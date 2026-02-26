Antena Căutare
Home Lifestyle Health Și bărbații pot avea probleme de fertilitate! Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze

Și bărbații pot avea probleme de fertilitate! Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze

Atunci când un cuplu întâmpină dificultăți în a obține o sarcină, de multe ori atenția se îndreaptă automat către sănătatea femeii. În realitate însă, infertilitatea nu este exclusiv feminină: în aproximativ jumătate dintre cazuri, cauzele sunt legate de factorul masculin. Problemele pot apărea din cauza calității spermei, a numărului redus de spermatozoizi sau a mobilității și formei acestora.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 09:05 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 14:06
Galerie
Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze | Shutterstock

În cele mai multe cazuri, infertilitatea masculină nu produce simptome evidente. Totuși, uneori pot apărea semne precum scăderea libidoului, dureri sau umflături la nivel testicular, probleme de erecție ori antecedente de infecții genitale. Cel mai frecvent indiciu rămâne însă dificultatea de a obține o sarcină după un an de contacte sexuale regulate neprotejate.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, oferă mai multe informații pe această temă.

Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze

Infertilitatea masculină apare atunci când există dificultăți în producerea sau transportul spermatozoizilor ori atunci când aceștia nu pot fertiliza ovulul. Printre cele mai frecvente cauze se numără tulburările de spermă, varicocelul, dezechilibrele hormonale, infecțiile, factorii genetici sau stilul de viață nesănătos.

Articolul continuă după reclamă

„Fumatul, consumul excesiv de alcool, stresul cronic, obezitatea, expunerea la temperaturi ridicate sau la substanțe toxice pot afecta fertilitatea în timp. Vestea bună este că medicina modernă oferă numeroase metode de diagnostic și tratament, iar în multe situații există soluții eficiente pentru a crește șansele de a deveni părinți”, explică medicul.

CITEȘTE ȘI: 10 mituri despre infertilitate

Azoospermia

Una dintre afecțiunile importante ce pot influența fertilitatea bărbatului este azoospermia, adică absența spermatozoizilor în lichidul seminal. Aproximativ 5% dintre bărbații infertili se confruntă cu această problemă. Dar, datorită tratamentelor medicale avansate, aceștia nu trebuie să renunțe la speranța de a concepe un copil. În funcție de tipul de azoospermie (obstructivă sau non-obstructivă), acesta poate fi tratată chirurgical. Și să nu uităm că mai există și tehnicile de reproducere umană asistată.

„Azoospermia obstructivă reprezintă un blocaj la nivelul sistemului ductal, ceea ce face ca sperma să nu se poată amesteca cu restul fluidului ejaculator. Blocajul poate apărea din cauza unei leziuni, a unei infecții, a unei intervenții chirurgicale anterioare sau a unei anomalii genetice. Pe de altă parte, azoospermia non-obstructivă apare din cauza unei probleme în producția spermei, determinată de posibile dezechilibre hormonale, traumatisme ale testiculelor sau vaselor de sânge din testicule ori a testiculelor necoborâte (aspect care trebuia corectat în copilărie)”, detaliază dr. Vythoulkas.

În cazurile de azoospermie obstructivă, cele mai multe obstrucții sunt reparabile prin reconstrucție microchirurgicală sau endoscopică. Dacă este vorba despre o azoospermie non-obstructivă, prima variantă este un tratament care să ajute la dezvoltarea spermei ejaculate. Când această variantă nu dă rezultate, mai există cea a prelevării de spermă din testicule, urmând să fie folosită în cadrul procedurilor de reproducere umană asistată.

Teratospermia

O altă situație este teratospermia, caracterizată printr-un procent crescut de spermatozoizi cu formă anormală.

„Cauzele teratospermiei nu sunt clar definite și sunt dificil de determinat. Cu toate acestea, se pare că stresul fiziologic are efect asupra morfologiei spermatozoizilor. Dar nu este el singurul vinovat! Alți factori mai pot fi de natură genetică, infecțiile cronice, fumatul, alcoolul, consumul de droguri, obezitatea, diabetul sau traumatismele testiculare”, atenționează medicul specialist în infertilitate.

Desigur, și vârsta are „un cuvânt greu de spus”, pentru că pe măsură ce bărbatul îmbătrânește, capacitatea corpului de a produce spermatozoizi de bună calitate se diminuează.

CITEȘTE ȘI: Care este legătura dintre calitatea somnului și rata de succes FIV

Oligospermia

Oligospermia, adică un număr redus de spermatozoizi, este și ea frecvent întâlnită. Un bărbat fertil are de la 15 milioane la peste 200 de milioane de spermatozoizi pe mililitru de spermă. Sub 15 milioane de spermatozoizi se diagnostichează ca fiind oligospermie.

Deși oligospermia scade șansele ca un spermatozoid să găsească și să fertilizeze un ovul, nu exclude complet posibilitatea de a concepe natural.

Potrivit medicului Andreas Vythoulkas, printre posibilele cauze ale oligospermiei se numără: varicocelul, ejacularea retrogradă (ejacularea înapoi în vezică), expunerea la căldură (băi fierbinți, saună etc.), dezechilibrele hormonale, infecțiile care interferează cu producția de spermă, unele medicamente (ca de exemplu alfablocantele), utilizarea steroizilor anabolizanți, unele probleme medicale (scleroză multiplă, diabet) sau stresul cronic.

În funcție de cauză, tratamentul poate însemna schimbări ale stilului de viață, terapie medicală sau intervenție chirurgicală.

Investigații pentru evaluarea fertilității bărbatului

Dacă sarcina nu apare după un an de încercări regulate, este recomandat ca ambii parteneri să se adreseze unui specialist. În cazul bărbaților, evaluarea începe de obicei cu un consult clinic și continuă cu teste menite să identifice eventualele probleme.

Spermograma rămâne cea mai importantă și accesibilă analiză, oferind informații despre volumul spermei, concentrația, mobilitatea și morfologia spermatozoizilor. Pentru rezultate corecte, testul trebuie repetat la intervale de câteva luni și realizat după o perioadă de abstinență de 2-5 zile, mai multe zile de repaus sexual putând afecta numărul și mobilitatea spermatozoizilor.

Recoltarea spermei se face prin masturbare și ar fi bine să aibă loc în condiții sigure de sterilitate, de preferat în camerele special amenajate în clinicile de specialitate. În caz contrar, recipientul steril trebuie adus la laborator în maximum o oră de la recoltare, iar proba trebuie menținută la o temperatură de maximum 37 de grade Celsius.

În funcție de situație, medicul poate recomanda testul HALOSPERM pentru evaluarea fragmentării ADN-ului spermatic (util mai ales în cazul expunerii la factori toxici, febră recentă sau eșecuri repetate ale procedurilor de fertilizare in vitro), testul postcoital pentru a observa interacțiunea spermatozoizilor cu mucusul cervical, analize hormonale sau ecografie testiculară pentru identificarea unor probleme structurale.

Pentru o imagine completă, mai pot fi indicate analize hormonale pentru evaluarea testosteronului și a altor hormoni implicați în producția de spermă, ecografie testiculară pentru depistarea anomaliilor structurale sau a varicocelului, teste genetice atunci când există suspiciunea unei cauze ereditare și spermocultură pentru identificarea eventualelor infecții lae tractului genital.

În cazurile de azoospermie, biopsia testiculară poate ajuta la stabilirea diagnosticului și, uneori, permite recoltarea de spermatozoizi ce pot fi utilizați ulterior în procedura de fertilizare in vitro.

„Tratamentul infertilității masculine depinde de cauza identificată. Uneori sunt suficiente schimbări în stilul de viață – precum renunțarea la fumat și alcool, reducerea stresului, scăderea în greutate –, alteori sunt necesare terapii hormonale, tratamente pentru infecții sau intervenții chirurgicale, cum este corectarea varicocelului”, adaugă doctorul Vythoulkas.

Pentru cuplurile la care concepția naturală nu este posibilă, tehnicile de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro sau injecția intracitoplasmatică de spermatozoizi (ICSI), oferă șanse reale de a avea un copil.

Cert este însă că infertilitatea masculină este mai frecventă decât se credea până acum, iar investigațiile necesare sunt, în general, mai puțin invazive comparativ cu cele pentru femei. De aceea, evaluarea ambilor parteneri este esențială pentru a identifica rapid cauza și pentru a alege cea mai potrivită strategie.

CITEȘTE ȘI: Ce analize de infertilitate sunt recomandate când sarcina întârzie să apară (pentru femei și bărbați)​

Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze
Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze - Dr. Andreas Vythoulkas

Cu sprijin medical adecvat și cu informații corecte, multe cupluri reușesc să depășească obstacolele și să își împlinească dorința de a avea un copil.

(P) Sănătatea cardiovasculară în România: rolul farmaciilor în prevenție...
Înapoi la Homepage
AS.ro Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Observatornews.ro Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
Antena 3 It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul șomajului și munca în regim „996” It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul șomajului și munca în regim „996”
SpyNews Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Sănătatea cardiovasculară în România: rolul farmaciilor în prevenție
(P) Sănătatea cardiovasculară în România: rolul farmaciilor în prevenție
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”
Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul șomajului și munca în regim „996”
It's the AI, stupid: „Ești un angajat foarte bun, dar te dăm afară”. Salariații români, între riscul... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar de Avocatul USR al Poporului
Șmecheria premierului cu OUG-ul „reformării” administrației publice. Măsurile „grele” pot fi atacate doar... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x