Salina de la Turda, locul perfect pentru a matura mezeluri fine

Un producător din Cluj a adus pe piaţă mezelurile tradiţionale de salină, produse crud-uscate sută la sută naturale şi unice în România. Ineditul lor constă în procedura de maturare a cărnii. Pulpa sau cotletul de porc sunt ţinute în saramură, condimentate şi apoi lăsate la maturat într-o galerie a Salinei din Turda, scoasă din circuitul turistic.

Aproape o lună, pulpa de porc şi cotletul trec printr-un proces complex în subteran, iar la final ajung la târgurile internaţionale. Vizitatorii salinei le cumpără direct de la automatul cu mezeluri.

Savoarea vine din modul în care cele patru produse ale unei fabrici din Cluj sunt ţinute la maturat, timp de 25 de zile, într-o galerie a Salinei Turda.

BOGDAN OLIVIAN, producător: Faptul ca sunt maturate in acest climat 100% natural ii ofera o aroma si o savoare aparte pe care nu o intalnesti la alte produse maturate industrial.

Ideea acestui producător este unică în România. Preparatele lui au fost atestate deja ca mărci tradiţionale.

BOGDAN OLIVIAN, producător: Aceste produse sunt gata maturate, ele urmeaza sa fie duse in sectia de feliere, ambalate si trimise catre lanturile de supermarketurile din tara.

În galeria din Turda sunt maturate, pe lună, aproape o mie de kilograme de produse din carne, doar de la porci din rasele Marele Alb şi Bazna, crescuţi în gospodăriile clujene. Pentru aromă, după ce carnea este ţinută în saramură, timp de 20 de zile, este condimentată cu piper, rozmarin, coriandru şi cimbru. Apoi ajunge în galeriile salinei, ca să se odihnească, la o temperatură constantă.

TUDOR BODEA, şef Serviciu Turism la Salina Turda: Pastrandu-le in interiorul minei, calitatea prosusului creste. Acest proces a fost folosit si in trecut, inaintea inventarii frigiderelor sa spunem asa, carnea in trecut era pastrata in sare.

Din colaborarea cu producătorul din Cluj, câştigă şi Salina din Turda, care prezintă produsele din carne la toate târgurile internaţionale de turism. Şi vizitatorii au parte de o surpriză. Automatul cu mezeluri... de lux.

TUDOR BODEA, şef Serviciu Turism la Salina Turda: Toata lumea crede ca este ceva suvernir, dar cand ajung aici si vad produse din carne se minuneaza.

Gustos, dar şi sănătos spun specialiştii în nutriţie.

ADRIAN COPCEA, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice: Mai degraba lipsesc multe alte ingrediente care se adauga in alte mezeluri, deci practic avem un produs simplu. Tăiat și pus in vid, ceea ce inseamna un produs mai natural.

Dar naturalul... costă. Doar 80 de grame de mezeluri maturate în salină se vând şi cu 10 lei.

