(P) Care este diferența dintre un televizor TCL și Samsung

Diferența dintre un televizor TCL vs Samsung este la nivel de tehnologie. Un televizor TCL bun utilizează tehnologii bazate pe cristale lichide și matrici dense de LED-uri miniaturale. Un televizor Samsung de calitate va avea întotdeauna un ecran organic avansat care va reda culori de-o precizie greu de egalat.

Diferența dintre un televizor TCL vs Samsung este la nivel de tehnologie | magnific.com

Televizoare TCL și televizoare Samsung de ultimă generație la prețuri competitive pot fi achiziționate de pe evomag și Altex, retaileri de încredere.

Comparație televizor TCL vs Samsung: care este diferența dintre ele?

Dacă dorești un televizor tcl bun pentru un spațiu foarte luminos, te poți orienta spre modelele de televizoare Mini LED de la TCL. Pentru negru perfect și contrast nemaipomenit, recomandăm un televizor Samsung cu tehnologie OLED. Diferențe între TCL și Samsung există, însă, și la nivel de unghiuri de vizualizare, acuratețe culori, suport HDR, rată de refresh și alte funcții gaming.

● tehnologie Mini LED pentru camere luminoase: un televizor TCL este capabil să livreze foarte multă lumină brută, reflexiile din timpul zilei devin insesizabile, efectele speciale din filmele HDR au impact vizual puternic

Articolul continuă după reclamă

● tehnologie OLED pentru cinematografie nocturnă: Samsung QD-OLED oprește complet pixelii individuali și redă negrul perfect, fără efect de halo în scenele nocturne din filme

● controlul reflexiilor ambientale: Samsung implementează tratamente anti-reflexie superioare pe televizoarele din gama de top, lumina este distribuită mult mai eficient

● unghiuri de vizualizare: televizoarele Samsung OLED își păstrează culorile și contrastul chiar și atunci când sunt privite dintr-un unghi ascuțit, televizoarele TCL folosesc panouri de tip VA, care oferă un contrast nativ excelent pe centru, dar își pierd din intensitatea culorilor dacă privești din lateral

Din punct de vedere al procesării video brute, un ecran premium aduce culori optimizate prin algoritmi neurali complecși.

● calitate transmisiuni TV clasice: procesorul unui televizor Samsung excelează la curățarea zgomotului de imagine și adăugarea de detalii artificiale care fac imaginea să pară nativă 4K

● acuratețe culori din fabrică: un televizor TCL modern vine configurat din fabrică pe profilul Movie sau Filmmaker Mode, oferă culori naturale și nu necesită calibrare profesională costisitoare

● suport HDR: TCL oferă suport complet pentru Dolby Vision și HDR10+, în timp ce Samsung refuză utilizarea Dolby Vision din rațiuni comerciale și limitează utilizatorii de Netflix sau Disney+ la formatul HDR10 standard

● fluiditate în sporturi și acțiune: Motion Estimation și Motion Compensation sunt gestionați mai matur de software-ul Samsung.

Televizor TCL vs televizor Samsung funcții, conectivitate, ecosistem smart

Atât TCL, cât și Samsung au făcut progrese uriașe în ceea ce privesc funcțiile gaming, conectivitatea și ecosistemul smart.

● refresh rate extrem: televizor TCL de ultimă generație are refresh rate 144Hz nativ sau 244Hz prin tehnologii de accelerare software DLG

● input lag mic: latență sub 10 milisecunde în modul de joc, reacții pe controller transpuse instantaneu pe ecran

● număr de porturi HDMI 2.1: Samsung oferă de obicei patru porturi cu lățime de bandă completă HDMI 2.1 pe modelele sale din gama medie și superioară, TCL oferă doar două astfel de porturi de mare viteză

● interfață dedicată pentru jocuri: game bar rapid, însă Samsung integrează și un Gaming Hub complex, care permite streaming-ul de jocuri direct prin cloud Xbox App și GeForce Now, fără să ai nevoie de o consolă fizică

Cât despre diferențele dintre software, software-ul din spate urmează filozofii complet diferite de dezvoltare, chiar dacă hardware-ul unui televizor TCL este adesea similar cu cel al unui televizor Samsung.

● sistem de operare: TCL alege Google TV care oferă cea mai mare libertate de personalizare și compatibilitate cu aplicațiile Android, în timp ce Samsung preferă platforma proprietară Tizen OS, recunoscută pentru stabilitate și viteza de boot

● partajare ecran de pe telefon: utilizatorii Android sau iOS au la dispoziție Chromecast vs AirPlay, dar integrarea de tip Tap View de la Samsung oferă o conexiune instantanee pentru telefoanele Galaxy

● căutare și asistență vocală: Google Assistant integrat pe platforma Google TV de la TCL înțelege mult mai bine comenzile complexe și numele românești și depășește asistentul Bixby folosit de televizoarele sud-coreene

● smart home: Samsung câștigă detașat prin aplicația SmartThings, pentru că transformă ecranul într-un panou de comandă central pentru toate dispozitivele inteligente din locuință.

Televizor TCL și Samsung disponibilitate și preț în România

Un televizor TCL dotat cu tehnologie Mini LED va fi considerabil mai ieftin decât un ecran echivalent de la Samsung. Pentru cumpărătorul care dorește o diagonală foarte mare de 85 sau 98 de inch, diferențele de preț pot ajunge la sume foarte mari. Ca urmare, TCL este o alegere mai inspirată dacă dorești un TV mare la preț mai bun.

Samsung domină segmentul de ultralux cu televizoare OLED high-end și ecrane cu rezoluție ecran 8K. Rivalul său TCL este brandul segmentului de buget și mid-range, pentru că oferă funcții premium la prețuri accesibile publicului larg. Pentru preț televizor TCL și oferte avantajoase, se poate consulta oferta evomag.

Concluzii

Dacă dispui de un buget mai mic sau dorești un televizor la cel mai bun preț, cea mai mare diagonală cu iluminare Mini LED și Dolby Vision, un televizor TCL ți s-ar potrivi cel mai bine.

Dacă te interesează unghiurile largi de vizualizare, upscaling-ul asistat de AI pentru posturile TV clasice și un ecosistem smart premium, un televizor Samsung este o investiție pe termen lung. Dacă nu știi ce să alegi dintre televizor TCL și televizor Samsung, ghidează-te după tipul de iluminare din cameră și de tipul de conținut pe care îl consumi cel mai des.

Cele mai frecvente întrebări

TCL sau Samsung are sistem de operare mai bun și mai rapid?

TCL oferă mai multe aplicații prin Google TV, în timp ce Samsung oferă o stabilitate superioară cu interfața proprietară Tizen OS.

Care marcă oferă un raport calitate-preț mai bun în segmentul de buget și mid-range?

TCL domină segmentul de buget deoarece oferă iluminare Mini LED superioară și ecrane QLED la un cost mult mai mic decât modelele Edge LED sau Direct LED de la Samsung.

Ce brand este recomandat pentru vizionarea de filme la rezoluție joasă sau cablu TV?

Samsung este recomandat pentru conținutul non-4K datorită procesorului său neuronal avansat care realizează un upscaling mult mai curat și elimină zgomotul de imagine mai eficient decât algoritmii TCL.