O femeie, care a slăbit 63 de kilograme, a dezvăluit ce mănâncă la prânz. Preparatul conține doar 3 ingrediente

O femeie din California, care a ajuns la 73 de kilograme de la 136 de kg a dezvăluit ce mănâncă la prânz: „Am slăbit 63 de kilograme mâncând un prânz care conține doar trei ingrediente - arată ciudat, dar este secretul suprem prin care am pierdut în greutate”, a spus aceasta.

O influenceriță de fitness a dezvăluit „prânzul său de om leneș" care a ajutat-o să slăbească 63 de kilograme și să se mențină la 73 de kilograme. Fâșii din piept de pui, granule de brânză de vaci (Cottage cheese) cu conținut scăzut de grăsimi și fâșii de brânză Cheddar sunt ingredientele folosite de Felicia Keathley pentru prânzul pe care îl numește miraculos. Femeia a oferit rețeta și a precizat că pregătirea prânzului său durează aproximativ 10 minute.

Felicia Keathley, în vârstă de 27 de ani, din California, are peste 477.000 de urmăritori pe Instagram, unde își postează antrenamentele și rețetele pentru mesele sale preferate, bogate în proteine și cu puține calorii.

Ce mănâncă la prânz femeia care a slăbit 63 de kilograme

Mama a trei copii, care este cunoscută sub numele de eliciafitnesshealth pe Instagram, a devenit cunoscută în mediul online publicând imagini cu ea de pe vremea când cântărea 136 de kilograme, în comparație cu fotografii din prezent. Cu sport, alimentație sănătoasă și multă ambiție femeia a reușit să topească kilogramele în plus și să ajungă la o formă fizică d einvidiat.

Recent, femeia a dezvăluit prânzul ei din trei ingrediente care se prepară în doar câteva minute.

„Masa de prânz pentru leneși care m-a ajutat să slăbesc și să mă mențin. Rapid, ușor, bogat în proteine și delicios. Pare ciudat, dar aveți încredere!!', a scris ea în online, publicând și rețeta.

În videoclip, Keathley a pus brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi într-un bol și a acoperit-o cu un brânză Cheddar. Al treilea și ultimul ingredient a fost puiul. Aceasta a luat patru fâșii de piept de pui, pe care le-a gătit într-o friteuză la 400 de grade timp de aproximativ opt minute. După ce a adăugat puiul în bol, a amestecat totul și a fost gata să mănânce.

„Asta e tot! Se prepară în 10 minute și mă ține sătulă atât de mult timp!', a concluzionat ea.

Videoclipul lui Keathley a fost vizualizat de o mulțime de oameni care au spus că vor încerca ideea ei de prânz.

„Am găsit alternative la alimentele mele preferate care se potrivesc cu stilul meu de viață. Odată ce am început să mănânc mese pe care chiar le savuram și pe care le așteptam cu nerăbdare, a fost momentul în care am reușit în sfârșit să am succes'.

La sfârșitul anului 2020, Keathley și-a făcut un lifting corporal pentru a îndepărta 7,5 kilograme de piele în exces de pe abdomen, părțile laterale și partea inferioară a spatelui. Faptul că îți îndepărtezi pielea nu îți rezolvă automat toate problemele și imaginea corporală, dar m-a ajutat enorm cu încrederea în mine', a explicat ea.

'M-am simțit ca fiind capitolul final de care aveam nevoie în călătoria mea de pierdere în greutate'.