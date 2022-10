(P) Noutăți în familia Huawei. Compania a lansat HUAWEI Mate 50 Pro, cu o cameră ultra performantă și design premium desăvârșit

Prima cerință importantă care este luată în calcul atunci când alegem un telefon este camera. HUAWEI Mate 50 Pro dispune de o cameră Ultra Aperture de 50 MP cu o diafragmă fizică reglabilă pe 10 niveluri, care integrează inovații importante în sistemul optic, structura mecanică, tehnologia și procesarea imaginii. Diafragma inteligentă se ajustează pentru a-și potrivi dimensiunea cu peisajul, dar și cu scenariul de fotografiere identificate în modul Auto.

Smartphone cu certificări elvețiene de 5 stele, durabilitate și o eleganță aparte

Noul telefon punctează excelent la capitolele calitate și eleganță. Pe lângă funcționalitatea care nu lasă loc de îndoieli, HUAWEI Mate 50 Pro vine cu un design aparte, la care a contribuit și faptul că materialele folosite sunt de natură vegană.

Luate pe rând, primul aspect, camera Ultra Aperture, este echipată cu o diafragmă mare f/1.4 care, alături de motorul de imagine XD Fusion Pro și un aport ridicat de lumină, stabilește perfect luminozitatea imaginii, detaliile de lumini și umbre, precum și temperatura corectă de culoare. Modul de Noapte surprinde imagini cu zone luminoase și întunecate distincte, inclusiv și în medii slab iluminate.

Modul Portret folosește estomparea naturală a fundalului pentru ca subiectul să iasă în evidență raportat la mediul înconjurător.

Camera periscop cu teleobiectiv acceptă o gamă de Zoom de până la 200X, aducând scenele îndepărtate chiar în fața utilizatorului. Camera macro cu unghi larg mărește detaliile minuscule și evidențiază obiecte de dimensiuni foarte mici, precum firele de iarbă și picăturile de rouă cu o claritate remarcabilă. HUAWEI Mate 50 Pro acceptă înregistrarea video macro, precum și macro picture-in-picture (PiP), astfel încât scenele în mișcare pot fi redate cu precizie.

Pe lângă simetria axială emblematică a designului seriei Mate, HUAWEI Mate 50 Pro se bucură în premieră de designul elegant al inserțiilor în relief Clous de Paris, prezentând un nou tip de estetică, cu o atenție sporită la cele mai mici detalii.

HUAWEI Mate 50 Pro vine cu două tipuri diferite de carcasă pentru spate, o variantă din sticlă și una din piele vegană. Varianta din sticlă este disponibilă în două culori, argintiu și negru, conferindu-i telefonului un finisaj elegant.

Varianta din piele vegană este de culoare portocalie, inspirată de razele soarelui și este echipată cu un ecran de sticlă „Kunlun Glass”. Acesta este alcătuit din miliarde de cristale la nivel nanometric, rezultat al injectărilor de compuși ionici care îl fac mai durabil și mai rezistent la cădere, conform certificării de cinci stele din partea SGS Elveția.

Vârful de gamă, HUAWEI Mate 50 Pro, versiunea portocalie, din piele vegană este primul smartphone care obține această certificare, Huawei marcând o nouă reușită în ceea ce privește durabilitatea. Noul smartphone Huawei dispune și de certificare IP68 pentru rezistența la apă, la o adâncime de până la 6 metri, suportând cu ușurință mediile umede și praful.

Aplicațiile AppGallery și Gspace completează pachetul calităților noului smartphone HUAWEI Mate 50 Pro și oferă nenumărate posibilități pentru utilizatori

AppGallery este un ecosistem inteligent și inovator care permite dezvoltatorilor să creeze experiențe unice pentru consumatori. HMS Core permite integrarea aplicațiilor pe diferite dispozitive, oferind mai mult confort și o experiență mai fluidă – iar aceasta face parte din strategia mai largă „1+8+N” a celor de la Huawei.

Fiind una dintre primele trei piețe de aplicații la nivel global, AppGallery oferă o mare varietate de aplicații globale și locale sub forma a 18 categorii, inclusiv navigație și transport, știri, social media și multe altele și este disponibilă în peste 170 de țări și regiuni, cu peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global.

Platforma are peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar în întreaga lume, dintre care 43 de milioane în Europa. Peste 5,75 milioane de dezvoltatori din întreaga lume s-au înregistrat pentru a se alătura Alianței dezvoltatorilor Huawei, ceea ce a dus la integrarea a peste 216.000 de aplicații cu HMS Core la nivel global. Iar numărul de aplicații HMS a crescut pe parcursul anului 2021 cu un procent impresionant de 147%.

Opțiunile pe care le au clienții în materie de aplicații sunt nenumărate. Fie că le utilizează de ani de zile, fie că vor să încerce ceva nou, AppGallery le pune la dispoziție o varietate de aplicații. AppGallery este ușor de folosit, intuitiv și rapid, fiind conceput pentru a deschide întreaga lume a aplicațiilor. Astfel, utilizatorii de telefoane HMS au numeroase opțiuni de alegere.

AppGallery oferă unele dintre cele mai populare aplicații din România, incluzând aplicațiile financiare, precum BT Pay, George România, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, Pago, NeoBT, dar și aplicații pentru operatorii de telefonie mobilă, precum My Vodafone România, My Orange România, DIGI.ro sau MyAccount Telekom. Consumatorii pot accesa și aplicații ale supermarketurilor și magazinelor populare, cum ar fi Carrefour, Lidl, Kaufland, Profi, Altex, About You sau elefant.ro. Alte aplicații foarte căutate sunt MyEdenred România, Bolt sau E.ON Myline, iar Tazz, serviciul de livrare de alimente, se numără printre aplicațiile adăugate de curând pe AppGallery.

Pentru cei care caută o modalitate de a descărca serviciile Google, atunci pot intra pe Gspace, un magazin de aplicații disponibil pe AppGallery care oferă acces ușor la cele mai populare aplicații Google, dar și la altele, precum Uber sau Spotify. Simplu și rapid, după câteva click-uri, consumatorii pot utiliza aplicațiile lor preferate, putând fi ușor de instalat pe ecranul de pornire prin intermediul Gspace.

HUAWEI Mate 50 Pro vine cu memorie SuperHold pentru multitasking, SuperRender pentru reducerea consumului de energie și sistem EMUI 13 pentru navigare cu o singură atingere

HUAWEI Mate 50 Pro vine cu o tehnologie de ultimă generație care îi crește substanțial performanța. SuperHold alocă inteligent memoria pentru multi-tasking fără întreruperi. SuperRender reduce consumul de energie prin predicția inter-cadru la nivel de pixeli, menținând jocul stabil la un nivel ridicat de cadre și prevenind supraîncălzirea. SuperStorage elimină fișierele duplicat în mod imperceptibil și comprimă aplicațiile utilizate mai rar. Se păstrează astfel până la 20 GB (pe varianta cu 256 GB ROM), lăsând mai mult spațiu pentru fotografiile și videoclipurile utilizatorilor. Modul inovator de economisire a energiei permite SuperEnergy Boosting, atunci când nivelul bateriei scade la 1%, oferind trei ore de standby sau 12 minute de apel.

HUAWEI Mate 50 Pro este primul dispozitiv care rulează pe EMUI 13, fluidizând interacțiunile zilnice prin navigarea simplă cu o singură atingere. SuperHub le permite utilizatorilor să stocheze temporar imagini, documente și text, pe care le pot transfera ulterior între aplicații și dispozitive.

Funcțiile complete de confidențialitate și securitate oferă protecție ridicată. Centrul de confidențialitate înregistrează comportamentul aplicațiilor care accesează informații sensibile în timp real.

Centrul de securitate oferă o analiză generală a securității telefoanelor din seria HUAWEI Mate 50, prin monitorizarea activității din App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device și multe altele. Astfel, Centrul de securitate detectează orice activități anormale și oferă recomandări adecvate pentru protecția dispozitivului. HUAWEI Mate 50 Pro acceptă și Protecția confidențialității imaginilor, ștergând automat informațiile sensibile, cum ar fi locația și ora, atunci când este partajată o imagine.

Până pe 30 octombrie, HUAWEI Mate 50 Pro este disponibil pentru precomandă online pe HUAWEI Store și vine la prețul recomandat de 5.999 RON pentru variantele Black și Silver cu 256 GB ROM și 6.499 RON pentru varianta Orange cu 512 GB ROM.

