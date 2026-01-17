Cine ar fi noul iubit al Emiliei Ghinescu. Se zvonește că are o relație cu un bărbat de vârsta fiului ei. Prima reacție a artistei

Antena Căutare
Emilia Ghinescu a făcut primele declarații, după ce s-a vehiculat în presă că formează o relație cu un tânăr care ar avea aceeași vârstă ca fiul ei.

Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 13:00 | Actualizat Sambata, 17 Ianuarie 2026, 11:00
La începutul anului, Emilia Ghinescu a distribuit pe contul personal de Instagram o fotografie în care apare alături de Neagoe Viorel. Spynews a transmis atunci că el ar fi noul iubit al vedetei.

Potrivit informațiilor postate de bărbat pe rețelele de socializare, el s-a născut în Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și ar fi studiat la Universitatea Politehnică din București.

Spynews, citat de Libertatea, ar mai fi precizat că Neagoe Viorel ar fi început facultatea în anul 2018 și ar fi absolvit-o în anul 2022. Ulterior, Libertatea a tras concluzia că tânărul nu ar avea încă 27 de ani de ani împliniți, fiind de vârsta lui Andrei, fiul cel mare al artistei. Emilia Ghinescu mai are două fiice, pe Erika, în vârstă de 19 ani, și pe Anastasia, de nouă ani.

Ce declarații a făcut Emilia Ghinescu

După aceste speculații, Emilia Ghinescu a făcut primele declarații.

„După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă sau dacă are sau nu o relație cu cineva. Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”, a declarat Emilia Ghinescu, la Știrile Antena Stars, citată de Libertatea.

„De Crăciun am fost acasă, cu copiii cei mari. Am luat masa în familie (…) Eu, de Crăciun, nu cânt niciodată, de Revelion am cântat. Ei au plecat în Thailanda, ei sunt plecați, iar eu am rămas să muncesc. Așa face un artist, muncește în noaptea de Revelion”, a mai spus cântăreața.

În urmă cu doi ani s-a aflat că Emilia Ghinescu s-a despărțit de Sebastian după 13 ani de relație, deși au împreună o fetiță.

„Ne-am despărțit. E o perioadă puțin mai grea pentru amândoi, am vrut să luăm o perioadă de pauză să vedem ce se întâmplă și cred că e un lucru care ne privește personal pe mine și pe el. Nu vreau să vorbesc despre motive, cred că are mai puțină importanță, sunt un om care nu își spală rufele în public”, spunea atunci Emilia Ghinescu pentru Spynews, citată de Libertatea.

La un an de la despărțire, artista se declara tot singură, cu toate că era curtată de mulți bărbați tineri.

„Vă spun sigur că sunt copii mai tineri decât băiatul meu care îmi scriu. Eu am considerat că trebuie să știe, să nu își mai piardă timpul aiurea. În niciun caz de pe Instagram sau de pe Facebook (n.r. – nu își dorește să îl cunoască pe viitorul iubit din mediul online). Eu am un principiu. Eu nu cred în dragoste la prima vedere. Nu m-am îndrăgostit în viața mea la prima vedere, adică niciodată. Mai cred în dragostea adevărată (…) Cred că iubirea este singura calitate prin care putem să îl mulțumim pe Dumnezeu”, declara Emilia Ghinescu, la Antena Stars, acum un an, potrivit sursei citate mai sus.

„Căsătorită nu, dar într-o relație da, dar căsătorită nu (…) Băiatul are 26 de ani și aștept de la ei nepoți și să se căsătorească, nu să merg eu la altar, în rochie de mireasă”, mai spunea ea la acea vreme.

