Atenție! Dacă primești această fotografie, nu o deschide! Telefonul cedează într-o secundă

Restartarea telefonului în „safe mode” (prin apăsarea continuă a butonului de volum în timpul repornirii) „nu a rezolvat problema”, a mai adăugat Petrovan.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL