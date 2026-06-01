Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante

Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante

Sydney Sweeney a fost surprinsă alături de partenerul său într-o ieșire romantică. Actrița a îmbrăcat o ținută provocatoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 12:31 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 12:32
Galerie
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Soarta personajului Cassie din serialul Euphoria va fi dezvăluită în curând, după ce fanii au criticat dur unele dintre poveștile sale din noul sezon, pe care le-au catalogat drept „degradante”. Actrița în schimb, a fost văzută alături de partenerul său.

Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante

Înainte de acest moment important, actrița Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, a fost surprinsă sâmbătă seară la o ieșire în New York City alături de partenerul său, Scooter Braun, în vârstă de 44 de ani, arată Dailymail.com.

Actrița a atras toate privirile într-o rochie neagră cu decolteu adânc și talie accentuată, care i-a evidențiat silueta. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto Louboutin și o geantă neagră de mici dimensiuni. La rândul său, Braun a ales un outfit complet negru, asortându-se cu partenera sa în timpul plimbării romantice.

Articolul continuă după reclamă

Apariția lor publică a avut loc la doar câteva zile după ce Braun a vorbit deschis despre scenele provocatoare ale lui Sydney din serialul Euphoria, în cadrul podcastului Second Thought with Suzy Weiss.

Fără să îi rostească numele, el a declarat că apreciază enorm prestația unei „anumite actrițe”, lăudând talentul și profesionalismul acesteia.

„Sunt subiectiv, îmi place. Cred că a existat o interpretare extraordinară din partea unei anumite actrițe”, a spus el.

În sezonul al treilea al serialului creat de Sam Levinson, personajul Cassie este prezentat într-o serie de situații controversate. Unele episoade au stârnit reacții puternice din partea publicului, care a criticat direcția în care a fost dusă povestea.

Citește și: Toți artiștii care vor urca pe scenă la Campionatul Mondial 2026. Cine va cânta în deschidere și la show-ul de pauză

Potrivit unei surse citate de Page Six, Braun nu are nicio problemă cu scenele îndrăznețe interpretate de partenera sa și respectă pe deplin alegerile profesionale ale acesteia.

„Înțelege că face parte din meseria ei și apreciază dedicarea pe care o are pentru actorie”, a precizat sursa.

Relația dintre Braun și Sydney

În același podcast, Braun a vorbit și despre relația lor, pe care a descris-o drept „una dintre cele mai mari surprize” din viața sa.

„Am întâlnit o femeie extraordinară, bună, generoasă, inteligentă și autentică”, a spus el.

Cei doi au fost asociați pentru prima dată în mod romantic în iunie 2025, după ce au fost văzuți împreună la nunta lui Jeff Bezos și a lui Lauren Sánchez din Veneția.

Citește și: Croația a anunțat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială, după deciziile luate în privința lui Modrić și Gvardiol

Între timp, sezonul al treilea al serialului Euphoria continuă să genereze controverse. Deși Sydney Sweeney declara încă din 2022 că nu s-a simțit niciodată presată să filmeze scene de nuditate și că Levinson este deschis la feedback, mulți spectatori consideră că noile povești au devenit „deranjante” și „misogine”.

Nemulțumirea publicului se reflectă și în evaluările criticilor: sezonul 3 are în prezent un scor de doar 40% pe site-ul Rotten Tomatoes, comparativ cu 80% pentru primul sezon și 78% pentru al doilea.

Care a fost marele regret al Sandei Țăranu. Motivul real pentru care nu a avut copii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Observatornews.ro Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit. Detalii mai puțin știute din viața sa personală
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit. Detalii mai puțin știute din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale
Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Sanda Țăranu, omagiată de familie. Sora sa dezvăluie cum și-a trăit ultimele zile una dintre vocile TVR
Sanda Țăranu, omagiată de familie. Sora sa dezvăluie cum și-a trăit ultimele zile una dintre vocile TVR Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x