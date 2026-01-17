Survivor România, 17 ianuarie 2026. Dezamăgire și extaz. Ce trib a câștigat al doilea joc de imunitate

Episodul 5 din data de 17 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Jocul pentru imunitate de trib, decis la „best of”, a adus emoții intense și o răsturnare spectaculoasă de scor. Deși Războinicii au condus clar cu 6 - 2, Faimoșii au revenit incredibil și s-au impus cu 10 - 8. Înfrângerea îi trimite pe Războinici la jocul pentru lupta individuală: „Data viitoare trebuie să schimbăm strategia”.

Sambata, 17.01.2026, 22:26