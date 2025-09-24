Antena Căutare
Home Lifestyle Health Ceapa pentru nas înfundat la bebeluși. Cum se folosește remediul și cât de eficient este

Ceapa pentru nas înfundat la bebeluși. Cum se folosește remediul și cât de eficient este

Ceapa este folosită ca remediu pentru pentru nasul înfundat la bebeluși de generații și promite o soluție simplă, fără medicamente. Compușii volatili eliberați de ceapă, pot irita ușor mucoasele și stimulează secrețiile. Întrebarea firească este însă cât de util și cât de sigur este acest truc în practica de zi cu zi.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:27
Ceapa se folosește cu prudență, mai ales în cazul bebelușilor, pentru că li se poate irita mucoasa | Shutterstock

Ceapa nu se aplică pe piele și nu se apropie de nasul copilului, ci se lasă într-un bol, la distanță sigură de pat, pentru ca mirosul să se difuzeze în cameră. Vaporii sulfurați pot declanșa lăcrimare, un ușor reflex de strănut și fluidificarea secrețiilor, ceea ce uneori pare să elibereze pasajele nazale. E important ca încăperea să fie aerisită periodic și ca ceapa să fie înlocuită la intervale scurte.

Eficiența, însă, nu este confirmată de studii clinice controlate. Ameliorarea relatată de părinți poate veni la fel de bine din măsuri care au bază solidă: toaleta nazală cu ser fiziologic și aspirare blândă, umiditate ambientală adecvată, hidratare corespunzătoare și poziționare corectă a copilului în perioada de veghe. Dacă nasul este înfundat mai mult de 3–4 zile, apar febră, respirație grea, refuz de alimentație, somnolență neobișnuită sau tuse care se agravează, e nevoie de evaluare pediatrică.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bune remedii pentru durerile de gingii la bebeluși

Cum se folosește remediul cu ceapă pentru nas înfundat la bebeluși

Articolul continuă după reclamă

Efectul cepei pentru nas înfundat vine din compușii volatili sulfurați eliberați după tăiere, în special sin-propanetial-S-oxid (așa-numitul „factor lacrimal”). Acești vapori activează terminațiile nervului trigemen de la nivelul ochilor și mucoaselor, produc un reflex de lăcrimare și pot stimula secreția de mucus. Lăcrimarea și fluidificarea secrețiilor pot mobiliza dopurile nazale.

Mirosul înțepător determină uneori un reflex de strănut, care degajează pasajele. Vorbim însă de un efect iritativ, nu de unul decongestionant specific, și de o acțiune indirectă, diferită de mecanismul soluțiilor saline sau al vasoconstrictoarelor.

Din punct de vedere al dovezilor, nu există studii clinice controlate care să demonstreze eficiența cepei în congestia nazală la sugari. Ameliorarea poate ține de hidratare, de poziționarea corectă a bebelușului sau de umiditatea camerei.

La sugari, mucoasa e foarte sensibilă, iar expunerea excesivă la vapori înțepători poate irita ochii și căile respiratorii. De aceea, dacă folosești acest truc, el trebuie să rămână strict ambiental: ceapa se ține la distanță sigură de pat, nu se apropie de fața copilului, nu se freacă pielea sau nările cu ceapă, iar camera se aerisește periodic pentru a evita disconfortul.

Ceapa poate, uneori, să „miște” secrețiile printr-un efect iritativ ușor, dar nu înlocuiește îngrijirile dovedite și nici evaluarea medicului atunci când simptomele sunt mai mult decât un simplu nas înfundat.

CITEȘTE ȘI: Cum ajutam copilul cand are nasul infundat

Alte metode naturale de a decongestiona nasul sugarilor

Metodele naturale de decongestionare a nasului sugarilor se concentreaza pe hidratare, fluidificarea secrețiilor și menținerea unei respirații cât mai ușoare, fără a folosi medicamente neaprobate pentru vârsta mică.

Pentru beneficii reale și sigure, baza rămâne toaleta nazală cu ser fiziologic și aspirarea blândă a secrețiilor, menținerea unei umidități de 40–60% în cameră, hidratarea adecvată și poziționarea ușor înclinată a capului în timpul somnului. Nu folosi perne la sugarii mici. Dacă apar febră, respirație grea, refuz de alimentație, somnolență sau congestie care persistă peste 3–4 zile, este necesar consultul medical.

Toaleta nazală cu ser fiziologic sau soluții saline sterile se administrează în nări și se lasă să acționeze câteva secunde pentru a înmuia mucusul, urmând aspirarea blândă cu o pompă nazala sau aspirator manual. Acest proces poate fi repetat de mai multe ori pe zi, mai ales înainte de mese și somn, pentru a ușura hrănirea și odihna copilului.

Umidificarea aerului este un alt pas important, mai ales în sezonul rece sau în camere încălzite, unde aerul tinde să fie uscat. Folosirea unui umidificator cu abur rece sau plasarea unui bol cu apă caldă în apropierea sursei de căldură poate reduce uscarea mucoasei și preveni îngroșarea secrețiilor. Baia de aburi pasivă, în care părintele stă cu copilul în baie timp de câteva minute după ce a pornit dușul cu apa fierbinte, fără a expune bebelușul direct la jet sau apă fierbinte.

Poziționarea corectă a sugarului în timpul somnului și al perioadei de veghe joacă și ea un rol important. În timpul veghei, ținerea copilului într-o poziție ușor ridicată pe pieptul părintelui poate facilita drenajul secrețiilor și poate îmbunătăți respirația.

Este important de respectat regulile somnului în siguranță. Bebelușii sub 1 an trebuie culcați pe spate, pe o suprafață fermă, fără perne sau paturi moi. Patul poate fi ușor înclinat la un capăt prin ridicarea saltelei, nu prin adăugarea de obiecte sub copil. Combinând aceste metode simple, se poate reduce disconfortul produs de nasul înfundat, sprijinind în același timp procesul natural de vindecare.

Remedii pentru imunitate la copii. Cele mai eficiente 5 plante și produse apicole... Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive
Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Remedii pentru imunitate la copii. Cele mai eficiente 5 plante și produse apicole
Remedii pentru imunitate la copii. Cele mai eficiente 5 plante și produse apicole
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x