Actorul din Singur Acasă, acuzat că a solicitat serviciile unei prostituate. Incidentul ar fi avut loc chiar înainte de Crăciun

Un actor din Singur Acasă a fost acuzat că a solicitat serviciile unei prostituate, cu doar câteva zile înainte de Crăciun în 2025.

Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 16:36
Daniel Stern a devenit cunoscut la nivel mondial cu rolul din Singur Acasă | Profimedia Images

Daniel Stern, actorul care a devenit cunoscut la nivel internațional cu seria Singur Acasă, a fost acuzat că a solicitat serviciile unei prostituate.

În vârstă de 68 de ani, actorul a fost prins în flagrant într-un motel din Camarillo, California, pe data de 10 decembrie, scrie New York Post.

„Din câte am înțeles, a primit o citație la locație și eliberat,” a declarat Joey Buttitta, reprezentant al procurorilor din Ventura County.

Potrivit TMZ, actorul nu a fost arestat, în ciuda acuzațiilor, și nici nu a oferit o declarație publică despre această situație.

În California, solicitarea serviciilor unei prostituate e o infracțiune minoră. Cei găsiți vinovați pot primi până la 6 luni de închisoare sau o amendă de 1.000 de dolari.

Stern e cunoscut pentru rolul lui Marv Murchins din filmul de Crăciun din 1990 Singur acasă și din continuarea sa din 1992, alături de Joe Pesci și Macaulay Culkin.

În luna octombrie 2025, Stern a fost internat în spital în urma unei urgențe medicale. Potrivit TMZ, actorul a fost luat de la reședința sa din Somis, California, și transportat la un spital din apropiere.

După ce Stern a fost externat, reprezentantul său a declarat că actorul „se simte acum bine”.

Până acum, nici actorul, nici reprezentanții săi nu au făcut declarații publice despre acuzația de solicitare a serviciilor unei prostituate. Nici nu se știe dacă Stern va plăti amenda sau va merge la închisoare.

Daniel Stern e căsătorit

Stern e căsătorit cu soția sa, Laure Mattos, din 1980 și au trei copii, fiicele Ella, 36 de ani, și Sophie, 40 de ani, precum și un fiu, Henry, 43 de ani, care e senator al statului California.

Cuplul s-a mutat departe de Hollywood pentru a se bucura de o viață mai liniștită, la o fermă din California.

„Am câștigat suficienți bani încât să nu mai fie nevoie să muncesc,” a declarat Stern în 2024. „Am câștigat destui bani și sunt destul de cumpătat. Am cumpărat casa cu banii jos. Am cumpărat mașinile cu banii jos. Am cumpărat totul direct, pentru că, ca artist, nu știam niciodată dacă voi mai câștiga bani. Și i-am spus soției mele, „De câți bani am nevoie să punem deoparte în bancă astfel încât să trăim din dobândă și să nu mai fie nevoie să muncesc?”. Ea mi-a spus, „Deja am ajuns în acel punct”.”

Stern a mai menționat că decizia de a începe să se „îndepărteze” de Hollywood a fost luată pentru a se deconecta de la realitatea „copleșitoare” a vieții în lumina reflectoarelor.

„În acest moment, îmi place să fiu în natură. Îmi place să fiu departe,” a declarat Stern. „Îmi place singurătatea mea și îmi place să mă pot concentra pe ceea ce creez. Așa că ferma e un loc grozav pentru mine.”

