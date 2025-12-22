Pentru multe femei, drumul către o sarcină este presărat cu emoție, nerăbdare, dar și cu teamă. Timpul, altădată aliat, începe să fie perceput ca un factor imprevizibil, mai ales atunci când cifrele și biologia par să transmită un mesaj clar: dacă vrei un copil, nu mai e timp de pierdut!

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 11:48

Care sunt șansele să rămâi însărcinată în funcție de vârstă | Shutterstock

Simpla întrebare „care sunt șansele mele acum?” poate declanșa anxietăți profunde, mai ales într-o societate în care rolurile sociale, cariera și ritmul vieții împing maternitatea tot mai târziu.

Pentru a înțelege cum se schimbă fertilitatea de la o vârstă la alta, ce schimbări biologice apar, dar și ce soluții au femeile care doresc să devină mame la vârste mai avansate, am stat de vorbă cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

De ce contează vârsta când îți dorești un copil

Vârsta influențează fertilitatea pentru că rezerva ovariană și calitatea ovocitelor scad în mod natural odată cu trecerea timpului.

„Femeile se nasc cu un anumit număr de ovocite, iar pe măsură ce trec anii, atât cantitatea, cât și calitatea acestora se reduc, iar acest fenomen afectează direct șansele de concepție și evoluția sarcinii”, explică medicul.

Femeia la 20 de ani se află în „perioada de aur a fertilității”

În general, fertilitatea este la cel mai înalt nivel când femeia are între 20 și 29 de ani. În această perioadă, ovulația este de obicei regulată, ovocitele sunt de o calitate optimă și riscul de complicații cromozomiale este mai redus.

Statisticile arată că femeile din această categorie de vârstă au un procent mare de concepție în decurs de un an de încercări regulate, de peste 80%.

Pe ciclu menstrual, șansele de a rămâne însărcinată în această perioadă pot fi situate în jurul valorii de 20-25 % pe lună pentru cuplurile fără probleme de sănătate.

Dr. Vythoulkas descrie această etapă ca fiind perioada cu cele mai bune șanse naturale de concepție: „În această decadă, ovocitele sunt de cea mai bună calitate, menstruațiile sunt regulate, iar riscul genetic este la minimum. Din păcate însă, tot mai multe femei amână momentul maternității din diverse motive”, spune specialistul.

Șansele sunt încă bune la 30-35 de ani

După 30 de ani, fertilitatea începe să scadă treptat. În decada 30-34 de ani, multe femei încă au șanse bune de a concepe, însă procentul de reușită în decursul unui an de încercări scade treptat față de 20 de ani.

Statisticile arată că până la vârsta de 34 de ani, șansele de concepție pe cale naturală rămân semnificative la cuplurile sănătoase, cu aproximativ 60-70% procent de reușită în decursul unui an de încercări.

„În această etapă, multe paciente reușesc să obțină sarcina fără dificultăți. Totuși, observăm o scădere normală a rezervei ovariene și o ușoară creștere a riscului de complicații. Nu este o vârstă care să sperie, dar este o vârstă la care recomand evaluări periodice ale fertilității”, atenționează dr. Vythoulkas.

După 35 de ani începe declinul fertilității

Există o scădere mai accentuată a fertilității începând cu această vârstă. Deși multe femei rămân însărcinate natural după 35 de ani, șansele de concepție în decursul unui an de încercări scad la aproximativ jumătate față de vârstele tinere.

Pe ciclu menstrual, șansele de a concepe pot fi estimate la 15-20 % în această perioadă, iar după 35 de ani, acestea continuă să scadă. De asemenea, odată cu vârsta crește și riscul de avort cauzat de anomalii cromozomiale, din cauza scăderii calității ovocitelor.

Prăbușirea fertilității – după 40 de ani

După 40 de ani, fertilitatea scade semnificativ. Statistica arată că șansele de concepție naturală pe ciclu sunt de obicei mai mici de 5-10%, iar posibilitatea de a rămâne însărcinată prin contact sexual neprotejat în decursul unui an este mult redusă.

Cu toate acestea, e important de reținut că nu este imposibil de obținut sarcina, dar este mult mai dificil și cu riscuri mai mari atât pentru făt, cât și pentru gravidă.

„Sunt paciente care rămân însărcinate natural și la 42-43 de ani, dar se întâmplă rar. Nu trebuie să le invalidăm speranța, dar trebuie să le oferim informații corecte și un plan individualizat de tratament și monitorizare, pentru a crește șansele de a obține copilul dorit”, adaugă medicul.

În această etapă, multe cupluri optează pentru procedura de fertilizare in vitro, fie cu propriile ovocite, atunci când este posibil, fie cu ovocite donate.

Vârsta este un factor biologic important în fertilitate, dar nu este singurul. Cunoașterea propriului profil reproductiv, discuțiile cu specialistul în infertilitate, evaluările hormonale și, dacă este cazul, intervenția la momentul potrivit pot face diferența.

