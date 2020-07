Dorești un tort personalizat? Comandă online!

De exemplu, sunt baietei carora tatii le-au transmis dragostea pentru Formula 1 inca de mici. Un tort pe care sa troneze o macheta la o scara mica a unei masini de curse, il va atrage instantaneu pe micut. Similar se poate pune problema si in cazul unei fetite, care se va bucura sa gaseasca o balerina sau o papusa pe tort.

Cofetaria online eTorturi.ro le ofera clientilor posibilitatea de a alege intre numeroase posibilitati de design. Cofetarii au experienta si priceperea necesara sa construiasca torturi realistice, foarte atractive.

De ce o cofetarie online?

Din comoditate, ar spune multi. Este deosebit de atractiva ideea de a sta relaxat cu telefonul in mana si de a comanda tortul preferat, dintr-o oferta foarte generoasa. Clientul este cel care alege blatul, crema sau cremele, in functie de gusturile pe care le are. Tot clientul este cel care comunica ideea de personalizare a dulcelui suprem – tortul!

Pe de alta parte, livrarea dulciurilor comandate avantajeaza clientii. Timpul de livrare este stabilit impreuna cu reprezentantii cofetariei online, urmand sa ajunga la adresa mentionata atunci cand clientul doreste. Transportul este realizat in conditii optime, la temperaturi care nu permit alterarea.