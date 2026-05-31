Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit. Detalii mai puțin știute din viața sa personală

Sanda Țăranu, una dintre cele mai emblematice voci ale Televiziunii Române și crainică a emisiunii „Teleenciclopedia", a murit la 87 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o poveste de viață discretă și admirată.

Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii românești, a murit. Una dintre cele mai cunoscute crainice ale perioadei comuniste și o voce inconfundabilă a emisiunii „Teleenciclopedia” s-a stins din viață vineri, la vârsta de 87 de ani.

Sanda Țăranu a fost, timp de aproape patru decenii, una dintre cele mai recognoscibile figuri ale televiziunii române. S-a născut la București, pe 8 ianuarie 1939. Inițial, a urmat cursurile Facultății de Chimie Industrială timp de trei ani, însă ulterior a decis să își urmeze adevărata vocație și s-a înscris la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în anul 1963.

În timpul studenției, a început să colaboreze cu Televiziunea Română, experiență care i-a schimbat complet parcursul profesional. După absolvire, a primit oferta de a deveni crainic TV, iar deși își dorea inițial o carieră în teatru, Sanda Țăranu a rămas fidelă televiziunii. A prezentat programe culturale, emisiuni speciale și ediții de festival, devenind una dintre vocile definitorii ale micilor ecrane.

Detalii mai puțin știute din viața sa personală

Puțini cunosc parcursul complet al Sandei Țăranu, una dintre cele mai apreciate și respectate crainice din istoria televiziunii române. A activat în Televiziunea Română între 1963 și 1998, continuând ulterior colaborările într-un mod mai discret. Pentru publicul larg, vocea sa a rămas un simbol al eleganței și profesionalismului.

Sanda Țăranu a fost, de asemenea, apreciată pentru discreția cu care și-a trăit viața personală, departe de ochii publicului. A avut o poveste de dragoste considerată exemplară, trăită alături de tenorul Nicolae Țăranu, cel care i-a fost soț timp de 56 de ani. Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, pe litoralul românesc, într-o perioadă în care destinul i-a adus împreună în mod neașteptat. A fost, pentru mulți, o iubire la prima vedere.

„Dragostea nu e suficientă, este foarte mare nevoie de respect. Să-i respecți celuilalt tabieturile, liniștea, cariera. Era necesar să rezolvi orice neînțelegere sau conflict cu dragoste”, declara Sanda Țăranu într-un interviu.

Povestea lor de iubire a fost admirată de public și considerată un exemplu de dăruire, respect și echilibru, rămânând una dintre cele mai frumoase istorii de viață din lumea artistică românească.

