Și bărbații pot avea probleme de fertilitate! Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze

Atunci când un cuplu întâmpină dificultăți în a obține o sarcină, de multe ori atenția se îndreaptă automat către sănătatea femeii. În realitate însă, infertilitatea nu este exclusiv feminină: în aproximativ jumătate dintre cazuri, cauzele sunt legate de factorul masculin. Problemele pot apărea din cauza calității spermei, a numărului redus de spermatozoizi sau a mobilității și formei acestora.

În cele mai multe cazuri, infertilitatea masculină nu produce simptome evidente. Totuși, uneori pot apărea semne precum scăderea libidoului, dureri sau umflături la nivel testicular, probleme de erecție ori antecedente de infecții genitale. Cel mai frecvent indiciu rămâne însă dificultatea de a obține o sarcină după un an de contacte sexuale regulate neprotejate.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, oferă mai multe informații pe această temă.

Ce este infertilitatea masculină și care sunt principalele cauze

Infertilitatea masculină apare atunci când există dificultăți în producerea sau transportul spermatozoizilor ori atunci când aceștia nu pot fertiliza ovulul. Printre cele mai frecvente cauze se numără tulburările de spermă, varicocelul, dezechilibrele hormonale, infecțiile, factorii genetici sau stilul de viață nesănătos.

„Fumatul, consumul excesiv de alcool, stresul cronic, obezitatea, expunerea la temperaturi ridicate sau la substanțe toxice pot afecta fertilitatea în timp. Vestea bună este că medicina modernă oferă numeroase metode de diagnostic și tratament, iar în multe situații există soluții eficiente pentru a crește șansele de a deveni părinți”, explică medicul.

Azoospermia

Una dintre afecțiunile importante ce pot influența fertilitatea bărbatului este azoospermia, adică absența spermatozoizilor în lichidul seminal. Aproximativ 5% dintre bărbații infertili se confruntă cu această problemă. Dar, datorită tratamentelor medicale avansate, aceștia nu trebuie să renunțe la speranța de a concepe un copil. În funcție de tipul de azoospermie (obstructivă sau non-obstructivă), acesta poate fi tratată chirurgical. Și să nu uităm că mai există și tehnicile de reproducere umană asistată.

„Azoospermia obstructivă reprezintă un blocaj la nivelul sistemului ductal, ceea ce face ca sperma să nu se poată amesteca cu restul fluidului ejaculator. Blocajul poate apărea din cauza unei leziuni, a unei infecții, a unei intervenții chirurgicale anterioare sau a unei anomalii genetice. Pe de altă parte, azoospermia non-obstructivă apare din cauza unei probleme în producția spermei, determinată de posibile dezechilibre hormonale, traumatisme ale testiculelor sau vaselor de sânge din testicule ori a testiculelor necoborâte (aspect care trebuia corectat în copilărie)”, detaliază dr. Vythoulkas.

În cazurile de azoospermie obstructivă, cele mai multe obstrucții sunt reparabile prin reconstrucție microchirurgicală sau endoscopică. Dacă este vorba despre o azoospermie non-obstructivă, prima variantă este un tratament care să ajute la dezvoltarea spermei ejaculate. Când această variantă nu dă rezultate, mai există cea a prelevării de spermă din testicule, urmând să fie folosită în cadrul procedurilor de reproducere umană asistată.

Teratospermia

O altă situație este teratospermia, caracterizată printr-un procent crescut de spermatozoizi cu formă anormală.

„Cauzele teratospermiei nu sunt clar definite și sunt dificil de determinat. Cu toate acestea, se pare că stresul fiziologic are efect asupra morfologiei spermatozoizilor. Dar nu este el singurul vinovat! Alți factori mai pot fi de natură genetică, infecțiile cronice, fumatul, alcoolul, consumul de droguri, obezitatea, diabetul sau traumatismele testiculare”, atenționează medicul specialist în infertilitate.

Desigur, și vârsta are „un cuvânt greu de spus”, pentru că pe măsură ce bărbatul îmbătrânește, capacitatea corpului de a produce spermatozoizi de bună calitate se diminuează.

Oligospermia

Oligospermia, adică un număr redus de spermatozoizi, este și ea frecvent întâlnită. Un bărbat fertil are de la 15 milioane la peste 200 de milioane de spermatozoizi pe mililitru de spermă. Sub 15 milioane de spermatozoizi se diagnostichează ca fiind oligospermie.

Deși oligospermia scade șansele ca un spermatozoid să găsească și să fertilizeze un ovul, nu exclude complet posibilitatea de a concepe natural.

Potrivit medicului Andreas Vythoulkas, printre posibilele cauze ale oligospermiei se numără: varicocelul, ejacularea retrogradă (ejacularea înapoi în vezică), expunerea la căldură (băi fierbinți, saună etc.), dezechilibrele hormonale, infecțiile care interferează cu producția de spermă, unele medicamente (ca de exemplu alfablocantele), utilizarea steroizilor anabolizanți, unele probleme medicale (scleroză multiplă, diabet) sau stresul cronic.

În funcție de cauză, tratamentul poate însemna schimbări ale stilului de viață, terapie medicală sau intervenție chirurgicală.

Investigații pentru evaluarea fertilității bărbatului

Dacă sarcina nu apare după un an de încercări regulate, este recomandat ca ambii parteneri să se adreseze unui specialist. În cazul bărbaților, evaluarea începe de obicei cu un consult clinic și continuă cu teste menite să identifice eventualele probleme.

Spermograma rămâne cea mai importantă și accesibilă analiză, oferind informații despre volumul spermei, concentrația, mobilitatea și morfologia spermatozoizilor. Pentru rezultate corecte, testul trebuie repetat la intervale de câteva luni și realizat după o perioadă de abstinență de 2-5 zile, mai multe zile de repaus sexual putând afecta numărul și mobilitatea spermatozoizilor.

Recoltarea spermei se face prin masturbare și ar fi bine să aibă loc în condiții sigure de sterilitate, de preferat în camerele special amenajate în clinicile de specialitate. În caz contrar, recipientul steril trebuie adus la laborator în maximum o oră de la recoltare, iar proba trebuie menținută la o temperatură de maximum 37 de grade Celsius.

În funcție de situație, medicul poate recomanda testul HALOSPERM pentru evaluarea fragmentării ADN-ului spermatic (util mai ales în cazul expunerii la factori toxici, febră recentă sau eșecuri repetate ale procedurilor de fertilizare in vitro), testul postcoital pentru a observa interacțiunea spermatozoizilor cu mucusul cervical, analize hormonale sau ecografie testiculară pentru identificarea unor probleme structurale.

Pentru o imagine completă, mai pot fi indicate analize hormonale pentru evaluarea testosteronului și a altor hormoni implicați în producția de spermă, ecografie testiculară pentru depistarea anomaliilor structurale sau a varicocelului, teste genetice atunci când există suspiciunea unei cauze ereditare și spermocultură pentru identificarea eventualelor infecții lae tractului genital.

În cazurile de azoospermie, biopsia testiculară poate ajuta la stabilirea diagnosticului și, uneori, permite recoltarea de spermatozoizi ce pot fi utilizați ulterior în procedura de fertilizare in vitro.

„Tratamentul infertilității masculine depinde de cauza identificată. Uneori sunt suficiente schimbări în stilul de viață – precum renunțarea la fumat și alcool, reducerea stresului, scăderea în greutate –, alteori sunt necesare terapii hormonale, tratamente pentru infecții sau intervenții chirurgicale, cum este corectarea varicocelului”, adaugă doctorul Vythoulkas.

Pentru cuplurile la care concepția naturală nu este posibilă, tehnicile de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro sau injecția intracitoplasmatică de spermatozoizi (ICSI), oferă șanse reale de a avea un copil.

Cert este însă că infertilitatea masculină este mai frecventă decât se credea până acum, iar investigațiile necesare sunt, în general, mai puțin invazive comparativ cu cele pentru femei. De aceea, evaluarea ambilor parteneri este esențială pentru a identifica rapid cauza și pentru a alege cea mai potrivită strategie.

Cu sprijin medical adecvat și cu informații corecte, multe cupluri reușesc să depășească obstacolele și să își împlinească dorința de a avea un copil.