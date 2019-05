Cum să faci paste proaspete acasă

Daca ne-am pune la contributie imaginatia si creativitatea intr-un moment in care dorim sa ne relaxam in bucatarie, am crea retete de paste delicioase facute cu manutele noastre.

De ce sa cumparam mereu paste din comert, sau sa mergem la restaurant pentru a savura o portie din aceste preparate in ideea ca au un gust aparte daca le servim in oras, cand putem sa rapim cateva minute din timpul nostru pentru a le prepara asa cum ne dorim.

Intr-adevar cand ne gandim ca trebuie sa pregatim aluatul, sa-l framantam, si apoi sa ii dam o forma, ne descurajam si preferam sa ne lasam pagubase, dar pentru asta exista aparate speciale pentru facut paste si taitei. Totusi satisfactia de a manca paste facute de tine este mare, astfel ca toate operatiunile mentionate anterior merita efortul, in plus beneficiile sunt numeroase. In primul rand pastele odata uscate pot fi pastrate in pungute din hartie si pot fi consumate si cu alta ocazie. Trebuie sa stii ca pastele preparate in casa pot avea arome diferite. Poti adauga ingredientele preferate, si obtii astfel produse artizanale cu gust unic. In ultimul rand am putea adauga ca procesul de preparare a pastelor este in sine unul terapeutic, de relaxare fizica si nervoasa.

Hai sa facem un exercitiu de imaginatie, o zi de munca incarcata, obositoare, la birou, printre gadget-uri si sedinte interminabile, nu simti nevoia sa fugi de aceasta rutina? Sa faci putin sport si sa iti relaxezi mintea? Ei, bine, poti sa privesti prepararea pastelor ca pe o activitate fizica si recreativa, care contribuie la mentinerea in stare optima sanatatii organismului.

Framantarea aluatului este in sine un mijloc de eliberare, antistres, si poate fi considerat detox digital, in locul telefonului avem aluatul pe care il putem manevra dupa bunul plac. Ne dorim sa facem si putin sport, iar procesul de framantare solicita si bratele si muschii pectorali. Fara exagerare, pregatirea aluatului pentru paste poate reprezenta o modalitate de relaxare si intretinere corporala!

Odata ce ai hotarat ca preparara pastelor in casa este un efort care merita timpul tau te inarmezi rabdare si cateva ustensile, si poti incepe treaba!

O scurta prezentare istorica a pastelor

Inainte de a incepe enumerarea etapelor de pregatire a pastelor, trebuie sa afli cateva informatii despre ele. Sa calatorim cu gandul, in trecut, pe meleagurile Italiei, chiar in timpul lui Marco Polo. Se spune ca o versiune de paste a fost importata in Italia de cunoscutul comerciant venetian, dupa faimoasa calatorie in China. Ca si in ziua de azi, si in Evul Mediu, existau numeroase sortimente de paste. Forma si dimensiunea acestora varia in functie de regiunea sau teritoriul de origine. In izvoarele istorice scrise pastele apar mentionate sub denumirea de macaroane, oamenii vremii nu faceau diferentiere intre ele in functie de forma, origine si dimensiune. In Italia, pastele sunt preparate cu veche traditie gastronomica.

Opera in sine...

Acum ca am terminat si cu mica introducere, propun sa trecem la treaba! Pastele sunt preparate simple, deci avem nevoie de ingrediente putine: apa, faina si sare. Daca esti amatoare de arome, poti adauga si condimente - ardei iute, pasta de tomate, busuioc, dupa bunul plac. Aluatul de paste nu se pregateste dupa o reteta stricta, consistenta acestuia fiind influentata de calitatea fainii, proportia de baza ce poate fi luata in calcul este de 5 la 1 adica, 100 g faina se combina cu 20 ml apa.

Etapa 1. Aluatul

Pe o suprafata neteda, masa sau tocator din lemn, se pune o gramajoara de faina si in mijlocul ei face cu lingura o adancitura in care se toarna sarea si apa calduta. Cu o furculita se incorporeaza treptat faina, dinspre interior spre exterior, pana se obtine o coca cu aspect neomogen. Acum incepe distractia, adica framantarea aluatului. Coca se framanta prin apasare cu podul palmei. Procedeul de repeta continuu pentru cateva minute, pana ce coca devine neteda, omogena si nu mai are cocoloase de faina.

Etapa 2. Forma

Coca pregatita se imparte in mai multe parti. Fiecare dintre acestea este intinsa pana capata aspectul unor foi fine. Pentru intinderea aluatului vei avea nevoie de un sucitor. Poti presara faina pe suprafata de lucru si pe aluat, aceasta previne lipirea foii. Pentru a prepara tagliatelle sau taiteii, foile intinse in prealabil se ruleaza si apoi se taie, cu ajutorul unui cutit bine ascutit. Coca astfel preparata poate fi taiata in paratele sau cercuri, si acestea pot fi umplute cu diferite amestecuri: branza, ierburi aromate, ciuperci, s.a. Pastele, pregatite dupa preferinte pot fi gatite imediat sau puse la uscat.

Etapa 3. Gatirea, uscarea si pastrarea pastelor

Pastele pregatite in casa, se gatesc ca si celelalte prin fierbere. Se pune intr-o oala apa la fiert, cand clocoteste apa, se adauga pastele si se lasa pe foc timp de 4-5 minute. Timpul de fierbere variaza in functie de prospetimea si de grosimea acestora.

Surplusul de paste simple poate fi pus la uscat. Dupa ce capata crusta pot fi introduse in in pungi din hartie si pastrate intr-un loc ferit de umiditate.

Pofta buna

Vi s-a parut un proces greu? Cred ca nu, si daca tot am descoperit tainele pastelor proaspete, putem indrazni sa le gatim. Acestea pot fi gatite in numeroase moduri, asociate cu legume, carne, verdeturi si branzeturi! Imaginatia si preferintele personale sunt instrumentele care te pot ghida intr-o aventura culinara deosebita!

Cea mai cunoscuta reteta de paste este cea cu sos de tomate. Vedetele care ofera savoare in farfurie sunt insa condimentele: busuiocul, sarea si piperul. Acestea nu trebuie sa lipseasca pentru a desavarsi aromele elegante ale unui preparat cu aroma mediteraneana! Uleiul de masline si parmezanul fina razuit sunt ingredientele care sau gust si permit eliberarea aromelor, de aceea le poti adauga la final.

Truda din bucatarie poate fi rasplatita cu un desert binevenit, asadar putina branza dulce, cateva stafide aurii si un praf de zahar adaugate peste un pat de paste, acoperite cu galbenus de ou, pot delecta papilele olfactive si gustative!

In final, tine minte, poti petrece timp de calitate pregatind mancarea preferata! Cel putin o data pe luna ai putea prepara singura aluatul pentru paste, poti incerca combinatii noi sau poti perfectiona retetele vechi. De ce sa nu iti bucuri simturile cu propria arta?