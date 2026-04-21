În ce constă procedura de fertilizare in vitro. Etapele FIV, explicate de medicul specialist în infertilitate

Fertilizarea in vitro reprezintă una dintre cele mai avansate și eficiente metode de tratament pentru infertilitate, uneori fiind unica șansă de a avea un copil pentru cuplurile care nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 15:33 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 18:03

Deși este una dintre cele mai cunoscute proceduri de reproducere asistată, fertilizarea in vitro rămâne, pentru multe persoane, un proces învăluit în necunoscut, temeri și întrebări.

Am discutat cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-giencologie, cu supraspecializare în infertilitate, despre etapele acestei proceduri și ce presupune, de fapt, fiecare pas.

Ce este și când e recomandată fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro (FIV) este o procedură de reproducere umană asistată care presupune fertilizarea ovocitului în afara organismului, în laborator. Ulterior, embrionul este transferat în uter, cu scopul obținerii unei sarcini.

Este indicată în diverse situații, cum ar fi obstrucția trompelor uterine, endometrioza severă, infertilitatea de cauză masculină sau cazurile în care alte tratamente nu au avut succes. De asemenea, poate fi recomandată și în infertilitatea inexplicabilă.

Care sunt principalele etape ale procedurii FIV

„Înainte de orice, este esențială o evaluare completă a ambilor parteneri. Analizăm profilul hormonal, rezerva ovariană, realizăm ecografii și evaluăm calitatea spermei. Pe baza acestor informații, stabilim un protocol personalizat. Fiecare cuplu este diferit, iar tratamentul trebuie adaptat în funcție de nevoile specifice”, explică medicul Andreas Vythoulkas.

Procedura FIV se desfășoară în mai multe etape bine stabilite:

Stimularea ovariană

Prima etapă este stimularea ovariană controlată. Pacienta urmează un tratament hormonal menit să stimuleze ovarele pentru a produce mai mulți foliculi maturi, crescând astfel șansele de obținere a unui număr optim de ovocite. Această etapă este atent monitorizată prin ecografii și analize hormonale.

Recoltarea ovocitelor (puncția ovariană)

Urmează puncția ovariană, procedură prin care ovocitele sunt recoltate. Aceasta se realizează sub ghidaj ecografic, de regulă sub sedare ușoară, și este o intervenție minim invazivă. Este un moment-cheie, deoarece numărul și calitatea ovocitelor influențează etapele următoare.

Fertilizarea ovocitelor

După recoltare, ovocitele sunt fertilizate în laborator cu spermatozoizii partenerului sau ai unui donator. În anumite cazuri, se utilizează tehnica ICSI, care presupune injectarea directă a unui spermatozoid în ovocit, pentru a crește șansele de succes.

Cultura embrionară

Embrionii rezultați sunt monitorizați timp de câteva zile. Aceasta este etapa de cultură embrionară, în care este evaluată dezvoltarea embrionilor, apoi sunt selectați embrionii cu cel mai bun potențial de implantare.

Embriotransferul

Transferul embrionar reprezintă ultima etapă din procesul FIV și constă în introducerea unuia sau mai multor embrioni în uter, în funcție de particularitățile fiecărei paciente. Este o procedură simplă, nedureroasă, care nu necesită anestezie.

După embriotransfer, pacienta trebuie să urmeze un tratament hormonal cu progesteron care ajută la implantare. Testul de sarcină se va face la aproximativ 14 zile de la embriotransfer. Este o perioadă intensă emoțional, poate cea mai dificilă etapă pentru cuplu.

Cât durează tot procesul FIV și care sunt șansele de succes?

În general, un ciclu complet de FIV durează între patru și șase săptămâni, în funcție de protocolul ales și de răspunsul organismului la tratament. Este un proces care necesită răbdare și monitorizare atentă.

„Rata de succes depinde de mai mulți factori, în special de vârsta pacientei, calitatea ovocitelor și a spermatozoizilor, dar și de eventualele afecțiuni asociate. Este important ca pacienții să fie bine informați și să înțeleagă că FIV este un proces complex, care implică atât componente medicale, cât și emoționale. Suportul psihologic, comunicarea constantă cu medicul și respectarea indicațiilor sunt esențiale pentru parcurgerea cu succes a etapelor”, încheie doctorul Andreas Vythoulkas.

