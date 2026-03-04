Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret

Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care soarele se arată din nou și ne bucurăm de mireasma primelor flori, dar și a mucenicilor delicioși.

Pe 9 martie în fiecare an românii păstrează tradiția și sărbătoresc mucenicii, atunci când se pregătește acest desert delicios cu nucă și miere. | Shutterstock

Bucătăresele pregătesc în fiecare an mucenici pe 9 martie, desertul perfect care prevestește venirea primăverii.

Acest desert special care se pregătește la trecerea dintre iarnă și primăvară, îmbinând tradiția creștină cu cea culinară. Desertul cu multă nucă și miere este copt de gospodine în forma cifrei 8 sau a simbolului infinitului și simbolizează sfinții.

Iată o rețetă ușoară și delicioasă de mucenici moldovenești de pe pagina Cosânzele Gătesc care îi va face pe cei dragi să mai ceară o porție.

Rețeta delicioasă de mucenici moldovenești pufoși cu miere și nucă

Ingrediente -Mucenici pufoși cu miere și nucă

Pentru aluat

1 kg de făină

200 g de zahăr

100 g de unt topit

4 gălbenușuri

500 ml de lapte

un vârf de linguriță de sare

14 g de drojdie uscată

coaja de la 2 lămâi

o esență de rom

5 linguri de ulei

Pentru a unge mucenicii înainte de a-i băga la cuptor

un gălbenuș de ou

o lingură de lapte

Pentru sirop

300 ml de apă

60 g de miere

o lămâie

Pentru servire

nuci mărunțite

Mod de preparare - Mucenici pufoși cu miere și nucă

Mai întâi punem drojdia uscată într-un bol împreună cu 4 linguri de lapte cald și 4 lingurițe de zahăr și amestecăm bine pentru ca aceasta să se active, după care o lăsăm să crească. Separat într-un alt bol mixăm uleiul cu gălbenușurile și untul topit. Într-un vas separat amestecăm coaja de lămâie cu esența de rom, zahărul și laptele călduț rămas.

Într-un bol mare punem făina, îi facem o gaură în mijloc, punem sarea și apoi adăugăm drojdia activată, mixul cu lapte și arome și cel cu gălbenușuri. Amestecăm totul foarte bine pentru a obține un aluat omogen care se desprinde ușor de pe mâini.

După ce aluatul e gata, acoperim bolul cu folie alimentară peste care punem un prosop de bucătărie și îl lăsăm la dospit într-un loc cald până când acesta își dublează volumul. După aproximativ o oră când aluatul nostru a crescut deja suficient, îl împărțim în biluțe aproximativ egale și le dăm apoi pe rând formă până obținem mucenicii în formă de 8.

Mucenicii se așează apoi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și îi mai lăsăm aproximativ un sfert de oră la crescut înainte de a-i unge cu amestecul de lapte și gălbenuș și de a-i băga la cuptor pentru 20 de minute la 180 grade.

După ce s-au rumenit, îi scoatem pe un grătar să se răcească și îi scufundăm mai întâi în siropul călduț, iar apoi presărăm nucă pe deasupra.

