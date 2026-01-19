Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!”

Antena Căutare
Laura Cosoi a publicat o imagine înduioșătoare cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată pentru a cincea oară și așteaptă cu nerăbdare să își cunoască bebelușul. Până în prezent, vedeta nu a anunțat sexul copilului.

Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:37 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 17:21
La începutul anului, Laura Cosoi a decis să dea o veste mare fanilor. Aceasta a dezvăluit că urmează să devină mamă pentru a cincea oară. Actrița mai are patru fetițe de care este foarte mândră.

Anunțul a luat pe toată lumea prin surprindere, iar reacțiile prietenilor virtuali nu au întârziat să apară. Unii au felicitat-o pentru curajul pe are îl are, iar alții i-au dezvăluit că speră să aducă pe lume un băiețel.

La scurt timp de la postarea care a uimit o țară întreagă, Laura Cosoi a decis să publice și o imagine cu burtica de gravidă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actrița are o activitate intensă pe rețelele sociale.

Citește și: Cine este Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi. Cu ce se ocupă bărbatul care va deveni tătic pentru a cincea oară

Așadar, vedeta a decis să le arate internauților cum evoluează sarcina ei. Poza a stârnit un val de mesaje frumoase.

Cum arată burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil

Pentru că are o relație strânsă cu fanii săi, Laura Cosoi nu a ezitat să distribuie pe contul de Instagram o fotografie în care își lasă la vedere burtica de gravidă. Un lucru este cert, actrița se bucură din plin de experiență ca și cum ar fi prima dată.

„Cea mai frumoasă priveliște din lume”, a fost descrierea folosită de vedetă în dreptul postării.

Mai mult, imaginea Laurei Cosoi a generat mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Felicitări, ești minunată!”, „Cea mai mare binecuvântare!”, „Curajoasă, sarcina ușoară!”, „Crește, crește!”, „Sănătate multă, ai grija de tine” sau „Cât de frumos”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum le răspunde Laura Cosoi celor care pun întrebarea „Mai încercați până vine băiatul?”

Pentru că are deja patru fete, mulți au decis să o întrebe pe Laura Cosoi dacă va încerca până o să vină pe lume și un băiețel. Răspunsul actriței nu s-a lăsat prea mult așteptat. Iată ce a dezvăluit în mediul online.

Citește și: Cine o ajută pe Laura Cosoi cu treburile casnice și copiii. Vedeta „a dat din casă” după ce a spus că e însărcinată a cincea oară

„Ni se pune des aceeași întrebare. Uneori cu zâmbet, alteori cu mirare sinceră: „Și… mai încercați până vine băiatul?”. De fiecare dată zâmbim, nu pentru că întrebarea ne-ar deranja, ci pentru că ea pornește dintr-o logică diferită de felul în care ne trăim noi viața.

Colaj cu Laura Cosoi în două ipostaze diferite la emisiune

Ideea că ai copii pentru a ajunge la un anumit rezultat ține de o gândire care nu e în acord cu felul în care vedem noi viața. Pentru noi, copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu un obiectiv de bifat, nu o căutare, nu o așteptare condiționată. I-am primit pe fiecare cu inimă deschisă, așa cum au venit, exact așa cum au fost. Nu ne-am dorit „ceva anume”, ci ne-am dorit viață. Zgomot, râsete, pași mici pe hol, mâini care se caută, seri obosite și dimineți pline. Casa noastră e plină nu pentru că am urmărit un scenariu, ci pentru că ne place viața așa cum ne-a fost oferită, din iubire!”, a fost mesajul emoționant al Laurei Cosoi.

