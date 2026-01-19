Antena Căutare
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală

Gabriel Tamaș, concurentul de la Survivor România 2026, este unul dintre cei mai curajoși concurenți din echipa Faimoșilor.

Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 08:24
Gabriel Tamaș și Ioana s-au cunoscut încă din adolescență, pe vremea când Ioana avea doar 16 ani. | Instagram & Antena 1

După succesul pe care l-a dobândit câștigând Asia Express alături de prietenul său Dan Alexa, acum Gabi Tamaș ia cu asalt jungla din Republica Dominicană.

Fotbalistul, care are deja experiență cu show-urile de aventură, trăiește acum cel mai greu show al supraviețurii în jungla dominicană. Chiar dacă e obișnuit cu condițiile dificile, cu foamea și cu grija unui adăpost sigur, Gabriel Tamaș reușește să facă față cu brio probelor de la Survivor România 2026.

Cum au arătat Gabriel Tamaș și soția lui, Ioana, în ziua nunții

Citește și: Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate

El face parte din echipa Faimoșilor și chiar dacă confruntările cu echipa Războinicilor pot fi dificile, Gabi Tamaș și-a demonstrat curajul și puterea.

O fire determinată și muncitoare, Gabi Tamaș reușește să își demonstreze spiritul de echipă și concentrarea la fiecare misiune pe care o au de îndeplinit.

Chiar dacă îi e greu în jungla din Dominicană, Gabriel Tamaș se bucură la gândul că are toată susținerea de acasă, de la soția sa, Ioana, și fiica lor, Selena.

Gabriel Tamaș trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ioana, soția lui. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 13 ani și se bucură împreună de o familie minunată.

Ioana este instructor de pilates, fiind și ea dedicată sportului, exact ca soțul său.

Povestea lor de dragoste a început încă din adolescență, pe când Ioana avea doar 16 ani.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie.”, a declarat Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.

Citește și: Gabi Tamaș s-a despărțit de Concordia Chiajna. Mesajul transmis de clubul sportiv

Iată câteva imagini din arhiva personală cu Gabriel și Ioana Tamaș din ziua nunții. Cei doi au strălucit în cea mai importantă zi din viața lor, iar fotografiile vorbesc de la sine.

Zâmbitori și extrem de eleganți, Ioana și Gabriel Tamaș s-au bucurat alături de prieteni și rude de nunta lor în 2012, în urmă cu mai bine de 13 ani.

Din imagini se vede că Ioana și Gabi sunt un cuplu sudat încă de pe atunci, care s-au sprijinit reciproc în carierele lor și au crescut împreună. Chiar dacă au întâmpinat și obstacole, Gabriel și Ioana Tamaș au știut cum să facă față provocărilor.

Cu o relație bazată pe respect și multă iubire, Ioana și Gabi au o căsnicie care a trecut testul timpului și se bucură din plin de familia pe care o au cu fiica lor, Selena, care este mândria lor. Adolescenta seamănă leit cu mama ei, dar a moștenit ochii albaștri ai tatălui ei.

Prin urmare, Gabi Tamaș se poate considera un bărbat norocos, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. După ce a avut o carieră strălucită ca fotbalist, acum se bucură de o familie minunată care îl susține necondiționat atunci când e plecat la cele mai grele show-uri.

Citește și: Survivor România, 11 ianuarie 2026. Primul consiliu tribal! Unul dintre Faimoși va părăsi competiția

Cum arăta Virgil Ianțu când nu era grizonat, ci cu părul extrem de des și șaten. Imaginea la care românii au reacționat ... Gordon Ramsay, în lacrimi la nunta fiicei sale. Video-ul emoționant atunci când o vede în rochie de mireasă...
Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
