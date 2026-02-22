Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețeta de "pungă opărită" care a devenit virală pe TikTok. Ce conține preparatul inedit și cum se pregătește

Rețeta de "pungă opărită" care a devenit virală pe TikTok. Ce conține preparatul inedit și cum se pregătește

Această rețetă de boiled bag sau, în traducere, pungă opărită a ajuns virală pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Duminica, 22 Februarie 2026, 08:18
Rețeta de boil bag cu fructe de mare îi va face pe invitații tăi la masă să se lingă pe degete. | Shutterstock

Preparatul acesta îți va surprinde întreaga familie și e perfect chiar și pentru o cină acasă alături de prieteni. Preparatul inedit a devenit viral pe TikTok și multe restaurante din România îl vâând la prețuri uriașe.

Iată cum să îți pregătești singur acasă propriul boiled bag, o bunătate cu fructe de mare care îi va face pe membrii familiei să se lingă pe degete și să mai ceară încă o porție.

Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

Acesta este un fel de mâncare ușor și rapid, ce nu necesită nici prea mult timp de pregătire și este un adevărat deliciu. Pentru gurmanzii care adoră fructele de mare, cu siguranță acesta va deveni rapid un preparat preferat.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețeta pentru un sos de roșii delicios gata în 5 minute. Care este ingredientul minune care dă cel mai bun gust

Ingrediente - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

  • 1 homar
  • 500 gr creveți cu coadă decorticați
  • 2 crabi
  • 300 gr caracatiță
  • 200 gr scoici
  • 1 ardei roșu
  • 3 ștuleți de porumb
  • 4 căței de usturoi
  • 1 lămâie
  • 4 cartofi
  • 2 cepe mari
  • 2 frunze de dafin
  • fulgi de chilli
  • sare, piper
  • paprika afumată
  • boia de ardei dulce
  • cimbru uscat
  • 1 legătură de pătrunjel
  • 1-2 litri apă

Mod de preparare - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

Citește și: Rețeta delicioasă și rapidă de savarine a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret al desertului copilăriei

Spălăm legumele și le tăiem după cum urmează: fiecare știulete de porumb trebuie tăiat în 3, cartofii tăiați în jumătăți, ceapa și lămâia tăiate în sferturi, ardeiul roșu trebuie tăiat fâșii, cățeii de usturoi trebuie zdrobiți.

Caracatița se fierbe mai întâi 10 minute în apă cu sare pentru a se înmuia. Apoi se fierb într-o oală cartofii și porumbul, iar într-un alt vas cu apă se fierb crabii, creveții, scoicile și homarul până ce sunt complet gătiți.

Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt se pun într-o pungă toate fructele de mare împreună cu o cană din apa în care au fiert, dar și cu legumele menționate mai sus. Punga se sigilează, dar nu înainte de a adăuga toate condimentele și se dă la cuptor în tavă pentru 15-20 min la 180 grade.

După ce preparatul e gata, scoateți din pungă legumele împreună cu fructele de mare pe un platou, presărați pătrunjel tocat și zeamă de lămâie și e gata de servit. Întreaga familie se va bucura de acest preparat deosebit.

Există, desigur, mai multe variații ale acestei rețete și poate fi adaptată după gusturile fiecăruia. Mulți dintre cei care postează varianta lor pe TikTok pun și unt topit.

Citește și: Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci

Înapoi la Homepage
AS.ro Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Antena 3 Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Cafeaua pe harta lumii: cum recunoști diferența dintre Etiopia, Brazilia și Columbia dintr-o singură înghițitură
(P) Cafeaua pe harta lumii: cum recunoști diferența dintre Etiopia, Brazilia și Columbia dintr-o singură...
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Ce trebuie să faci când pui prea multă sare în ciorbă. Trucul prin care salvezi mâncarea
Ce trebuie să faci când pui prea multă sare în ciorbă. Trucul prin care salvezi mâncarea
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x