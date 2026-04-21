În ce constă procedura de fertilizare in vitro. Etapele FIV, explicate de medicul specialist în infertilitate

Fertilizarea in vitro reprezintă una dintre cele mai avansate și eficiente metode de tratament pentru infertilitate, uneori fiind unica șansă de a avea un copil pentru cuplurile care nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 15:33 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 18:03
Deși este una dintre cele mai cunoscute proceduri de reproducere asistată, fertilizarea in vitro rămâne, pentru multe persoane, un proces învăluit în necunoscut, temeri și întrebări.

Am discutat cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-giencologie, cu supraspecializare în infertilitate, despre etapele acestei proceduri și ce presupune, de fapt, fiecare pas.

Ce este și când e recomandată fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro (FIV) este o procedură de reproducere umană asistată care presupune fertilizarea ovocitului în afara organismului, în laborator. Ulterior, embrionul este transferat în uter, cu scopul obținerii unei sarcini.

Este indicată în diverse situații, cum ar fi obstrucția trompelor uterine, endometrioza severă, infertilitatea de cauză masculină sau cazurile în care alte tratamente nu au avut succes. De asemenea, poate fi recomandată și în infertilitatea inexplicabilă.

Care sunt principalele etape ale procedurii FIV

„Înainte de orice, este esențială o evaluare completă a ambilor parteneri. Analizăm profilul hormonal, rezerva ovariană, realizăm ecografii și evaluăm calitatea spermei. Pe baza acestor informații, stabilim un protocol personalizat. Fiecare cuplu este diferit, iar tratamentul trebuie adaptat în funcție de nevoile specifice”, explică medicul Andreas Vythoulkas.

Procedura FIV se desfășoară în mai multe etape bine stabilite:

Stimularea ovariană

Prima etapă este stimularea ovariană controlată. Pacienta urmează un tratament hormonal menit să stimuleze ovarele pentru a produce mai mulți foliculi maturi, crescând astfel șansele de obținere a unui număr optim de ovocite. Această etapă este atent monitorizată prin ecografii și analize hormonale.

CITEȘTE ȘI: Care este legătura dintre calitatea somnului și rata de succes FIV​

Recoltarea ovocitelor (puncția ovariană)

Urmează puncția ovariană, procedură prin care ovocitele sunt recoltate. Aceasta se realizează sub ghidaj ecografic, de regulă sub sedare ușoară, și este o intervenție minim invazivă. Este un moment-cheie, deoarece numărul și calitatea ovocitelor influențează etapele următoare.

Fertilizarea ovocitelor

După recoltare, ovocitele sunt fertilizate în laborator cu spermatozoizii partenerului sau ai unui donator. În anumite cazuri, se utilizează tehnica ICSI, care presupune injectarea directă a unui spermatozoid în ovocit, pentru a crește șansele de succes.

Cultura embrionară

Embrionii rezultați sunt monitorizați timp de câteva zile. Aceasta este etapa de cultură embrionară, în care este evaluată dezvoltarea embrionilor, apoi sunt selectați embrionii cu cel mai bun potențial de implantare.

Embriotransferul

Transferul embrionar reprezintă ultima etapă din procesul FIV și constă în introducerea unuia sau mai multor embrioni în uter, în funcție de particularitățile fiecărei paciente. Este o procedură simplă, nedureroasă, care nu necesită anestezie.

După embriotransfer, pacienta trebuie să urmeze un tratament hormonal cu progesteron care ajută la implantare. Testul de sarcină se va face la aproximativ 14 zile de la embriotransfer. Este o perioadă intensă emoțional, poate cea mai dificilă etapă pentru cuplu.

Cât durează tot procesul FIV și care sunt șansele de succes?

În general, un ciclu complet de FIV durează între patru și șase săptămâni, în funcție de protocolul ales și de răspunsul organismului la tratament. Este un proces care necesită răbdare și monitorizare atentă.

„Rata de succes depinde de mai mulți factori, în special de vârsta pacientei, calitatea ovocitelor și a spermatozoizilor, dar și de eventualele afecțiuni asociate. Este important ca pacienții să fie bine informați și să înțeleagă că FIV este un proces complex, care implică atât componente medicale, cât și emoționale. Suportul psihologic, comunicarea constantă cu medicul și respectarea indicațiilor sunt esențiale pentru parcurgerea cu succes a etapelor”, încheie doctorul Andreas Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: 5 factori de care depinde succesul fertilizării in vitro

AS.ro „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Observatornews.ro ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Antena 3 Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
SpyNews Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Creșterea accelerată a bolilor hepatice aduc farmaciile moderne în prima linie a prevenției
(P) Creșterea accelerată a bolilor hepatice aduc farmaciile moderne în prima linie a prevenției
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) Tot mai mulți pacienți români aleg sisteme de implant cu documentare clinică extinsă: ce observă specialiștii Dental Chic Cluj
(P) Tot mai mulți pacienți români aleg sisteme de implant cu documentare clinică extinsă: ce observă...
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul BZI
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă Jurnalul
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
