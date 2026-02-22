Rețeta de "pungă opărită" care a devenit virală pe TikTok. Ce conține preparatul inedit și cum se pregătește

Preparatul acesta îți va surprinde întreaga familie și e perfect chiar și pentru o cină acasă alături de prieteni. Preparatul inedit a devenit viral pe TikTok și multe restaurante din România îl vâând la prețuri uriașe.
Iată cum să îți pregătești singur acasă propriul boiled bag, o bunătate cu fructe de mare care îi va face pe membrii familiei să se lingă pe degete și să mai ceară încă o porție.
Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok
Acesta este un fel de mâncare ușor și rapid, ce nu necesită nici prea mult timp de pregătire și este un adevărat deliciu. Pentru gurmanzii care adoră fructele de mare, cu siguranță acesta va deveni rapid un preparat preferat.
Ingrediente - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok
- 1 homar
- 500 gr creveți cu coadă decorticați
- 2 crabi
- 300 gr caracatiță
- 200 gr scoici
- 1 ardei roșu
- 3 ștuleți de porumb
- 4 căței de usturoi
- 1 lămâie
- 4 cartofi
- 2 cepe mari
- 2 frunze de dafin
- fulgi de chilli
- sare, piper
- paprika afumată
- boia de ardei dulce
- cimbru uscat
- 1 legătură de pătrunjel
- 1-2 litri apă
Mod de preparare - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok
Spălăm legumele și le tăiem după cum urmează: fiecare știulete de porumb trebuie tăiat în 3, cartofii tăiați în jumătăți, ceapa și lămâia tăiate în sferturi, ardeiul roșu trebuie tăiat fâșii, cățeii de usturoi trebuie zdrobiți.
Caracatița se fierbe mai întâi 10 minute în apă cu sare pentru a se înmuia. Apoi se fierb într-o oală cartofii și porumbul, iar într-un alt vas cu apă se fierb crabii, creveții, scoicile și homarul până ce sunt complet gătiți.
Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt se pun într-o pungă toate fructele de mare împreună cu o cană din apa în care au fiert, dar și cu legumele menționate mai sus. Punga se sigilează, dar nu înainte de a adăuga toate condimentele și se dă la cuptor în tavă pentru 15-20 min la 180 grade.
După ce preparatul e gata, scoateți din pungă legumele împreună cu fructele de mare pe un platou, presărați pătrunjel tocat și zeamă de lămâie și e gata de servit. Întreaga familie se va bucura de acest preparat deosebit.
Există, desigur, mai multe variații ale acestei rețete și poate fi adaptată după gusturile fiecăruia. Mulți dintre cei care postează varianta lor pe TikTok pun și unt topit.
