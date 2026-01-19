Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a slăbit Roxana Nemeș după naștere. La ce metodă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite

Cum a slăbit Roxana Nemeș după naștere. La ce metodă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite

Roxana Nemeș a vorbit despre metodă prin care a reușit să scape de kilogramele nedorite după naștere. Se pare că vedeta a revenit rapid la formele sale provocatoare de dinainte de a rămâne însărcinată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 11:30 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 14:38
Galerie
Roxana Nemeș a vorbit despre metodă prin care a reușit să scape de kilogramele nedorite după naștere | Instagram

Roxana Nemeș trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta a devenit mamă pentru prima oară în luna septembrie a anului trecut, aducând pe lume gemeni. De atunci, aceasta se bucură de fiecare clipă alături de micuții ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Roxana Nemeș își dorea foarte mult să își mărească familia. Așadar, nașterea celor doi copii a fost un mare prilej de bucurie atât pentru ea, cât și pentru fanii săi.

Citește și: Când va avea loc botezul gemenilor Roxanei Nemeș. Ce a dezvăluit recent despre experiența de mămică

De-a lungul sarcinii, vedeta a luat în greutate, însă a reușit să scape rapid de kilogramele nedorite printr-o metodă simplă. Iată ce a ajutat-o să se mențină în formă după ce a născut.

Articolul continuă după reclamă

Cum a slăbit Roxana Nemeș după ce a devenit mamă de gemeni

Roxana Nemeș a luat print surprindere pe toată lumea cu talia de invidiat la aproximativ patru luni de la nașterea gemenilor săi. Se pare că vedeta a avut parte de o recuperare spectaculoasă, ajungând să fie într-o formă de zile mari.

De curând, artista a scos la iveală metodă prin care a slăbit considerabil după sarcină. Se pare că aceasta nu a ținut diete stricte și nu a respectat nici reguli drastice care ar fi putut să-i afecteze sănătatea.

Cea mai simplă metodă la care a apelat Roxana Nemeș se rezumă la controlul porțiilor și la evitarea exceselor alimentare, potrivit click.ro.

„Nu țin regim! N-am mai ținut regim de la 20 de ani. Nu-mi place și nici nu mi se pare ok. Pentru că slăbești, după care te îngrași la loc. Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel și așa mă și mențin. Mănânc puțin. Și sincer, m-am obișnuit așa! Și mă simt foarte bine. Am și noroc că nu sunt pofticioasă”, a povestit vedeta pe rețelele sociale.

Este o strategie la care Roxana Nemeș apelează des atunci când își dorește să scape de kilogramele nedorite.

Citește și: Imagine adorabilă cu Roxana Nemeș din copilărie. Cum arăta artista când era doar un bebeluș

„Mi-am învățat organismul, cred că asta contează cel mai mult. Este mult mai greu să te menții. Am slăbit frumos, în sensul că nu am mai făcut diete. Eram plinuță și am zis: «Stop diete! Nu mai suport, nu mai vreau, sunt frustrată, mă enervează, nu o să pot să fac toată viața diete!». M-am enervat cumva pe tema aceasta și am zis că este ok să mănânc de toate, dar să mănânc puțin”, a mai punctat ea despre alimentația pe care o are, potrivit ego.ro.

Din imaginile sale de pe rețelele sociale se poate observa faptul că are o siluetă la care multe femei visează după naștere.

Colaj cu Roxana Nemeș însărcinată în două ipostaze diferite
+5
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României. Oricine și-ar dori să primească o asemenea sumă lunar... Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
SpyNews Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arăta Virgil Ianțu când nu era grizonat, ci cu părul extrem de des și șaten. Imaginea la care românii au reacționat imediat
Cum arăta Virgil Ianțu când nu era grizonat, ci cu părul extrem de des și șaten. Imaginea la care românii au...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Maluma e de nerecunoscut după ce și-a ras barba. Cum arată artistul celebru acum
Maluma e de nerecunoscut după ce și-a ras barba. Cum arată artistul celebru acum
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x