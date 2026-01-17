Câți bani ar câștiga Adelina Pestrițu din mediul online. Vedeta este urmărită de aproape două milioane de oameni

Adelina Pestrițu a făcut declarații despre câștigurile obținute în urma activității sale pe Instagram.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite persoane publice din România, fiind unul dintre influencerii cu cel mai mare număr de urmăritori de la noi din țară. Pe Instagram, platforma de socializare din care face bani, este urmărită de peste 1,8 milioane de oameni.

În numeroase rânduri, vedeta a vorbit despre câștigurile sale din social media, subliniind că, deși sunt substanțiale, banii vin la pachet cu multe responsabilități, muncă și costuri pe măsură.

Citește și: Cât de mare și frumoasă a crescut Zeny, fiica Adelinei Pestrițu. Imagini inedite de la petrecerea micuței

Adelina Pestrițu a vorbit despre câștigurile din mediul online

Articolul continuă după reclamă

Întrebată recent despre veniturile obținute din mediul online, Adelina Pestrițu a evitat să ofere o sumă exactă. Totuși, ea a dat de înțeles că sumele sunt direct proporționale cu efortul pe care îl depune pentru a atrage și menține o comunitate de aproape două milioane de urmăritori pe Instagram.

„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și, în general, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar, ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură.

Și, totuși, până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare, citată de Revista Viva.

Într-o declarație mai veche, vedeta mărturirea că sumele pe care le obține din platformele de socializare sunt impresionante. Adelina Pestrițu mai spunea, însă, că nu toate postările sale sunt plătite. Uneori alege să promoveze cauze sau produse din proprie inițiativă pentru a-și susține comunitatea sau pentru că rezonează cu un anumit mesaj ori subiect.

„Nu aș putea să-ți spun (câți bani câștigă – n.red.). Nu aș putea să-ți spun dacă ar fi o cifră reală sau umflată. Depinde mult de context. În cazul meu, să știi că au fost colaborări din propria inițiativă fără nici 50 de euro. Am simțit că este nevoie de aportul meu în cazul respectiv. Unele contracte sunt remunerate și cu asemenea sume, altele cu mai puțin. Altele deloc. Suma raportată la salariul minim pe economie este enormă”, a declarat Adelina Pestrițu în trecut, într-o emisiune online, citată de unica.ro.

Citește și: Motivul pentru care Adelina Pestrițu a rămas fără permis de conducere. Cât timp nu mai are voie să conducă

Adelina Pestrițu este o fană a bijuteriilor scumpe

Adelina Pestrițu ține foarte mult la aspectul fizic și la aparițiile sale în public, fapt pentru care nu se uită la bani atunci când își achiziționează haine sau bijuterii. În urmă cu ceva timp, bruneta a fost surprinsă pe aceeași mână cu două modele diferite de brățări Cartier în valoare de peste 15.000 de euro cumulat, potrivit unica.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările