(P) Sănătatea cardiovasculară în România: rolul farmaciilor în prevenție

În peisajul sănătății publice actuale, conceptul de farmacie de încredere în România a evoluat constant, depășind simplul rol de punct de vânzare a medicamentelor. Astăzi, o farmacie modernă funcționează ca un punct de sănătate comunitar, unde pacienții caută nu doar produse, ci și expertiză, empatie și soluții personalizate pentru menținerea sănătății.

În contextul în care afecțiunile cardiovasculare rămân principala cauză de morbiditate la nivel global, dar și în România, accesul la o farmacie serioasă și la sfatul unui farmacist pregătit devine o verigă esențială în prevenție și îngrijire.

Factori de risc pentru bolile cardiovasculare

Conform INS (Institutul Național de Sănătate Publică), în România, 1 din 2 persoane moare din cauza unei boli cardiovasculare, ceea ce înseamnă un procent de 52%, aproape dublu față de cifrele înregistrate la nivelul UE.

Iar numărul mare de decese se explică prin obiceiurile nocive înregistrate la nivelul țarii noastre, factori de risc pentru bolile cardiovasculare:

· consum redus de fructe și legume - 98%

· activitate fizică inadecvată - 92%

· supraponderabilitate și obezitate - 59%

· colesterol crescut - 55%

· consum episodic abuziv de alcool - 35%

· fumat - 19%

· hipertensiune arterială - 16%

· valori crescute ale glicemiei - 15%

Importanța proximității și serviciilor de calitate

Atunci când căutăm o farmacie în apropiere de noi, criteriile de selecție nu se mai limitează doar la distanța fizică. În 2026, standardele pentru farmaciile moderne din România includ o rețea extinsă de locații, un program de lucru accesibil și, mai ales, o prezență constantă în viața comunității. Rețele farmaceutice precum Catena, cu peste 950 de farmacii la nivel național, au demonstrat că proximitatea trebuie dublată de calitatea serviciului.

În același timp, o farmacie de referință nu este doar cea care are cele mai multe locații, ci și cea care investește în campanii de sănătate și în programe de fidelizare. Cardurile de fidelitate, de exemplu, nu sunt doar instrumente de discount, ci mecanisme prin care pacienții pot accesa mai ușor tratamentele de lungă durată, primind în același timp informații despre noutățile din domeniu.

Ca parte a eforturilor de prevenție și combatere a bolilor cardiovasculare, în unele farmacii sunt disponibile servicii de măsurare gratuită a tensiunii arteriale. De asemenea, pot fi derulate campanii de informare pentru creșterea gradului de conștientizare a factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare.

În cazul Catena-Farmacia Inimii, a devenit deja o tradiție distribuirea anuală a broșurii „O inimă sănătoasă iubește mai mult!”, un adevărat ghid informativ care ajută pacientul să înțeleagă cum își poate proteja sănătatea inimii. Tot la Catena trebuie amintită și implementarea unui „Raft al inimii”. O zonă dedicată unde pacienții pot găsi ușor produse care să-i ajute să-și mențină bună funcționare a sistemului cardiovascular.

Rolul farmacistului în consilierea pacientului

Într-o eră a avalanșei de informații, rolul farmacistului în consilierea pacientului a devenit esențial. Farmacistul este cel mai la îndemână

specialist care poate explica interacțiunile dintre diverse medicamente și care poate recomanda suplimente alimentare adecvate, bazate pe compoziții echilibrate. Acest schimb de informații stă la baza modului în care încrederea se clădește zilnic, prin fiecare interacțiune dintre farmacist și pacient, cu fiecare sfat care ajută un pacient să își gestioneze mai bine sănătatea. Consiliere de interes major mai ales în gestionarea sănătății inimii. Pacienții care trec pragul farmaciei pentru sfaturi de la farmacist primesc adesea îndrumări privind stilul de viață, dar și recomandări de produse specifice pentru sănătatea inimii.

Un exemplu în acest sens poate fi CardioVita de la Naturalis. Un farmacist pregătit va explica pacientului nu doar cum se administrează produsul, ci și de ce anumite ingrediente sunt esențiale pentru buna funcționare a mușchiului cardiac.

Sprijin pentru echilibrul cardiovascular

Sănătatea inimii poate depinde de un echilibru fin între anumiți micronutrienți. Astfel, produsul Naturalis CardioVita, disponibil în farmaciile Catena, este un exemplu de formulă concepută să susțină acest echilibru. Acesta combină elemente cheie care acționează completându-se unul pe celălalt. Deficiențele de magneziu și potasiu pot duce la stări de epuizare, crampe musculare sau palpitații, motiv pentru care un supliment precum CardioVita este recomandat ca sprijin în perioadele de stres sau efort fizic intens:

Potasiul

Esențial pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale și pentru transmiterea impulsurilor nervoase inclusiv către mușchiul cardiac.

Magneziul

· Contribuie la reducerea oboselii și la funcționarea normală a sistemului muscular, inclusiv a inimii.

· Menține, de asemenea, nivelul corect de minerale în corp - ceea ce ajută la hidratare - susține sistemul muscular și nervos, și are rol și în reglarea tensiunii arteriale;

· Magneziul este implicat în sute de procese prin care corpul transformă mâncarea în energie și nutrienți, iar un aport adecvat ajută la menținerea stării generale de bine și la susținerea unui ritm cardiac normal.

Bineînțeles, suplimentele trebuie integrate într-un regim de viață echilibrat pentru obținerea rezultatelor dorite, un aspect pe care farmaciștii îl subliniază constant.

Criterii care definesc o farmacie serioasă

O farmacie de încredere trebuie să îndeplinească o serie de criterii pentru a deveni relevantă pentru pacienți:

· Disponibilitatea produselor - o farmacie modernă asigură un stoc constant de produse, inclusiv pentru suplimente alimentare de ultimă generație.

· Profesionalismul personalului - farmaciștii participă constant la cursuri de formare pentru a fi la curent cu cele mai noi protocoale terapeutice.

· Transparență și etică - recomandările sunt făcute în interesul pacientului, oferind alternative și explicații clare despre beneficiile fiecărui produs.

· Servicii extinse - existența unor puncte farmaceutice cu program prelungit sau non-stop, esențiale pentru urgențe la ore târzii.

· Premiile de popularitate și distincțiile primite de rețelele farmaceutice reflectă într-o anumită măsură și gradul de încredere al pacienților în brandul respectiv. Un exemplu în acest sens este lanțul de farmacii Catena, cu o tradiție de 25 de ani pe piața din

România, care are în palmares distincții ca: “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” - Galea Capital/Companii de Elită (ediția 2025); Consumer Superbrand 2024 - 2025, care confirmă încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți; Grupul Fildas-Catena a primit trofeele Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, ”Forbes 500 Business Awards 2024” și recunoașterea Capital – Companii de Elită 2024, pentru performanțe remarcabile în industrie etc.

Prevenția, “investiție” în sănătatea inimii

Prin urmare, sistemul cardiovascular este “motorul” întregului organism, iar îngrijirea lui nu ar trebui să vină doar ca o reacție la o afecțiune deja diagnosticată, ci ca o rutină constantă de prevenție. Stilul de viață sedentar, alimentația procesată și stresul cotidian pun o presiune enormă asupra inimii, așa cum am amintit.

Într-o lume în continuă schimbare, farmacia modernă este cea care reușește să îmbine tehnologia și viteza cu valorile tradiționale ale profesiei de farmacist: grija față de om și devotamentul pentru sănătatea publică.

Astfel, menținerea sănătății cardiovasculare poate deveni un obiectiv realizabil, prin alegerea unor specialiști de încredere și a unor produse de calitate, atunci când acestea sunt necesare.

Surse: https://insp.gov.ro/2023/12/04/decembrie-2023-campania-inimi-in-dar/#_ftn5 https://ocrc.net/the-link-between-potassium-magnesium-and-heart-health/ https://www.mdpi.com/2072-6643/16/21/3617 https://www.fildas.ro/