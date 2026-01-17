Antena Căutare
Câți copii a ajuns să aibă Elon Musk în 2026 și cine sunt. Au 4 mame diferite și familia ar continua să crească

Te-ai întrebat câți copii a ajuns să aibă Elon Musk în 2026? Cel mai bogat om din lume are o familie numeroasă, cu 4 mame pentru moștenitorii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 15:48
Elon Musk l-a adus pe fiul său, X, la mai multe evenimente publice | Getty Images

În ultimii 20 de ani, Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a devenit tatăl a 14 copii, cu 4 femei diferite.

Miliardarul a devenit tată pentru prima dată în 2002, când fosta sa soție, Justine Wilson, l-a născut pe Nevada Alexander. Din păcate, copilul a murit la doar 10 săptămâni, scrie People.

Wilson și Musk au mai avut 5 copii, gemenii Vivian și Griffin și tripleții Kai, Saxon și Damian.

După divorțul de Wilson în 2008, Musk s-a căsătorit și a divorțat de actrița Talulah Riley de 2 ori. Cei 2 nu au avut niciun copil.

Câți copii a ajuns să aibă Elon Musk în 2026 și cine sunt

În 2020, după 2 ani de relație cu Grimes, Musk și artista au anunțat nașterea primului copil împreună, X Æ A-12.

Fostul cuplu mai are 2 copii, o fiică, Exa Dark Sideræl, și un băiat, Techno Mechanicus. Cu câteva săptămâni înainte de nașterea celui de-al 2-lea copil al lor, Musk a devenit în secret tatăl unor gemeni, Strider și Azure, cu Shivon Zilis, o directoare la una dintre companiile sale, Neuralink, în noiembrie 2021.

Zilis și Musk au mai avut o fiică, Arcadia, născută în februarie 2024. Mai târziu în acel an, a fost dezvăluit că Musk și Grimes căutau o locuință în Bel Air unde miliardarul să poată locui împreună cu toți copiii lui și cu mamele acestora.

În februarie 2025, autoarea Ashley St. Clair a dezvăluit că ea și Musk au avut un copil, al cărui nume a fost dezvăluit ulterior ca fiind Romulus. Zilis a anunțat apoi că ea și Musk au avut al 4-lea copil, un băiat pe nume Seldon Lycurgus, deși nu e clar exact când s-a născut.

St. Clair a declarat că Musk i-ar fi spus că a mai avut un copil cu o vedetă pop japoneză, dar această afirmație nu a fost confirmată.

Citește și: Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume

De-a lungul anilor, Musk a vorbit în mai multe ocazii despre familia sa numeroasă, ce s-ar putea mări pe viitor.

Primul său fiu, Nevada Alexander, a murit la 10 săptămâni, după ce a fost pus la somn. Cauza a fost sindromul morții subite a sugarului.

„Nevada a fost pus la somn, așezat pe spate ca de obicei, și a încetat să mai respire,” a scris Wilson într-un eseu din 2010. „Până când paramedicii l-au resuscitat, fusese privat de oxigen atât de mult timp încât era în moarte cerebrală.”

„A petrecut 3 zile conectat la aparate într-un spital din Orange County înainte să luăm decizia de a le opri. L-am ținut în brațe când a murit,” a continuat scriitoarea.

Elon Musk are o relație tensionată cu unii dintre copiii săi

Deși are o familie numeroasă, se pare că Musk nu are o relație bună cu toți copiii lui. În aprilie 2022, unul dintre gemenii lui Musk a cerut în instanță schimbarea legală a numelui în Vivian Jenna Wilson (numele de fată al mamei sale) și recunoașterea genului feminin. Vivian a explicat că nu mai dorește „să fie asociată în niciun fel cu tatăl meu biologic”.

În iulie 2024, Musk a spus că a fost „păcălit” să îi permită lui Vivian să urmeze tratamente medicale de afirmare a genului și a declarat că „fiul meu e mort”.

„Totul e complet inventat și există un motiv pentru asta. Nu știe cum eram ca copil pentru că, pur și simplu, nu era acolo. Iar în puținul timp în care a fost, am fost hărțuită constant pentru feminitatea mea,” a scris Vivian pe rețelele de socializare.

Citește și: Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta. La ce salarii fantastice au renunțat

Ea a vorbit ulterior și despre ce a motivat-o să vorbească despre această situație, după ce nu a făcut declarații în trecut, dar tatăl său a adus tensiunea în atenția publicului.

„Cred că a presupus că nu voi spune nimic și voi lăsa lucrurile așa. Ceea ce nu voi face, pentru că dacă minți despre mine, în mod flagrant, în fața a milioane de oameni, nu voi lăsa asta să treacă. A fost prezent, aș spune, poate 10% din timp. Și asta e generos. Avea custodie comună, dar de fapt nu era acolo,” a declarat Vivian.

Grimes, fosta parteneră a lui Musk, a susținut-o public pe Vivian.

„O iubesc și sunt pentru totdeauna extrem de mândră de Vivian,” a scris Grimes pe X.

