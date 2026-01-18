Cum arăta Virgil Ianțu când nu era grizonat, ci cu părul extrem de des și șaten. Imaginea la care românii au reacționat imediat

Antena Căutare
Descoperă cum arăta Virgil Ianțu în urmă cu aproximativ 30 de ani, pe vremea când nu avea părul alb. Mulți s-au mirat când au descoperit imaginea.

Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 15:39
Nu mai este o noutate faptul că Virgil Ianțu a fost și încă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri din showbizul românesc, dar și din lumea radio. Nu are nevoie de vreon prezentare și mulți români îl recunosc din prima, fiindcă nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani.

Totuși, nu mică a fost surpriza românilor atunci când au putut descoperi recent cum arăta Virgil Ianțu pe vremea când nu avea părul alb, adică în urmă cu aproximativ 30 de ani. Imaginea a făcut senzație și a stârnit un val impresionant de reacții.

Deși a absolvit Academia Națională de Muzică și și-a început cariera în Corul de Cameră Madrigal, alături de care a cântat în toată lumea, destinul i-a oferit în 2000 șansa de a intra în televiziune, ca gazdă a unui show de cultură generală. Au urmat apoi și alte show-uri pe care l-ea prezentat și prin intermediul cărora a câștigat inimile spectatorilor și telespectatorilor săi.

Deși în prezent are vârsta de 54 de ani, acesta nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani și acesta este poate și motivul pentru care multe persoane au impresia că „Virgil Ianțu a avut mereu părul grizonat”.

Se pare totuși că a existat un timp în care vedeta nu avea părul alb, ci extrem de des și șaten, iar dovada ce arată acest lucru este chiar o imagine publicată destul de recent pe pagina sa personală de Facebook.

În imaginea realizată în 1997, vedeta se află la New York, având pe fundal celebrele foste clădiri World Trade Center.

„1997, New York. Am avut privilegiul să văd Turnurile Gemene în picioare, să urc și să privesc orașul de la înălțimea lor. Astăzi, 11 septembrie, gândurile se duc inevitabil acolo. O zi care ne amintește cât de fragil e totul și cât de repede trece timpul. #911 #twintowersmemorial #newyork”, a fost mesajul ce a însoțit fotografia publicată de Virgil Ianțu pe pagina sa de Facebook.

Așa cum era de așteptat, românii nu au rămas indiferenți și nu puțini au fost cei care au reacționat la mesajul publicat de vedetă.

„Virgil Ianțu cu păr ”, „Ooo, Virgil Ianțu fără păr alb Credeam că l-ați avut din copilărie”, „Ce tânăr și frumos erai IANȚULE!!!”, „Frumoasa amintire... dar nu aveati parul alb atunci? ”, „Tu nu ai fost alb dintotdeauna? ”, „Mamăăăă, ce tare și mare ai mai Fost!.. ”, „Ce tânăr chipeș erai și ce podoaba capilară aveai”, „ Ce tânăr erai.... ”, „Încă nu aveai păr alb! ”, „Poza fake! Virgil s a nascut cu parul alb!”, „ Da..timpul trece..mai ți minte când te numeai Gătăianțu?”, „Ce urât ai fost și ce superb ești acum ”, „Cel mai frumos barbat păcat că nu ați mai facut o fată la fel ca dv frumoșă”, „Virgil iantu frumos și deștept bărbat astai adevaru se vede”, „ Wow... Tu ai fost și negrizonat?!”, iată doar o parte dintre reacțiile avute de români, la vederea imaginii.

