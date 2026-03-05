Antena Căutare
Ingredientul secret pentru mucenici moldovenești perfecți. Cu ce trebuie unși după ce îi scoți din cuptor

Așa ies mucenicii moldovenești ca la bunica. Puține gospodine știu acest truc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 14:10 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 14:12
Așa ies mucenicii moldovenești ca la bunica. Puține gospodine știu acest truc. | Shutterstock

Conform tradiției, mucenicii nu trebuie să lipsească de pe masă. Pregătește și tu această rețetă pentru data de 9 martie și bucură-te de aroma mucenicilor alături de cei dragi. Imediat după ce i-ai scos din cuptor, nu uita să-i stropești cu acest amestec pentru a avea un gust ca cei preparați de bunica.

Ingredientul secret pentru mucenici moldovenești perfecți

Rețeta de mucenici nu este complicată, dar necesită multă atenție pentru a ieși așa cum o pregăteau și bunicile noastre. Mucenicii moldovenești pot fi consumați și neînsiropați, dar cei mai buni sunt cei care au fost stropiți la final cu un ingredient secret. Nu doar că acest amestec simplu îi va face mai savuroși, dar nucile mărunțite se vor lipi mult mai bine de suprafața mucenicilor.

Citește și: Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret

Articolul continuă după reclamă

Siropul pentru mucenici trebuie pregătit din timp, încă de când aceștia sunt puși la cuptor. Trebuie să stropești mucenicii cât sunt calzi pentru ca siropul să pătrundă în profunzimea aluatului. Acesta este secretul tuturor gospodinelor și le va transforma gustul imediat.

Citește și: Cât costă un mucenic moldovenesc la cofetăriile din Bucureși. Ce este special la cel mai scump mucenic din Capitală

Cum prepari siropul pentru mucenicii moldovenești

Siropul se prepară simplu și rapid. Pentru pregătirea lui vei avea nevoie de apă, zahăr, miere și câteva arome după plac. Pentru început, pune toate ingredientele pe masa de lucru pentru a te asigura că sunt la temperatura camerei.

Începe prin a fierbe apa cu zahărul și aromele. La final, după ce siropul se răcește, adaugă mierea. Nu adăuga mierea atunci când siropul este cald, deoarece aceasta poate deveni toxică la temperaturi prea ridicate. După ce siropul s-a răcit și ai adăugat mierea, amestecă până când aceasta se dizolvă complet.

Citește și: Cum faci cei mai pufoși și aromați mucenici. Ce conține rețeta care a devenit virală pe TikTok

Poți să adaugi coajă rasă de portocale sau de lămâie. Ulterior, poți pune esență de vanilie, baton de scorțișoară sau cuișoare, în funcție de preferințe. Nu ai nevoie de o tehnică specială pentru a aplica siropul pe mucenici. Folosește o lingură sau o pensulă pentru a-ți ușura munca.

Acoperă fiecare mucenic în mod uniform cu siropul din miere. Lasă siropul să intre în aluat timp de câteva minute, iar mai apoi presară nucă măcinată deasupra. Este important să stropești mucenicii imediat după ce îi scoți din cuptor pentru a se însiropa corect și a obține gustul autentic de bunica.

Secretul celor mai buni mucenici moldovenești

Secretul celor mai buni mucenici moldovenești se ascunde în alegerea ingredientelor de cea mai bună calitate. Urmează rețeta cu atenție și respectă proporțiile ingredientelor pentru reușita preparatului tău.

Aluatul trebuie să fie echilibrat, iar siropul dulce și aromat. Cea mai importantă parte a rețetei rămâne frământarea aluatului. Este un pas esențial pentru a te asigura că mucenicii au o textură moale și elastică.

Trebuie să te asiguri că frămânți aluatul suficient pentru a activa glutenul din făină. Cu răbdare vei vedea că vei obține cea mai bună rețetă de mucenici.

