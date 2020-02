"În 200 de metri, virați la dreapta!" Un român economisește trei ore într-un an pentru că folosește aplicațiile GPS în trafic

Aplicaţia Google Maps împlineşte, în februarie, 15 ani de la lansare şi zece ani de când este disponibilă în România, se arată într-un comunicat de presă al Google România, transmis joi Agerpres.

În România, Google Maps şi-a făcut apariţia prin versiunea localizată în aprilie 2010, iar primele imagini Street View din ţara noastră au fost publicate pe Google Maps la finalul aceluiaşi an. Extinderea acoperirii Street View pentru aproape toată România are loc în 2012, când sunt preluate imagini inclusiv din zone de interes turistic, unde maşina nu are acces.

De atunci, acoperirea Street View din România s-a actualizat şi extins constant: au fost adăugate imagini de pe apă (Dunăre şi Delta Dunării), de sub pâmânt (Salina Turda) sau din muzee (Muzeul Naţional Brukenthal) şi clădiri (Palatul Parlamentului). În plus, an de an, versiunea Google Maps pentru România a fost fost actualizată cu cele mai noi funcţionalităţi, de la Transit, în 2013, şi până la Live View, în 2019.

În peste un deceniu şi jumătate de activitate, Google Maps a cartografiat peste 220 de ţări, iar numărul celor care folosesc aplicaţia în fiecare lună, la nivel mondial, a depăşit un miliard de persoane.