Gordon Ramsay, în lacrimi la nunta fiicei sale. Video-ul emoționant atunci când o vede în rochie de mireasă

Fiica celebrului bucătar Gordon Ramsay, Holly Ramsay, s-a căsătorit în urmă cu câteva zile cu iubitul ei, Adam Peaty.

Celebrul chef Gordon Ramsay a condus-o recent la altar pe fiica lui, Holly, fiind copleșit de emoții. | Profimedia

Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie spectaculoasă care a avut loc în Bath, iar mulți dintre cei care au participat au spus că aceasta a fost nunta anului 2025.

Nunta a avut loc în decembrie, imediat după Crăciun, dar abia acum au fost făcute publice mai multe video-uri și imagini care au luat cu asalt rețelele de socializare.

Ceremonia religioasă a avut la biserica Bath și au participat numeroase personalități, rude și apropiați, precum Victoria și David Beckham.

Gordon Ramsay, copleșit de emoții la nunta fiicei sale, Holly

Holly a strălucit într-o rochie albă din dantelă, cu mânecă lungă, stil prințesă, de o eleganță aparte. Înainte să intre în biserică, dar și la ieșire, Holly a ales să poarte peste un cearceaf alb care să îi protejeze rochia și să nu o arate presei înainte de a o vedea mirele.

Ceremonia religioasă a fost una extrem de emoționantă, iar Holly a ales ca tatăl ei să fie cel care o conduce la altar, oferindu-i mâna ei lui Adam. Atunci când a văzut-o mergând spre altar, Adam a început să plângă, fiind extrem de emoționat. El a admirat-o pe cea care avea să îi devină soție, fiind extrem de frumoasă în rochia de mireasă, cu machiajul care i-a pus în evidență trăsăturile feței și un coc simplu.

Holly a zâmbit pe tot parcursul ceremoniei, i-a mulțumit tatălui ei pentru că a condus-o la altar, iar Adam i-a sărutat mâna viitoarei sale soții atunci când a ajuns lângă el.

Printre domnișoarele de onoare s-a regăsit și Tilly Ramsay, sora mai mică a miresei.

La intrarea lui Holly în biserică, la brațul tatălui ei, s-a creat haos din cauza presei și a bodyguarzilor care încercau să îi țină departe pe paparazzi care voiau să se apropie.

După încheierea slujbei religioase, mirii au părăsit biserica Bath pe ușa din spate, la fel ca majoritatea invitaților pentru a evita un haos și mai mare.

Imaginile care i-au înduioșat de-a dreptul pe fani au fost cele postate pe rețelele de socializare de curând, cu Holly și tatăl ei, celebrul bucătar, Gordon Ramsay, atunci când el o vede pentru prima dată în rochie de mireasă.

Gordon Ramsay, în vârstă de 59 ani, are 6 copii, pe Megan, Holly, Tilly, Jack, Oscar și Jesse. Megan este fiica cea mai mare, după care urmează gemenii Holly și Jack, care au 26 de ani, apoi Tilly, născută în 2003, Oscar, născut în 2019 și Jesse, născut în 2023.

Familia lor numeroasă s-a bucurat din plin de nunta lui Holly, iar cele mai mari emoții pare că le-a avut însuși bucătarul Gordon Ramsay.

Pe rețelele de socializare a apărut o filmare emoționantă cu el în lacrimi atunci când o vede pe Holly. Amândoi încep să plângă, Gordon o îmbrățișează și o sărută pe obraji, iar Holly este și ea copleșită de emoții.

La descrierea video-ului postat de Holly, ea a scris „Te iubesc! Mereu voi fi gândăcelul tău”, mesaj adresat tatălui ei.

Holly și soțul ei, Adam, s-au bucurat de cea mai frumoasă zi din viața lor alături cele mai importante persoane pentru ei.

