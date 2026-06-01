Care a fost marele regret al Sandei Țăranu. Motivul real pentru care nu a avut copii

Sanda Țăranu s-a stins din viață la 87 de ani. Fosta prezentatoare TV a vorbit în trecut despre motivul pentru care ea și soțul său, tenorul Nicolae Țăranu, nu au avut copii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 11:41 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 11:42
Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și multă tristețe în sufletele celor care au admirat-o de-a lungul anilor. Considerată una dintre cele mai elegante și respectate prezențe din televiziunea românească, fosta prezentatoare TV a rămas în memoria publicului prin rafinamentul și discreția sa.

După anunțul decesului, în spațiul public au reapărut declarațiile emoționante pe care Sanda Țăranu le-a făcut în trecut despre viața personală și despre mariajul său cu tenorul Nicolae Țăranu.

Sanda și Nicolae Țăranu au trăit una dintre cele mai longevive povești de dragoste din lumea artistică românească. Cei doi au fost căsătoriți timp de 56 de ani și au rămas împreună până la moartea tenorului, în anul 2015.

Deși au avut un mariaj fericit și s-au iubit profund, cei doi nu au avut niciodată copii. Sanda Țăranu a vorbit deschis despre această decizie și a explicat că atât ea, cât și soțul său, au considerat că un copil are nevoie de timp, atenție și implicare totală.

Fosta prezentatoare mărturisea că programul încărcat și responsabilitățile profesionale i-au făcut să creadă că nu ar putea oferi suficientă atenție unei familii.

„Acum simt mai mult lucrul ăsta, atunci nu, pentru că munceam ca bezmeticii… Iubeam amândoi copiii, dar n-am fi vrut să-i lăsăm așa la joacă, pe stradă, cu cheia de gât, și noi să fim la serviciu. Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”, declara Sanda Țăranu într-un interviu acordat în trecut.

Vedeta considera că venirea pe lume a unui copil presupune sacrificii importante și multă responsabilitate. Pentru ea, familia trebuia să primească toată atenția necesară, chiar dacă asta ar fi însemnat renunțarea la carieră.

Povestea de dragoste dintre Sanda și Nicolae Țăranu a început încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut pe litoralul românesc, iar întâlnirea lor s-a transformat rapid într-o relație bazată pe respect, încredere și iubire.

De-a lungul anilor, Sanda Țăranu a vorbit adesea despre secretul unei căsnicii de lungă durată. Fosta prezentatoare spunea că respectul reciproc și susținerea permanentă au fost esențiale în relația lor.

Sanda Țăranu a fost una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române. Vocea sa calmă și eleganța aparte au făcut-o extrem de apreciată de public. Generații întregi au urmărit-o cu admirație, iar numele său a rămas sinonim cu profesionalismul și bunul gust.

Dispariția sa marchează un moment trist pentru televiziunea românească și pentru toți cei care au cunoscut-o sau au admirat-o de-a lungul timpului.

