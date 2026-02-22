Rețeta de "pungă opărită" care a devenit virală pe TikTok. Ce conține preparatul inedit și cum se pregătește

Această rețetă de boiled bag sau, în traducere, pungă opărită a ajuns virală pe rețelele de socializare.

Rețeta de boil bag cu fructe de mare îi va face pe invitații tăi la masă să se lingă pe degete. | Shutterstock

Preparatul acesta îți va surprinde întreaga familie și e perfect chiar și pentru o cină acasă alături de prieteni. Preparatul inedit a devenit viral pe TikTok și multe restaurante din România îl vâând la prețuri uriașe.

Iată cum să îți pregătești singur acasă propriul boiled bag, o bunătate cu fructe de mare care îi va face pe membrii familiei să se lingă pe degete și să mai ceară încă o porție.

Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

Acesta este un fel de mâncare ușor și rapid, ce nu necesită nici prea mult timp de pregătire și este un adevărat deliciu. Pentru gurmanzii care adoră fructele de mare, cu siguranță acesta va deveni rapid un preparat preferat.

Ingrediente - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

1 homar

500 gr creveți cu coadă decorticați

2 crabi

300 gr caracatiță

200 gr scoici

1 ardei roșu

3 ștuleți de porumb

4 căței de usturoi

1 lămâie

4 cartofi

2 cepe mari

2 frunze de dafin

fulgi de chilli

sare, piper

paprika afumată

boia de ardei dulce

cimbru uscat

1 legătură de pătrunjel

1-2 litri apă

Mod de preparare - Rețeta de “pungă opărită” (“boil bag”) virală pe TikTok

Spălăm legumele și le tăiem după cum urmează: fiecare știulete de porumb trebuie tăiat în 3, cartofii tăiați în jumătăți, ceapa și lămâia tăiate în sferturi, ardeiul roșu trebuie tăiat fâșii, cățeii de usturoi trebuie zdrobiți.

Caracatița se fierbe mai întâi 10 minute în apă cu sare pentru a se înmuia. Apoi se fierb într-o oală cartofii și porumbul, iar într-un alt vas cu apă se fierb crabii, creveții, scoicile și homarul până ce sunt complet gătiți.

Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt se pun într-o pungă toate fructele de mare împreună cu o cană din apa în care au fiert, dar și cu legumele menționate mai sus. Punga se sigilează, dar nu înainte de a adăuga toate condimentele și se dă la cuptor în tavă pentru 15-20 min la 180 grade.

După ce preparatul e gata, scoateți din pungă legumele împreună cu fructele de mare pe un platou, presărați pătrunjel tocat și zeamă de lămâie și e gata de servit. Întreaga familie se va bucura de acest preparat deosebit.

Există, desigur, mai multe variații ale acestei rețete și poate fi adaptată după gusturile fiecăruia. Mulți dintre cei care postează varianta lor pe TikTok pun și unt topit.

