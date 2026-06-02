Daniel Onoriu va ajunge din nou în fața instanței, care trebuie să decidă dacă fostul pilot va fi internat într-un centru pentru tratarea toxicodependenței.

Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe. De ce este chemat din nou în fața instanței | Facebook/AI

Daniel Onoriu ar avea probleme legate de dependența de substanțe și urmează să fie chemat în fața instanței. Magistrații trebuie să decidă dacă este necesară internarea fostului pilot de raliuri într-un centru specializat pentru tratarea toxicodependenței.

Daniel Onoriu, probleme cu dependența de substanțe

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Daniel Onoriu va ajunge din nou în fața judecătorilor, care vor analiza dacă se impune internarea sa în Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”.

Instanța ar urma să stabilească dacă fostul pilot poate continua tratamentul în libertate sau dacă este nevoie de o măsură mai severă. Conform articolului 568 din Codul de Procedură Penală, invocat în acest caz, sunt reglementate situațiile în care măsura obligării la tratament medical poate fi menținută, modificată sau înlocuită.

Articolul continuă după reclamă

Această procedură poate fi declanșată atunci când persoana vizată nu respectă tratamentul impus ori atunci când starea sa de sănătate se agravează sau se îmbunătățește semnificativ. Potrivit SpyNews, sesizarea poate fi făcută de medicul curant sau chiar din oficiu.

De ce este chemat din nou în fața instanței

În situația în care Daniel Onoriu nu se prezintă la tratament, unitatea medicală ar putea fi obligată să informeze instanța pentru înlocuirea măsurii actuale cu internarea medicală obligatorie.

Citește și: Ce se întâmplă cu Daniel Onoriu după ce a contestat decizia arestului la domiciliu. Instanța a dat verdictul

Înainte de pronunțarea unei decizii definitive, magistrații trebuie să solicite și un raport de expertiză medico-legală. În funcție de concluziile specialiștilor, instanța poate decide încetarea măsurii, dacă persoana nu mai reprezintă un pericol, sau poate dispune internarea forțată, dacă tratamentul în libertate este refuzat.

Daniel Onoriu a trecut prin mai multe momente dificile în ultimii ani. Pe 8 ianuarie 2025, acesta a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare. După aproximativ un an petrecut în detenție, fostul pilot a fost eliberat.

Perioada petrecută în spatele gratiilor a fost una extrem de grea pentru el. În lunile septembrie și noiembrie, Daniel Onoriu și-a pierdut ambii părinți, tragedii care l-au afectat profund.

Fostul pilot de raliuri a ajuns în închisoare după conflictul avut cu fosta soție și după încălcarea ordinului de restricție emis pe numele său.

Acum, Daniel Onoriu urmează să fie din nou audiat de instanță, iar judecătorii vor decide ce măsuri vor fi luate în continuare în cazul său.

Citește și: Isabela Onoriu se plânge că nu mai reușește să scape de Daniel Onoriu. Pilotul încalcă ordinul de restricție