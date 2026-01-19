Cum a slăbit Roxana Nemeș după naștere. La ce metodă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite

Roxana Nemeș a vorbit despre metodă prin care a reușit să scape de kilogramele nedorite după naștere. Se pare că vedeta a revenit rapid la formele sale provocatoare de dinainte de a rămâne însărcinată.

Roxana Nemeș trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta a devenit mamă pentru prima oară în luna septembrie a anului trecut, aducând pe lume gemeni. De atunci, aceasta se bucură de fiecare clipă alături de micuții ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Roxana Nemeș își dorea foarte mult să își mărească familia. Așadar, nașterea celor doi copii a fost un mare prilej de bucurie atât pentru ea, cât și pentru fanii săi.

De-a lungul sarcinii, vedeta a luat în greutate, însă a reușit să scape rapid de kilogramele nedorite printr-o metodă simplă. Iată ce a ajutat-o să se mențină în formă după ce a născut.

Cum a slăbit Roxana Nemeș după ce a devenit mamă de gemeni

Roxana Nemeș a luat print surprindere pe toată lumea cu talia de invidiat la aproximativ patru luni de la nașterea gemenilor săi. Se pare că vedeta a avut parte de o recuperare spectaculoasă, ajungând să fie într-o formă de zile mari.

De curând, artista a scos la iveală metodă prin care a slăbit considerabil după sarcină. Se pare că aceasta nu a ținut diete stricte și nu a respectat nici reguli drastice care ar fi putut să-i afecteze sănătatea.

Cea mai simplă metodă la care a apelat Roxana Nemeș se rezumă la controlul porțiilor și la evitarea exceselor alimentare, potrivit click.ro.

„Nu țin regim! N-am mai ținut regim de la 20 de ani. Nu-mi place și nici nu mi se pare ok. Pentru că slăbești, după care te îngrași la loc. Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel și așa mă și mențin. Mănânc puțin. Și sincer, m-am obișnuit așa! Și mă simt foarte bine. Am și noroc că nu sunt pofticioasă”, a povestit vedeta pe rețelele sociale.

Este o strategie la care Roxana Nemeș apelează des atunci când își dorește să scape de kilogramele nedorite.

„Mi-am învățat organismul, cred că asta contează cel mai mult. Este mult mai greu să te menții. Am slăbit frumos, în sensul că nu am mai făcut diete. Eram plinuță și am zis: «Stop diete! Nu mai suport, nu mai vreau, sunt frustrată, mă enervează, nu o să pot să fac toată viața diete!». M-am enervat cumva pe tema aceasta și am zis că este ok să mănânc de toate, dar să mănânc puțin”, a mai punctat ea despre alimentația pe care o are, potrivit ego.ro.

Din imaginile sale de pe rețelele sociale se poate observa faptul că are o siluetă la care multe femei visează după naștere.

