(P) 10 sfaturi pentru siguranța în trafic – recomandări practice pentru șoferii din România

Siguranța rutieră depinde în mare măsură de comportamentul fiecărui șofer. Respectarea regulilor, atenția la detalii și anticiparea situațiilor neprevăzute reduc semnificativ riscul accidentelor.

n România, traficul poate fi imprevizibil, atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau autostrăzi, de aceea câteva obiceiuri simple, dar constante, pot face diferența între un drum sigur și unul periculos.

De la condus preventiv la atenția acordată pietonilor, bicicliștilor sau altor șoferi, aceste recomandări practice te ajută să conduci responsabil și să protejezi atât propria siguranță, cât și pe cea a celor din jur. Adoptarea lor nu este doar o chestiune de respectare a legii, ci și un mod de a reduce stresul și riscurile zilnice la volan.

1. Respectă limitele de viteză

Viteza excesivă este unul dintre principalii factori în accidentele rutiere. Chiar dacă drumul pare liber sau condițiile par bune, respectarea limitelor oficiale îți oferă timp să reacționezi la obstacole neașteptate, manevrele altor participanți la trafic sau la schimbările bruște ale condițiilor de drum. În plus, respectarea vitezei previne stresul și reduce consumul de combustibil, transformând condusul într-o experiență mai sigură și mai confortabilă.

2. Păstrează distanța de siguranță

Menținerea unei distanțe adecvate față de vehiculul din față este esențială pentru a putea opri în siguranță în orice situație. În oraș, distanța minimă poate fi mai mică, dar trebuie mărită semnificativ în condiții de ploaie, ceață sau drum alunecos. O distanță insuficientă reduce timpul de reacție și poate provoca coliziuni chiar și în trafic moderat.

3. Acordă prioritate pietonilor

Pietonii au întotdeauna prioritate la trecerile marcate, iar nerespectarea acestui principiu este o cauză frecventă a accidentelor urbane. Redu viteza și oprește întotdeauna dacă cineva traversează, chiar și parțial. Atenția trebuie sporită în apropierea școlilor, stațiilor de autobuz sau în zonele aglomerate, unde apar frecvent traversări spontane. Află mai multe despre această abordare mult mai sigură a condusului pe blogul Autovit.ro - acordare prioritate pietoni

4. Evită utilizarea telefonului la volan

Telefonul mobil reprezintă una dintre cele mai mari distrageri la volan. Apelurile, mesajele, notificările sau navigația prin aplicații pot reduce drastic concentrarea și timpul de reacție. Chiar câteva secunde de neatenție pot provoca accidente grave. Folosește sistemele hands-free sau oprește vehiculul într-un loc sigur înainte de a interacționa cu telefonul.

5. Folosește centura de siguranță

Centura de siguranță reduce considerabil riscul de rănire în caz de impact, indiferent de viteza sau tipul accidentului. Trebuie purtată corect, atât de șofer, cât și de pasageri, indiferent de locul unde se află în mașină. Aceasta menține corpul fixat și reduce efectele șocului asupra coloanei și organelor interne.

6. Semnalizează întotdeauna schimbările de direcție

Semnalizarea clară și timpurie a manevrelor – viraje, schimbări de bandă sau opriri – avertizează ceilalți participanți la trafic și previne coliziunile. Folosește luminile de semnalizare cu suficient timp înainte, nu doar la finalul manevrei, pentru a oferi șoferilor din spate timp să reacționeze.

7. Fii atent la unghiurile moarte

Oglinzile retrovizoare ajută, dar nu elimină complet unghiurile moarte. Înainte de a schimba banda sau a vira, verifică vizual lateral și posterior pentru a te asigura că nu există vehicule sau motocicliști. Această verificare suplimentară este vitală mai ales pe drumurile aglomerate sau la depășiri, reducând riscul unor accidente neașteptate și protejând participanții mai mici, precum motocicliști sau bicicliști.

8. Adaptează viteza la condițiile meteo și de drum

Plouă, ninge sau drumurile sunt acoperite cu gheață? Reduce viteza și menține o atenție sporită. Condițiile meteorologice influențează aderența roților, vizibilitatea și timpul de reacție. Chiar dacă mașina ta are sisteme de asistență moderne, acestea nu elimină complet riscurile.

9. Respectă regulile de depășire

Depășirile trebuie efectuate doar atunci când vizibilitatea și spațiul permit. Evită manevrele riscante în curbe, la treceri de pietoni sau în apropierea intersecțiilor. Depășirile sigure presupun planificare și anticipare, nu grabă. Respectarea regulilor de depășire protejează atât șoferul, cât și ceilalți participanți la trafic, prevenind accidentele frontale și coliziunile laterale.

10. Odihnește-te înainte de condus

Oboseala reduce reflexele și capacitatea de concentrare, fiind la fel de periculoasă ca alcoolul sau substanțele care afectează atenția. Dacă te simți somnoros sau ai condus perioade lungi fără pauze, oprește și odihnește-te. Planifică opriri regulate pe drumurile lungi și evită condusul în momentele în care corpul tău are nevoie de refacere.

Aplicarea constantă a acestor recomandări crește siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic. Fiecare decizie preventivă, de la respectarea distanței și semnalizarea manevrelor până la acordarea priorității pietonilor, contribuie la reducerea riscului de accidente și la crearea unui mediu rutier mai sigur în România.