Fertilizarea in vitro – în ce situații medicale este indicată pentru a rămâne însărcinată

Fertilizarea in vitro este una dintre cele mai cunoscute și eficiente metode de reproducere asistată, oferind o soluție reală pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Deși este tot mai frecvent utilizată, există încă multe întrebări legate de indicațiile acestei proceduri și de momentul în care devine necesară.

Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 09:35 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 18:29

În România, aproximativ unul din șase cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate, o statistică îngrijorătoare care transformă medicina reproductivă într-o necesitate, nu doar o opțiune.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, explică în detaliu ce presupune fertilizarea in vitro și în ce situații este recomandată.

Ce este fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro este o procedură medicală prin care ovocitul este fecundat în laborator, în afara organismului, iar embrionul rezultat este ulterior transferat în uter. Scopul acestei tehnici este de a facilita apariția unei sarcini în cazurile în care concepția naturală este dificilă sau imposibilă.

Potrivit specialistului în infertilitate, FIV nu reprezintă întotdeauna prima opțiune de tratament, ci este indicată după evaluarea completă a cuplului și, în multe cazuri, după eșecul altor metode mai puțin invazive.

„Recomandarea pentru fertilizare in vitro se face în urma unui diagnostic clar, stabilit pe baza investigațiilor specifice. Este important ca fiecare caz să fie analizat individual”, explică medicul.

Pentru cine este indicată fertilizarea in vitro

Una dintre cele mai frecvente situații în care se recomandă FIV este afectarea sau obstrucția trompelor uterine. Atunci când trompele sunt blocate sau deteriorate, întâlnirea dintre ovocit și spermatozoid nu mai este posibilă în mod natural, iar fertilizarea trebuie realizată în laborator.

„Femeile care au trompele uterine blocate, sever afectate sau chiar extirpate în urma unor sarcini extrauterine din trecut nu pot concepe natural, deoarece ovocitul și spermatozoidul nu se pot întâlni. FIV ocolește complet acest obstacol. Practic, realizăm fertilizarea în laborator și transferăm direct embrionul în uter”, explică medicul.

Infertilitatea de cauză masculină reprezintă, de asemenea, o indicație importantă pentru această procedură. În astfel de cazuri, tehnici precum injectarea intracitoplasmatică a spermatozoidului (ICSI) pot crește semnificativ șansele de succes.

„Surprinzător pentru mulți, infertilitatea masculină este responsabilă pentru aproximativ jumătate dintre cazurile de infertilitate. Atunci când analizele arată un număr foarte mic de spermatozoizi, o motilitate redusă sau anomalii morfologice severe, șansele unei concepții naturale sunt minime. Prin tehnica ICSI, un singur spermatozoid sănătos este suficient pentru a fertiliza un ovocit”, detaliază dr. Vythoulkas.

Endometrioza este o altă afecțiune frecvent asociată cu infertilitatea și care poate impune apelarea la fertilizarea in vitro, mai ales în formele moderate sau severe. Aceasta afectează calitatea ovocitelor, precum și funcționarea normală a ovarelor și a trompelor uterine, reducând probabilitatea unei sarcini spontane. Este una dintre principalele cauze ale infertilității feminine, iar în stadii avansate, dr. Vythoulkas recomandă FIV ca fiind singura metodă cu rate ridicate de succes.

O altă problemă medicală în care poate fi necesară fertilizarea in vitro pentru obținerea sarcinii este sindromul ovarelor polichistice. Deși multe femei cu această afecțiune reușesc să conceapă prin metode mai simple, precum stimulare și contact dirijat, există cazuri rezistente la tratamentele convenționale unde FIV devine soluția optimă pentru controlul ovulației.

Vârsta avansată a femeii este un alt factor esențial. După 35 de ani, rezerva ovariană și calitatea ovocitelor încep să scadă, iar șansele de concepție naturală se reduc progresiv. În aceste condiții, fertilizarea in vitro poate crește probabilitatea obținerii unei sarcini într-un timp mai scurt.

„După vârsta de 35-38 de ani, calitatea și cantitatea ovocitelor scad drastic. Timpul devine critic, iar FIV oferă cea mai rapidă și sigură cale de a obține o sarcină înainte ca rezerva ovariană să se epuizeze complet”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Există însă și situații în care cauza infertilității nu poate fi identificată cu exactitate, cazuri încadrate în categoria infertilității inexplicabile. Atunci când sarcina nu apare după o perioadă îndelungată, în ciuda rezultatelor normale ale investigațiilor, FIV poate deveni o opțiune eficientă.

Procedura este indicată și în situațiile în care există afecțiuni genetice cunoscute în cuplu. Prin intermediul testării genetice preimplantaționale, embrionii pot fi analizați înainte de transfer, reducând riscul transmiterii unor boli ereditare.

De asemenea, FIV poate fi o soluție pentru femeile care au trecut prin intervenții chirurgicale la nivelul aparatului reproducător sau pentru cele care doresc să își păstreze fertilitatea prin congelarea ovocitelor, în vederea unei sarcini ulterioare.

Decizia de a începe un tratament de fertilizare in vitro trebuie luată în urma unei evaluări complete și a unei discuții detaliate cu specialistul.

„FIV este o procedură complexă, dar care oferă rezultate foarte bune atunci când este indicată corect și realizată într-un cadru medical adecvat. Le recomand cuplurilor care nu reușesc să obțină sarcina pe cale naturală să nu aștepte prea mult timp. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât șansele de succes sunt mai mari. Infertilitatea nu este un eșec, ci o problemă medicală care are soluții”, concluzionează medicul Andreas Vythoulkas.

