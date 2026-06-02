Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe. De ce este chemat din nou în fața instanței

Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe. De ce este chemat din nou în fața instanței

Daniel Onoriu va ajunge din nou în fața instanței, care trebuie să decidă dacă fostul pilot va fi internat într-un centru pentru tratarea toxicodependenței.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 18:09 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 18:12
Galerie
Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe. De ce este chemat din nou în fața instanței | Facebook/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Daniel Onoriu ar avea probleme legate de dependența de substanțe și urmează să fie chemat în fața instanței. Magistrații trebuie să decidă dacă este necesară internarea fostului pilot de raliuri într-un centru specializat pentru tratarea toxicodependenței.

Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Daniel Onoriu va ajunge din nou în fața judecătorilor, care vor analiza dacă se impune internarea sa în Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”.

Instanța ar urma să stabilească dacă fostul pilot poate continua tratamentul în libertate sau dacă este nevoie de o măsură mai severă. Conform articolului 568 din Codul de Procedură Penală, invocat în acest caz, sunt reglementate situațiile în care măsura obligării la tratament medical poate fi menținută, modificată sau înlocuită.

Articolul continuă după reclamă

Această procedură poate fi declanșată atunci când persoana vizată nu respectă tratamentul impus ori atunci când starea sa de sănătate se agravează sau se îmbunătățește semnificativ. Potrivit SpyNews, sesizarea poate fi făcută de medicul curant sau chiar din oficiu.

De ce este chemat din nou în fața instanței

În situația în care Daniel Onoriu nu se prezintă la tratament, unitatea medicală ar putea fi obligată să informeze instanța pentru înlocuirea măsurii actuale cu internarea medicală obligatorie.

Citește și: Ce se întâmplă cu Daniel Onoriu după ce a contestat decizia arestului la domiciliu. Instanța a dat verdictul

Înainte de pronunțarea unei decizii definitive, magistrații trebuie să solicite și un raport de expertiză medico-legală. În funcție de concluziile specialiștilor, instanța poate decide încetarea măsurii, dacă persoana nu mai reprezintă un pericol, sau poate dispune internarea forțată, dacă tratamentul în libertate este refuzat.

Daniel Onoriu a trecut prin mai multe momente dificile în ultimii ani. Pe 8 ianuarie 2025, acesta a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare. După aproximativ un an petrecut în detenție, fostul pilot a fost eliberat.

Perioada petrecută în spatele gratiilor a fost una extrem de grea pentru el. În lunile septembrie și noiembrie, Daniel Onoriu și-a pierdut ambii părinți, tragedii care l-au afectat profund.

Fostul pilot de raliuri a ajuns în închisoare după conflictul avut cu fosta soție și după încălcarea ordinului de restricție emis pe numele său.

Acum, Daniel Onoriu urmează să fie din nou audiat de instanță, iar judecătorii vor decide ce măsuri vor fi luate în continuare în cazul său.

Citește și: Isabela Onoriu se plânge că nu mai reușește să scape de Daniel Onoriu. Pilotul încalcă ordinul de restricție

Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Ge...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Observatornews.ro Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac
Antena 3 „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie. Imagini cu viitorul soț și cererea spectaculoasă care i-a emoționat pe fani
Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie. Imagini cu viitorul soț și cererea spectaculoasă care i-a...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții.... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau digitalizarea moldovenilor!
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau... BZI
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier Jurnalul
Stația de metrou din București care ascunde un ocean preistoric. Motivul incredibil pentru care Politehnica este unică în lume
Stația de metrou din București care ascunde un ocean preistoric. Motivul incredibil pentru care Politehnica este... Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x