara și sarea.

Separat, combină laptele vegetal cu uleiul și esența de vanilie, apoi toarnă ingredientele lichide peste cele uscate. Amestecă ușor, până obții un aluat mai gros decât cel pentru clătitele obișnuite.

Adaugă mărul ras și încorporează-l în compoziție. Nu este nevoie să amesteci excesiv, deoarece clătitele pot deveni mai dense. Lasă aluatul să se odihnească aproximativ cinci minute.

Încinge o tigaie antiaderentă, unge-o cu foarte puțin ulei și pune câte două linguri de aluat pentru fiecare clătită.

Coace clătitele la foc mediu spre mic, aproximativ două minute pe prima parte, până apar mici bule la suprafață. Întoarce-le cu grijă și mai lasă-le unul-două minute, până se rumenesc și sunt pătrunse în interior.

Cu ce poți servi clătitele de post

Clătitele sunt delicioase calde, imediat după preparare. Le poți servi cu felii de banană, fructe de pădure, nuci mărunțite sau puțină miere, în funcție de preferințe. Pentru o variantă strict vegetală, alege sirop de arțar în locul mierii.

Dacă vrei un gust mai intens, poți adăuga și câteva cubulețe de măr caramelizate ușor în tigaie, cu puțin zahăr și scorțișoară. Este o rețetă simplă, cu ingrediente accesibile, potrivită atât pentru cei care țin post, cât și pentru cei care vor să încerce un mic dejun fără produse de origine animală. În plus, aroma merelor și a scorțișoarei se potrivește perfect cu diminețile reci de la sfârșitul lunii noiembrie.

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