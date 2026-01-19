Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României. Oricine și-ar dori să primească o asemenea sumă lunar

Chiar dacă mulți și-ar dori să primească o astfel de pensie, fostul președinte nu consideră că primește o pensie prea mare.
Traian Băsescu, în vârstă de 74 ani, a fost președintele României timp de două mandate, adică 10 ani, între 2004 și 2014.
Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României
Cu o vechime în muncă de 44 de ani, fostul lider al țării se bucură acum de o sumă uriașă când vine vorba de pensie. Suma pe care o încasează lunar este una colosală, în comparație cu pensiile pe care le primesc alți pensionari care au muncit la rândul lor o viață întreagă.
Inițial, atunci când s-a pensionat, i-a fost stabilită o pensie în valoare de 2.950 lei.
După ce a intrat în vigoare noua lege a pensiilor, fostul președinte a primit o mărire consistentă și se bucură acum de o sumă considerabil mai mare.
Acum acesta primește o sumă de aproape 4 ori mai mare. Pensia lui actuală este de 11.000 de lei.
"11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor", a declarat Traian Băsescu într-un interviu recent, potrivit Spynews.
Mulți doar visează la o asemenea pensie, pe când Traian Băsescu spune că nu i se pare o sumă atât de mare.
El a enumerat că a fost comandat de navă, primar al Capitalei, ministru și apoi președinte și tocmai de aceea merită o astfel de pensie, după ce a muncit o viață întreagă.
"Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal", a mai declarat în același interviu fostul lider al României.
