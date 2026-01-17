Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie. Imaginile care i-au surprins pe fani

Diana Munteanu și-a surprins fanii cu cea mai senzuală apariție în zăpadă. Vedeta s-a filmat într-un costum de baie care îi pune în evidență atuurile fizice.

Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie | Instagram&Antena 1

După ce a făcut senzație pe nisipurile din Maldive, pozând în ipostaze sexy în costum de baie, Diana Munteanu a demonstrat că și în condiții de iarnă este pe val. Într-un costum de baie minuscul, acoperită cu o blană, Diana Munteanu a ieșit în mijlocul zăpezii, sfidând frigul.

Diana Munteanu, apariție de senzație în costum de baie, în mijlocul zăpezii

Prezentatoarea s-a întins pe stratul de omăt de pe șezlong, arătând că este într-o formă fizică de zile mari, dar și că este o persoană rezilientă și puternică.

„La cererea voastră, ca de obicei, am ieșit să beau cafeaua pe sezlong, în mijlocul iernii”, a scris Diana Munteanu în dreptul imaginilor de senzație.

La cei 47 de ani ai săi, Diana Munteanu este într-o formă fizică de invidiat. Prezentatoarea TV publică des fotografii și videoclipuri care mai de care mai senzuale, iar aparițiile sale de la Neatza întorc toate privirile.

Diana Munteanu, superbă la 47 de ani

Diana Munteanu a împlinit 47 de ani pe 15 decembrie 2025. În ziua în care Diana Munteanu a împlinit frumoasa vârstă de 47 de ani nu a fost alături de colegii ei în platou, însă Dani, Răzvan, Ramona, Bucălae, Adina și Mane Voicu s-au gândit să o surprindă cu un apel telefonic prin care să-i transmită cele mai frumoase gânduri.

„Diana Munteanu este sărbătorita noastră astăzi! Am decis s-o deranjăm să vedem ce face, cum se simte” a spus Dani, înainte ca aceasta să răspundă la apel.

„Bună dimineața, Diana! Măi, Diana, măi, știi cât de greu ne-a fost să găsim poze în care nu ești în costum de baie? Foarte greu! Greu!” a mai spus Dani amuzat, imediat ce aceasta a răspuns la telefon.

„Pune-ți o dorință, Diana, că te verificăm și la anul! Dă-ne domeniul în care e dorința!” a continuat el.

„Ăla de suflet. De unde atâtea alte dorințe?!! În rest, sănătoasă sunt, restul le mai facem cum o fi, cum s-o putea. Vreau să vă mulțumesc vouă! Sunteți cei mai faini. Vreau să știe lumea că sunteți cei mai fani. Vă iubesc și vă îmbrățișez, sunteți ca și familie pentru mine și vă mulțumesc din suflet pentru tot.” a spus ea emoționată.

