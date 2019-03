Consumul de apa - cum influenteaza organismul? Sfaturi la inceput de primavara

Aproximativ 60% din corpul uman este alcatuit din apa, in vreme ce sangele contine 90% apa, ceea ce inseamna ca apa este esentiala pentru sanatatea noastra. Efectele deshidratarii pot fi extrem de periculoase pentru oameni, asa ca este important sa ne hidratam corect. O hidratare corecta presupune ca, zilnic, sa consumi atatea lichide cat are nevoie corpul tau. Iar necesarul zilnic de lichide variaza in functie de inaltime, greutate, efortul fizic depus si de mediul in care traim.

Cum să faci să bei mai multă apă într-o zi

Te simți fără vlagă, buzele îți sunt uscate și mergi foarte rar la toaletă? Dacă așa stau lucrurile, s-ar putea să nu bei suficientă apă. Sau, mai bine spus, să nu te hidratezi corespunzător. Dacă te întrebi câtă apă trebuie să bem, află că nu există un răspuns foarte exact. De ce? Deoarece oamenii sunt diferiți, așa că au nevoi diferite. De exemplu, dacă ești o persoană adultă de sex masculin, înaltă și cu o constituție solidă, o să ai nevoie ca, într-o zi, să consumi mai multe lichide decât o femeie minionă slabă.

Nevoia de lichide diferă foarte mult și dacă este vară ori iarnă sau dacă obișnuiești să faci foarte mult sport. Cu cât transpirăm mai mult cu atât o să avem nevoie de mai multe lichide. Cert este că, după cum ne îndeamnă celebrul mesaj, fiecare dintre noi ar fi bine să consumăm măcar doi litri de lichide zilnic. Iar lichidele ajung la noi în corp din ce bem și din ce mâncăm. Cel mai ușor și mai puțin costisitor mod în care putem să ne hidratăm este să bem apă plată. Dacă nu obișnuiești să bei apă aproape deloc, îți spunem noi ce poți face astfel încât să te hidratezi mai bine.

Nu rămâne fără apă îmbuteliată acasă

Obișnuiește-te să-ți cumperi din timp apă minerală plată sau apă minerală carbogazoasă pentru acasă, dacă nu vrei să ajungi în situația neplăcută de a nu avea ce să bei. Ca să nu rămâi fără apă plată sau apa minerală carbogazoasă, îți recomandăm să-ți comanzi de pe altex.ro. La sfârșitul anului trecut, Altex a introdus în oferta magazinului online categoria de produse „Apă - Espresso - Cafea - Suc”, în care vei descoperi o mulțime de variante de soluții de hidratare. În categoria respectivă o să găsești, printre altele, apă plată și apă minerală la baxuri de două, șase sau 12 sticle de 0,25 litri, 0,5 litri, 0,7 litri, un litru, 1,5 litri, doi litri și cinci litri. Dacă vei comanda apă îmbuteliată online, nu o să mai fie nevoie să pierzi timp prețios cu drumul către și dintre un magazin fizic și nici să îți faci probleme cum o să cari baxurile cumpărate.

Înlocuiește alcoolul și sucurile acidulate cu apa plată

Alcoolul și sucurile, dacă sunt consumate în exces, pot să cauzeze o mulțime de probleme sănătății, precum deshidratare, dureri de cap sau obezitate. În cazul în care obișnuiești să consumi des anumite băuturi alcoolice sau sucuri carbogazoase bogate în zahăr, te sfătuim să renunți la ele sau măcar să le bei din ce în ce mai rar. Și, totodată, să le înlocuiești cu apă minerală plată sau carbogazoasă. Contrar anumitor mituri, apa minerala carbogazoasă hidratează la fel de bine ca apa plată.

Mizează pe combinațiile de apă și sucuri de fructe

Anumiți oameni evită să bea suficientă apă din cauză că nu le place gustul. Dacă te numeri printre persoanele care consideră că apa nu are deloc un gust atractiv, să știi că este foarte simplu să bei apă delicioasă. Cum? O variantă ar fi să o introduci în organismul tău sub formă de limonade. Limonadele sunt savuroase și, în plus, au beneficii directe asupra sănătății. Când vine vorba de limonade, ai nenumărate variante. Important este să pleci de la o bază formată din suc de lămâie, apă și zahăr. Apoi, tot ce ai de făcut este să lași imaginația să lucreze ca să creeze „limonada perfectă”.

Peste baza despre care am scris anterior, merge să adaugi, în funcție de ceea ce vrei să obții, următoarele: ghimbir (întărește sistemul imunitar și ține departe febra musculară), suc de portocale (reglează procesele digestive și abundă de minerale și vitamine), pepene roșu (conține potasiu, care contribuie la dizolvarea reziduurilor din organism) și suc de mere (ideal pentru detoxifierea ficatului).

Împrietenește-te cu ceaiurile

Un alt truc la care poți să apelezi ca să îmbunătățești gustul apei pe care o bei este să o consumi sub formă de ceaiuri. Există nenumărate tipuri de ceaiuri pe care le poți cumpăra în comerț, însă recomandarea noastră este să optezi fără sortimentele realizate doar din plante naturale, fără arome sintetice sau coloranți artificiali.