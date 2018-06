Cum ne protejăm pielea de afecțiunile cauzate de soare

În fiecare an, pielea are de suferit în lunile de vară. Canicula, poluarea, umezeala, îi șterg strălucirea naturală și, uneori, poate favoriza apariția infecțiilor. Pentru a preveni neplăcerile și a păstra aspectul sănătos al pielii, trebuie urmați câțiva pași.

Exfolierea

Regula de bază a îngrijirii pielii este exfolierea constantă. Celulele epiteliale moarte trebuie îndepărtate. Altfel, ele dau un aspect tern, uscat. Indiferent cât veți încerca să hidratați, nici o loțiune nu va rezolva problema.

Folosiți un burete aspru la duș. Exfoliați ușor, prin mișcări circulare, de 2-3 ori pe săptămână.

Factorul de protecție solară

Aveți grijă să nu folosiți produse expirate. Chiar dacă a mai rămas loțiune în sticla cumparată vara trecută, asta nu înseamnă neapărat că poate fi folosită și acum. Un produs expirat nu va mai oferi protecție. Ghinioniștii se pot pricopsi și cu o iritație cutanată.

Alegeți loțiuni cu SPF (FPS) începând cu 30. Pentru corp, folosiți o cantitate care să încapă într-un pahar de shot. Când sunteți pe plajă, reîmprospătați stratul protector la fiecare 2 ore.

Machiajul

Pe timpul verii, cel mai bine ar fi să renunțăm la machiaj. Respectând motto-ul less is more, încercați să folosiți cât mai puține produse. Dacă nu puteți renunța la fondul de ten, optați pentru unul cu SPF 30, la fel și în cazul gloss-urilor pentru buze.

Apa

Cea mai eficientă metodă de a combate efectele caniculei este apa. Sticla de apă trebuie să fie în permanență la îndemână. Consumul a cel puțin 2 litri de apă zilnic, în special în perioadele de căldură, are efecte benefice asupra sănătății.

Construiți un bronz sănătos

Chiar dacă o vizită la solar pare cea mai ușoară cale de a obține un aspect sărutat de soare, vă puteți face mai mult rău decât bine. În schimb, cremele autobronzante sunt o variantă potrivită. O cantitate mică, amestecată cu creme hidratantă pe care o folosiți în mod normal, va construi o culoare plăcută, pe care toată lumea va crede că ați căpătat-o pe plajă.