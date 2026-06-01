Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit în secret. Cum au arătat mirii la ceremonia restrânsă

Cântăreața pop Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra. Ceremonia a fost una restrânsă.

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar câțiva prieteni și membri ai familiei. Potrivit presei internaționale, urmează o a doua nuntă și o petrecere de 3 zile la Sicilia.

Cântăreața și actorul de la Hollywood au spus DA la Primăria Old Marylebone, în prezența celor dragi. Dua Lipa, în vârstă de 29 de ani, a uimit pe toată lumea cu apariția sa clasică.



INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nuntă secretă în showbiz. Unul dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete a spus DA într-o ceremonie restrânsă

Articolul continuă după reclamă

Artista a purtat un sacou ivoire cu nasturi aurii, o fustă asimetrică, mănuși albe și o pălărie cu boruri largi realizată de Stephen Jones. Creație specială a casei de modă Schiaparelli a fost semnată de designerul Daniel Roseberry.

Callum, în vârstă de 35 de ani, a purtat un costum bleumarin și cravată., realizat de Ferragamo.

După această ceremonie, o a doua nuntă și o petrecere fastuoasă de trei zile sunt planificate pentru sfârșitul acestei săptămâni în Sicilia, potrivit The Sun.

Opt prieteni și membri ai familiei au stat de o parte și de alta a scărilor de la Oficiul Stării Civile din Marylebone și au aruncat confetti în timp ce cuplul se îndrepta spre un taxi negru.

O trecătoare a spus pentru sursa menționată anterior că a văzut agitația, dar nu a dat prea mare importanță evenimentului discret.

„Am crezut că era doar o altă nuntă”, a spus ea.

Un bărbat care participa la o altă nuntă a spus că „nu și-a dat seama ce se întâmplă”, adăugând: „Erau doar câteva persoane.”

Iar un angajat al oficiului stării civile a descris cuplul îmbrăcat în „ținute foarte frumoase și foarte scumpe”.

El a spus: „Erau mama ei, bunica ei, nu prea mulți invitați, poate șapte sau opt persoane.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Au intrat, au ieșit, treaba a fost gata.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul. Cum s-a fotografiat

Cum s-au cunoscut Dua Lipa și Callum Turner

Dua și Callum au început să iasă împreună în ianuarie 2024. Dua Lipa și-a anunțat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. „Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viață împreună și, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna - este un sentiment cu adevărat special”, a declarat ea atunci.

Callum a vorbit deschis despre relația lor, numind-o pe Dua „cea mai frumoasă femeie din lume”.

Callum a explicat că cei doi avuseseră „două, trei, patru, cinci ocazii ratate” de-a lungul timpului, în care aproape s-ar fi întâlnit, înainte ca lucrurile să se alinieze în sfârșit.

„Au fost multe momente de genul acesta. Apoi, când amândoi am fost disponibili, singuri și așa mai departe, eu am crezut pur și simplu că ea este cea mai frumoasă femeie din lume,” a declarat Turner.

Actorul și-a amintit cum au legat instant o conexiune în timpul unei ieșiri de ziua unui prieten comun, când s-au așezat unul lângă altul și au realizat că amândoi erau exact la același capitol din același roman, Trust, de Hernan Diaz.