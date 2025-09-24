Ceapa pentru nas înfundat la bebeluși. Cum se folosește remediul și cât de eficient este

Ceapa este folosită ca remediu pentru pentru nasul înfundat la bebeluși de generații și promite o soluție simplă, fără medicamente. Compușii volatili eliberați de ceapă, pot irita ușor mucoasele și stimulează secrețiile. Întrebarea firească este însă cât de util și cât de sigur este acest truc în practica de zi cu zi.

Ceapa se folosește cu prudență, mai ales în cazul bebelușilor, pentru că li se poate irita mucoasa | Shutterstock

Ceapa nu se aplică pe piele și nu se apropie de nasul copilului, ci se lasă într-un bol, la distanță sigură de pat, pentru ca mirosul să se difuzeze în cameră. Vaporii sulfurați pot declanșa lăcrimare, un ușor reflex de strănut și fluidificarea secrețiilor, ceea ce uneori pare să elibereze pasajele nazale. E important ca încăperea să fie aerisită periodic și ca ceapa să fie înlocuită la intervale scurte.

Eficiența, însă, nu este confirmată de studii clinice controlate. Ameliorarea relatată de părinți poate veni la fel de bine din măsuri care au bază solidă: toaleta nazală cu ser fiziologic și aspirare blândă, umiditate ambientală adecvată, hidratare corespunzătoare și poziționare corectă a copilului în perioada de veghe. Dacă nasul este înfundat mai mult de 3–4 zile, apar febră, respirație grea, refuz de alimentație, somnolență neobișnuită sau tuse care se agravează, e nevoie de evaluare pediatrică.

Cum se folosește remediul cu ceapă pentru nas înfundat la bebeluși

Efectul cepei pentru nas înfundat vine din compușii volatili sulfurați eliberați după tăiere, în special sin-propanetial-S-oxid (așa-numitul „factor lacrimal”). Acești vapori activează terminațiile nervului trigemen de la nivelul ochilor și mucoaselor, produc un reflex de lăcrimare și pot stimula secreția de mucus. Lăcrimarea și fluidificarea secrețiilor pot mobiliza dopurile nazale.

Mirosul înțepător determină uneori un reflex de strănut, care degajează pasajele. Vorbim însă de un efect iritativ, nu de unul decongestionant specific, și de o acțiune indirectă, diferită de mecanismul soluțiilor saline sau al vasoconstrictoarelor.

Din punct de vedere al dovezilor, nu există studii clinice controlate care să demonstreze eficiența cepei în congestia nazală la sugari. Ameliorarea poate ține de hidratare, de poziționarea corectă a bebelușului sau de umiditatea camerei.

La sugari, mucoasa e foarte sensibilă, iar expunerea excesivă la vapori înțepători poate irita ochii și căile respiratorii. De aceea, dacă folosești acest truc, el trebuie să rămână strict ambiental: ceapa se ține la distanță sigură de pat, nu se apropie de fața copilului, nu se freacă pielea sau nările cu ceapă, iar camera se aerisește periodic pentru a evita disconfortul.

Ceapa poate, uneori, să „miște” secrețiile printr-un efect iritativ ușor, dar nu înlocuiește îngrijirile dovedite și nici evaluarea medicului atunci când simptomele sunt mai mult decât un simplu nas înfundat.

Alte metode naturale de a decongestiona nasul sugarilor

Metodele naturale de decongestionare a nasului sugarilor se concentreaza pe hidratare, fluidificarea secrețiilor și menținerea unei respirații cât mai ușoare, fără a folosi medicamente neaprobate pentru vârsta mică.

Pentru beneficii reale și sigure, baza rămâne toaleta nazală cu ser fiziologic și aspirarea blândă a secrețiilor, menținerea unei umidități de 40–60% în cameră, hidratarea adecvată și poziționarea ușor înclinată a capului în timpul somnului. Nu folosi perne la sugarii mici. Dacă apar febră, respirație grea, refuz de alimentație, somnolență sau congestie care persistă peste 3–4 zile, este necesar consultul medical.

Toaleta nazală cu ser fiziologic sau soluții saline sterile se administrează în nări și se lasă să acționeze câteva secunde pentru a înmuia mucusul, urmând aspirarea blândă cu o pompă nazala sau aspirator manual. Acest proces poate fi repetat de mai multe ori pe zi, mai ales înainte de mese și somn, pentru a ușura hrănirea și odihna copilului.

Umidificarea aerului este un alt pas important, mai ales în sezonul rece sau în camere încălzite, unde aerul tinde să fie uscat. Folosirea unui umidificator cu abur rece sau plasarea unui bol cu apă caldă în apropierea sursei de căldură poate reduce uscarea mucoasei și preveni îngroșarea secrețiilor. Baia de aburi pasivă, în care părintele stă cu copilul în baie timp de câteva minute după ce a pornit dușul cu apa fierbinte, fără a expune bebelușul direct la jet sau apă fierbinte.

Poziționarea corectă a sugarului în timpul somnului și al perioadei de veghe joacă și ea un rol important. În timpul veghei, ținerea copilului într-o poziție ușor ridicată pe pieptul părintelui poate facilita drenajul secrețiilor și poate îmbunătăți respirația.

Este important de respectat regulile somnului în siguranță. Bebelușii sub 1 an trebuie culcați pe spate, pe o suprafață fermă, fără perne sau paturi moi. Patul poate fi ușor înclinat la un capăt prin ridicarea saltelei, nu prin adăugarea de obiecte sub copil. Combinând aceste metode simple, se poate reduce disconfortul produs de nasul înfundat, sprijinind în același timp procesul natural de vindecare.